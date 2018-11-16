ВО-пятница: Яценюк и "НФ" спасли Украину от хаоса

Я горжусь нашей командой, я благодарю "Народный фронт " за то, что выстоял под градом дискредитации и лжи. Мы теряли рейтинги, но были той основой, которая в самый ответственный момент спасла страну от хаоса и развала.

Не за горами выборы на Украине, а потому политические силы, в том числе и те, чей рейтинг находится на уровне статистической погрешности, решили активизироваться в медийной среде. После длительного молчания интервью дал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, в своё время сбежавший в Соединённые Штаты Америки. Бегство за границу с украденными деньгами украинских налогоплательщиков не стали препятствием тому, чтобы Яценюк де-юре остался руководителем политического движения «Народный фронт», представленного в Верховной раде.Интервью с г-ном Яценюком опубликовано на партийном сайте.Экс-премьер Украины говорит о том, что «необходимо сохранить курс реформ, которые были начаты в 2014 году». Это заявление выглядит лицемерием и откровенной насмешкой на украинскими гражданами при учёте того, что Яценюк принял непосредственное участие в разграблении активов страны, погрузив относительно крепкую экономику на дно. Это и было объявлено реформами. Сегодня международные финансовые институты ставят Украину по уровню экономического развития на последнее место на Европейском континенте, а экс-премьер предлагает украинцам продолжать верить в его сказки о "богатой европейской жизни".По словам Яценюка, он и его команда, «обладая волей, удержали стабильность в стране».Совершенно непонятно, на кого этот популизм рассчитан. Стабильность, по логике Яценюка, - это антиконституционный переворот и фактически развал страны, это полная распродажа основных активов за рубеж по бросовым ценам, это полный отказ от независимости и реального управления страной? "Стабильность" - это когда нет части территории, когда миллионы людей превратились в беженцев, десятки тысяч погибли?Экс-премьер Украины в последних фразах своего заявления, которое можно расценить в качестве попытки предвыборной агитации (хотя агитация от такого человека как Яценюк априори превращается в антиагитацию):На самом деле, было бы смешно, если бы не было так грустно. Человек, который приложил все усилия для развала украинской государственности, погрузив страну в мясорубку гражданской войны, объявляет, что спас Украину от хаоса. Это Шнобелевская премия, не меньше!