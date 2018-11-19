Китай представил обновлённый вариант лёгкого танка VT5
Китайская оборонная промышленность способна одновременно решать несколько задач. К примеру, параллельно с разработкой совершенно новых образцов бронетехники создаются проекты модернизации уже существующих машин. На недавней выставке AirShow China 2018 Чжухае была представлена улучшенная модификация уже известного легкого танка VT5. Конструкторы из корпорации NORINCO изменили состав оборудования существующей машины, за счет чего получили определенный прирост характеристик и боевых качеств.
Необходимо напомнить, что проект танка VT5 был впервые представлен два года назад на той же выставке в Чжухае. Перспективный образец позиционировался как легкий танк, хотя по массе его можно было отнести к средним. Проект был разработан исключительно с прицелом на зарубежный рынок. Китайские предприятия предлагают целый ряд различных образцов военной техники, предназначенных только для экспортных поставок. Новый танк VT5 пополнил этот список.
Первый вариант танка VT5, показанный в 2016 г.
Насколько известно, первый показ перспективной машины в 2016 году не имел желаемых последствий в виде реальных заказов. Возможно, те или иные зарубежные армии заинтересовались предложенным образцом, но до контракта дело не дошло. VT5 остается всего лишь очередным выставочным образцом с неясным будущим. Тем не менее, организация-разработчик не теряет надежду, и предпринимает попытки улучшения проекта, а также продолжает продвигать его на рынке.
Недавно существующий проект подвергся заметным доработкам, в результате чего появилась новая модификация танка. Опытный образец нового облика впервые представили публике на недавней выставке AirShow China 2018. Как всегда бывает в таких случаях, выставочный образец привлекал внимание посетителей мероприятия, но его реальные перспективы пока остаются под вопросом. Сумеет ли модернизированный VT5 пойти на экспорт – покажет время.
Прототип 2018 года продемонстрировал подходы, лежавшие в основе предложенной модернизации. Конструкторы решили сохранить основные элементы танка без изменений. При этом некоторые детали пошли под замену, а ряд систем усилили. В первую очередь, заметны изменения в области защиты, обусловленные использованием иных навесных модулей. По результатам таких доработок танки образца 2016 и 2018 года внешне отличаются друг от друга и их легко узнать и различить.
В ходе модернизации танк не подвергся радикальным изменениям, в результате чего его облик по-прежнему соответствует современному видению подобной бронетехники. Корпус и башня машины свариваются из катаной стальной брони, обеспечивающей защиту от пуль и малокалиберных снарядов. Компоновка машины классическая. Все вооружение помещается в башне или на ней. В соответствии с современными взглядами на развитие бронетехники, проект VT5 в обеих его версиях предусматривает использование навесных элементов защиты.
Следует отметить, что наиболее заметные изменения нового проекта касаются именно навесных блоков, дополняющих собственную защиту корпуса и башни. Так, ранее верхний лобовой лист прикрывался коробчатым навесным модулем, выступавшим за пределы корпуса. Упоминалось, что модуль может строиться как на основе стальной брони, так и с использованием блоков динамической защиты. Теперь лобовая накладная броня имеет меньшие размеры и, вероятно, иную толщину. В связи с переработкой накладной защиты было переделано светотехническое оборудование, размещенное на крыльях.
Башня первой версии
Изначально VT5 имел развитую защиту бортовой проекции корпуса. Передняя и центральная части корпуса прикрывались бортовыми экранами большой толщины, в которых могла присутствовать динамическая защита. За экранами располагались режущие решетки. Танк обр. 2018 года лишился такого оснащения и получил лишь тонкие экраны по типу используемых на другой бронетехнике.
Сварная башня тоже получила иное оснащение. Ранее лобовая часть башни комплектовалась навесными модулями со скошенной передней поверхностью. Борта башни прикрывались решетчатыми экранами. После модернизации лоб оснащается клиновидными модулями, а решетки прикрывают только кормовую нишу.
