Польша создаёт новую механизированную дивизию
К 2026 году Минобороны Польши сформирует на востоке страны новую 18-ю механизированную дивизию, сообщает ресурс Defence24.
На создание соединения из бюджета будет выделено 27 млрд. злотых (более $7 млрд.) В ее структуру будут включены подразделения разведки и логистики.
По данным военного ведомства, до конца года будет создан штаб дивизии. До 2022 года планируется сформировать механизированную бригаду и полк управления. Остальные подразделения – полк артиллерии, батальон разведки, зенитный полк и полк логистики будут сформированы до 2026 года.
Сообщается, что в мирное время 18-я дивизия будет насчитывать около 7,8 тыс. военнослужащих, в том числе 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых.
Издание отмечает, что численность соединения не дотягивает до статуса дивизии, тем не менее, само слово «дивизия» может оказать психологическое воздействие на потенциального противника.
Командиром дивизии назначен 47-летний бригадный генерал Ярослав Громадзиньский. Штаб будет размещен в городе Седльце. По словам генерала, в настоящее время в здании будущего штаба идут отделочные работы. Готовность здания составляет 80%.
Напомним, правительство Польши также вынашивает планы создания на территории страны постоянной американской базы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил по этому поводу, что подобные планы не способствуют сохранению региональной безопасности и вынуждает Россию быть готовой нейтрализовать возможные угрозы на всех направлениях».
На создание соединения из бюджета будет выделено 27 млрд. злотых (более $7 млрд.) В ее структуру будут включены подразделения разведки и логистики.
По данным военного ведомства, до конца года будет создан штаб дивизии. До 2022 года планируется сформировать механизированную бригаду и полк управления. Остальные подразделения – полк артиллерии, батальон разведки, зенитный полк и полк логистики будут сформированы до 2026 года.
Сообщается, что в мирное время 18-я дивизия будет насчитывать около 7,8 тыс. военнослужащих, в том числе 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых.
Издание отмечает, что численность соединения не дотягивает до статуса дивизии, тем не менее, само слово «дивизия» может оказать психологическое воздействие на потенциального противника.
Командиром дивизии назначен 47-летний бригадный генерал Ярослав Громадзиньский. Штаб будет размещен в городе Седльце. По словам генерала, в настоящее время в здании будущего штаба идут отделочные работы. Готовность здания составляет 80%.
Напомним, правительство Польши также вынашивает планы создания на территории страны постоянной американской базы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил по этому поводу, что подобные планы не способствуют сохранению региональной безопасности и вынуждает Россию быть готовой нейтрализовать возможные угрозы на всех направлениях».
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