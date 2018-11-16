Американская база в Польше будет, но в другом виде

Соединенные Штаты не будут размещать на территории Польши военную базу "Форт Трамп" в том виде, какой предлагает польское правительство, сообщает польское издание Onet со ссылкой на свои источники.По данным издания, американская сторона не прочь увеличить свое присутствие на территории Польши, но только в другой форме, а Польша готова отказаться от первоначальной концепции военной базы "Форт Трамп". Вопрос увеличения сил США в Польше уже решен в положительную сторону, добавили в издании, но с учетом некоторых условий, выдвинутых американцами.Как пишет портал, Соединенные Штаты требуют от Польши размещения в стране американских складов вооружения и боеприпасов, а также элементов структуры командования и разведки. Именно такую концепцию обсуждают сейчас Варшава и Вашингтон, а идея разместить на польской территории постоянную военную базу "практически не имеет шансов на реализацию", хотя возможны некоторые компромиссы.Отмечается, что с вопросом размещения американской военной базы на польской территории США специально посетил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он обсудил данный вопрос не только с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, но и выступил перед сенаторами и конгрессменами США, пытаясь их убедить в целесообразности американской армии в Польше на постоянной основе.