В корме корпуса оставили дизельный двигатель FX0012 мощностью 1000 л.с. и автоматическую трансмиссию, выдающую крутящий момент на ведущие колеса кормового расположения. Была сохранена существующая ходовая часть. На каждом борту машины присутствует по шесть опорных катков с индивидуальной управляемой гидропневматической подвеской. Для оптимизации нагрузки на грунт первые два промежутка между катками увеличены в сравнении с прочими.
Обе версии VT5 оснащаются нарезным орудием калибра 105 мм. Орудие монтируется на установке с двухплоскостным стабилизатором, связанным с цифровыми системами управления огнем. Ствол пушки комплектуется эжекционным устройством. Танк может использовать существующие 105-мм унитарные снаряды разного назначения. Кроме того, в боекомплект танка входят управляемые противотанковые ракеты, для запуска которых используется ствол орудия.
С орудием сопрягается автомат заряжания, механизированная укладка которого размещена в кормовой нише башни. Общий боекомплект танка состоит из 38 выстрелов всех типов. После выстрела автомат заряжания самостоятельно выбрасывает пустую гильзу за пределы боевого отделения.
По данным разработчика, при использовании артиллерийских снарядов дальность стрельбы достигает 3 км. Бронепробиваемость подкалиберного снаряда – 500 мм. 105-мм управляемые ракеты увеличивают расстояние до цели до 5 км. При атаке стационарной цели вероятность поражения первым выстрелом достигает 90%. Использование ракет и снарядов разных типов позволяет атаковать различные цели, как наземные, так и некоторые воздушные. В частности, упоминалась возможность борьбы с низколетящими вертолетами.
На одной установке с орудием помещается спаренный пулемет винтовочного калибра. Справа на крыше башни предусматривается установка полноценного дистанционно управляемого боевого модуля. На представленных танках модуль оснащался крупнокалиберным пулеметом и 35-мм автоматическим гранатометом. Это оружие предназначается для поражения живой силы или незащищенной техники. Дымовые гранатометы, как и ранее, помещаются на корме башни и направлены в переднюю полусферу.
Как можно судить по доступным данным, в ходе модернизации танк сохранил ранее использовавшуюся систему управления огнем и различные ее компоненты. Справа на крыше башни, в ее передней части, сохранили комбинированный прицел наводчика, построенный на основе оптико-электронных компонентов. Также используется панорамный прицел командира, прикрытый компактным кожухом. Имеются баллистический вычислитель и прочая аппаратура. Заявлена возможность работы в режиме «охотник-убийца». В определенных ситуациях машина имеет возможность первой обнаружить противника и атаковать его.
Уже в 2016 году танк VT5 получил системы спутниковой навигации и связи, а также современные средства управления, обеспечивающие его интеграцию в сетецентрическую структуру. Экипаж может получать данные о целях из разных источников, а также передавать информацию о выявленных объектах противника в штаб или другим танкам.
Управление танком осуществляет экипаж из трех человек. Один из них, водитель, находится внутри корпуса, в его передней части. Места наводчика и командира помещаются в башне, по бокам от пушки. Все члены экипажа располагают собственными люками и смотровыми приборами. Утверждалось, что сокращение экипажа до трех человек дает танку преимущества. Так, автомат заряжания должен повышать скорострельность, а сокращенные внутренние объемы позволили уменьшить габариты и массу машины.
Танк VT5 со старыми или новыми навесными модулями имеет длину по корпусу порядка 7-7,5 м. Ширина – 3,3 м, высота по крыше башни – 2,5 м. В зависимости от комплектации и состава дополнительных модулей, боевая масса бронемашины может изменяться в достаточно широких пределах. По данным разработчика, вес танка меняется от 33 до 36 т. При этом обеспечивается удельная мощность от 27,7 до 30,3 л.с. на тонну, за счет чего танк может показывать высокие характеристики подвижности.
«Легкий танк» имеет соответствующую подвижность. Максимальная скорость заявлена на уровне 70 км/ч. Запас хода – 450 км. Машина пересекает ров шириной 2,7 м и поднимается на 850-мм стенку. Танк не может плавать, но способен пересекать водные преграды по бродам глубиной 1,1 м.
