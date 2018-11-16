Малайзия опять пожаловалась на российские Су-30МКМ

Малайзия хочет помощи России в ремонте и техобслуживании истребителей Су-30МКМ, стоящих на вооружении ВВС страны, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах 33-го саммита АСЕАН, сообщает Free Malaysia Today.Малайзийский премьер-министр сообщил российскому президенту, что Малайзия купила "несколько российских самолетов", но не знает как их обслуживать и попросил помощи у России в их ремонте. Детали дальнейших переговоров не сообщаются, так как пресса в дальнейшем процессе не участвовала.Ранее главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Дато Аффенди Бин Буанг заявил, что проблема боеготовности российских истребителей усугубляется необходимостью обязательного технического освидетельствования 12 единиц Су-30МКМ после истечения десятилетнего срока эксплуатации. По его словам российская сторона не раскрыла всех деталей контракта, а именно, что спустя 10 лет будут необходимы работы, которые имеют право выполнить только российские специалисты. Отправку же неисправных Су-30МКМ в Россию в Малайзии считают дорогой, также не устраивают сроки технического освидетельствования самолетов.В настоящее время на вооружении ВВС Малайзии находятся 28 истребителей четвертого поколения Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малайзийский), из которых только четыре могут подняться в воздух.