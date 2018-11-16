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В Пентагоне назвали предельную стоимость создания космических сил

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Реализация проекта по созданию Космических сил США обойдется бюджету в сумму, не превышающую $10 млрд., приводит газета The Hill сообщение первого заместителя главы Пентагона Патрика Шанахана.




По словам Шанахана, на создание космических сил уйдет не более $10 млрд. Хотя сумма «может быть и намного меньше – менее $5 млрд., да, может быть», сказал он журналистам.

Между тем, в сентябре министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что создание космических сил обойдется бюджету примерно в $13 млрд. в течение 5 ближайших лет. Она также сообщила, что новому виду вооруженных сил потребуется дополнительно около 13 тыс. военнослужащих (дополнительно к тем, что перейдут туда из ВВС).

После такого заявления ряд сенаторов-демократов стали выступать против создания космических сил, указывая, что создание новой дорогостоящей структуры вряд скажется положительно на расширении космических программ Пентагона.

Напомним, распоряжение о создании Космических сил Дональд Трамп отдал 18 июня текущего года. Как позднее пояснил вице президент Майкл Пенс, администрация планирует создать организационную основу войск к 2020 году. К тому времени в Пентагоне должно быть сформировано министерство Космических сил США.

Новая структура должна стать шестым полноценным видом вооруженных сил в дополнение к сухопутным силам, ВМС, ВВС, КМП и Береговой охране.

Сегодня в составе Пентагона функционируют три министерства, руководящие сухопутными войсками, флотом и воздушными силами. Главы этих ведомств не входят в президентский кабинет, они подчиняются министру обороны.
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