Габариты и масса танка соответствуют возможностям средних и тяжелых военно-транспортных самолетов, что позволяет перевозить его по воздуху. Ранее в некоторых источниках утверждалось, что VT5 можно десантировать парашютным способом, однако подробные данные на этот счет так и не появились. Возможно, от такой идеи отказались в связи с очевидными проблемами и ограничениями.
В 2017 году корпорация NORINCO представила перспективную боевую машину пехоты VN17, построенную на основе существующего легкого танка. Базовое шасси буквально развернули задом наперед, в результате чего моторный отсек оказался в передней части корпуса. Машину оснастили башней с малокалиберной пушкой, пулеметом и пусковой установкой для управляемых ракет. В десантном отделении такой БМП перевозятся семь бойцов.
***
Перспективный танк VT5 предназначается только для экспортных поставок. В качестве потенциальных заказчиков рассматриваются разные страны, не имеющие возможности или желания покупать полноценные основные боевые танки. Новый «легкий» VT5 отличается от такой техники более скромными характеристиками, но при этом имеет преимущество в виде сокращенной стоимости. Таким образом, он позиционируется в качестве разумного компромисса между ценой и возможностями.
На вооружении многих развивающихся стран состоит устаревшая бронетехника, давно нуждающаяся в замене. Не все такие государства могут приобрести современные основные танки – как по причине их высокой стоимости, так и в связи с их избыточностью для актуальной оборонной доктрины. Именно такие армии рассматриваются в качестве потенциальных заказчиков легкого танка VT5. В теории, покупателями такой техники могут стать десятки стран из разных регионов. Прежде всего, это небогатые армии Азии, Африки и Южной Америки.
Впрочем, новому китайскому танку пока не удалось реализовать свой коммерческий потенциал. Эту машину впервые показали два года назад, и за прошедшее время никто не пожелал ее покупать. Недавно была проведена модернизация, направленная на повышение некоторых характеристик, но ее перспективы пока остаются неизвестными. Вполне возможно, что и в обновленном виде VT5 не сможет заинтересовать потенциальных покупателей и дойти до серийного производства.
Положительному исходу мешают несколько факторов. Прежде всего, это высокая конкуренция на рынке. Танк NORINCO VT5 не является первым в своем роде: уже существует немало проектов схожих боевых машин, сочетающих в себе сокращенную стоимость и максимально возможные для нее тактико-технические характеристики. Все они активно продвигаются на рынке, и потому покупатель имеет возможность выбрать образец, больше всего соответствующий его пожеланиям.
Конкуренция усиливается из-за ограниченных размеров этого сектора рынка. Далеко не все страны, имеющие потребность в модернизации парка бронетанковой техники, могут себе позволить покупку совершенно новых машин, пусть даже и удешевленных. По этой причине большинство новых проектов средних и легких танков наподобие VT5 пока не может выйти за пределы полигонов и выставок. Лишь отдельные образцы стали предметом контрактов.
В целом, перспективный легкий танк VT5 от крупнейшего китайского производителя бронетехники оказался в сложном положении. В исходном виде он не смог найти свое место на международном рынке. К настоящему времени проект был переработан и улучшен, после чего обновленный прототип показали на крупнейшей военно-технической выставке Китая. По всей видимости, корпорация NORINCO все еще не планирует отказываться от одной из своих разработок и намерена продолжать ее продвижение на рынке. Тем не менее, события последних лет могут говорить о том, что все эти планы попросту бесполезны, и новый танк VT5 не имеет реальных перспектив – как в исходном, так и в измененном виде.
По материалам сайтов:
https://armyrecognition.com/
https://defence.ru/
http://eng.chinamil.com.cn/
https://vpk.name/
http://military-today.com/
https://defence-blog.com/
Необходимо напомнить, что проект танка VT5 был впервые представлен два года назад на той же выставке в Чжухае. Перспективный образец позиционировался как легкий танк, хотя по массе его можно было отнести к средним. Проект был разработан исключительно с прицелом на зарубежный рынок. Китайские предприятия предлагают целый ряд различных образцов военной техники, предназначенных только для экспортных поставок. Новый танк VT5 пополнил этот список.
Первый вариант танка VT5, показанный в 2016 г.
Насколько известно, первый показ перспективной машины в 2016 году не имел желаемых последствий в виде реальных заказов. Возможно, те или иные зарубежные армии заинтересовались предложенным образцом, но до контракта дело не дошло. VT5 остается всего лишь очередным выставочным образцом с неясным будущим. Тем не менее, организация-разработчик не теряет надежду, и предпринимает попытки улучшения проекта, а также продолжает продвигать его на рынке.
Недавно существующий проект подвергся заметным доработкам, в результате чего появилась новая модификация танка. Опытный образец нового облика впервые представили публике на недавней выставке AirShow China 2018. Как всегда бывает в таких случаях, выставочный образец привлекал внимание посетителей мероприятия, но его реальные перспективы пока остаются под вопросом. Сумеет ли модернизированный VT5 пойти на экспорт – покажет время.
Прототип 2018 года продемонстрировал подходы, лежавшие в основе предложенной модернизации. Конструкторы решили сохранить основные элементы танка без изменений. При этом некоторые детали пошли под замену, а ряд систем усилили. В первую очередь, заметны изменения в области защиты, обусловленные использованием иных навесных модулей. По результатам таких доработок танки образца 2016 и 2018 года внешне отличаются друг от друга и их легко узнать и различить.
В ходе модернизации танк не подвергся радикальным изменениям, в результате чего его облик по-прежнему соответствует современному видению подобной бронетехники. Корпус и башня машины свариваются из катаной стальной брони, обеспечивающей защиту от пуль и малокалиберных снарядов. Компоновка машины классическая. Все вооружение помещается в башне или на ней. В соответствии с современными взглядами на развитие бронетехники, проект VT5 в обеих его версиях предусматривает использование навесных элементов защиты.
Следует отметить, что наиболее заметные изменения нового проекта касаются именно навесных блоков, дополняющих собственную защиту корпуса и башни. Так, ранее верхний лобовой лист прикрывался коробчатым навесным модулем, выступавшим за пределы корпуса. Упоминалось, что модуль может строиться как на основе стальной брони, так и с использованием блоков динамической защиты. Теперь лобовая накладная броня имеет меньшие размеры и, вероятно, иную толщину. В связи с переработкой накладной защиты было переделано светотехническое оборудование, размещенное на крыльях.
Башня первой версии
Изначально VT5 имел развитую защиту бортовой проекции корпуса. Передняя и центральная части корпуса прикрывались бортовыми экранами большой толщины, в которых могла присутствовать динамическая защита. За экранами располагались режущие решетки. Танк обр. 2018 года лишился такого оснащения и получил лишь тонкие экраны по типу используемых на другой бронетехнике.
Сварная башня тоже получила иное оснащение. Ранее лобовая часть башни комплектовалась навесными модулями со скошенной передней поверхностью. Борта башни прикрывались решетчатыми экранами. После модернизации лоб оснащается клиновидными модулями, а решетки прикрывают только кормовую нишу.
В корме корпуса оставили дизельный двигатель FX0012 мощностью 1000 л.с. и автоматическую трансмиссию, выдающую крутящий момент на ведущие колеса кормового расположения. Была сохранена существующая ходовая часть. На каждом борту машины присутствует по шесть опорных катков с индивидуальной управляемой гидропневматической подвеской. Для оптимизации нагрузки на грунт первые два промежутка между катками увеличены в сравнении с прочими.
Обе версии VT5 оснащаются нарезным орудием калибра 105 мм. Орудие монтируется на установке с двухплоскостным стабилизатором, связанным с цифровыми системами управления огнем. Ствол пушки комплектуется эжекционным устройством. Танк может использовать существующие 105-мм унитарные снаряды разного назначения. Кроме того, в боекомплект танка входят управляемые противотанковые ракеты, для запуска которых используется ствол орудия.
С орудием сопрягается автомат заряжания, механизированная укладка которого размещена в кормовой нише башни. Общий боекомплект танка состоит из 38 выстрелов всех типов. После выстрела автомат заряжания самостоятельно выбрасывает пустую гильзу за пределы боевого отделения.
По данным разработчика, при использовании артиллерийских снарядов дальность стрельбы достигает 3 км. Бронепробиваемость подкалиберного снаряда – 500 мм. 105-мм управляемые ракеты увеличивают расстояние до цели до 5 км. При атаке стационарной цели вероятность поражения первым выстрелом достигает 90%. Использование ракет и снарядов разных типов позволяет атаковать различные цели, как наземные, так и некоторые воздушные. В частности, упоминалась возможность борьбы с низколетящими вертолетами.
На одной установке с орудием помещается спаренный пулемет винтовочного калибра. Справа на крыше башни предусматривается установка полноценного дистанционно управляемого боевого модуля. На представленных танках модуль оснащался крупнокалиберным пулеметом и 35-мм автоматическим гранатометом. Это оружие предназначается для поражения живой силы или незащищенной техники. Дымовые гранатометы, как и ранее, помещаются на корме башни и направлены в переднюю полусферу.
Как можно судить по доступным данным, в ходе модернизации танк сохранил ранее использовавшуюся систему управления огнем и различные ее компоненты. Справа на крыше башни, в ее передней части, сохранили комбинированный прицел наводчика, построенный на основе оптико-электронных компонентов. Также используется панорамный прицел командира, прикрытый компактным кожухом. Имеются баллистический вычислитель и прочая аппаратура. Заявлена возможность работы в режиме «охотник-убийца». В определенных ситуациях машина имеет возможность первой обнаружить противника и атаковать его.
Уже в 2016 году танк VT5 получил системы спутниковой навигации и связи, а также современные средства управления, обеспечивающие его интеграцию в сетецентрическую структуру. Экипаж может получать данные о целях из разных источников, а также передавать информацию о выявленных объектах противника в штаб или другим танкам.
Управление танком осуществляет экипаж из трех человек. Один из них, водитель, находится внутри корпуса, в его передней части. Места наводчика и командира помещаются в башне, по бокам от пушки. Все члены экипажа располагают собственными люками и смотровыми приборами. Утверждалось, что сокращение экипажа до трех человек дает танку преимущества. Так, автомат заряжания должен повышать скорострельность, а сокращенные внутренние объемы позволили уменьшить габариты и массу машины.
Танк VT5 со старыми или новыми навесными модулями имеет длину по корпусу порядка 7-7,5 м. Ширина – 3,3 м, высота по крыше башни – 2,5 м. В зависимости от комплектации и состава дополнительных модулей, боевая масса бронемашины может изменяться в достаточно широких пределах. По данным разработчика, вес танка меняется от 33 до 36 т. При этом обеспечивается удельная мощность от 27,7 до 30,3 л.с. на тонну, за счет чего танк может показывать высокие характеристики подвижности.
«Легкий танк» имеет соответствующую подвижность. Максимальная скорость заявлена на уровне 70 км/ч. Запас хода – 450 км. Машина пересекает ров шириной 2,7 м и поднимается на 850-мм стенку. Танк не может плавать, но способен пересекать водные преграды по бродам глубиной 1,1 м.
Габариты и масса танка соответствуют возможностям средних и тяжелых военно-транспортных самолетов, что позволяет перевозить его по воздуху. Ранее в некоторых источниках утверждалось, что VT5 можно десантировать парашютным способом, однако подробные данные на этот счет так и не появились. Возможно, от такой идеи отказались в связи с очевидными проблемами и ограничениями.
В 2017 году корпорация NORINCO представила перспективную боевую машину пехоты VN17, построенную на основе существующего легкого танка. Базовое шасси буквально развернули задом наперед, в результате чего моторный отсек оказался в передней части корпуса. Машину оснастили башней с малокалиберной пушкой, пулеметом и пусковой установкой для управляемых ракет. В десантном отделении такой БМП перевозятся семь бойцов.
***
Перспективный танк VT5 предназначается только для экспортных поставок. В качестве потенциальных заказчиков рассматриваются разные страны, не имеющие возможности или желания покупать полноценные основные боевые танки. Новый «легкий» VT5 отличается от такой техники более скромными характеристиками, но при этом имеет преимущество в виде сокращенной стоимости. Таким образом, он позиционируется в качестве разумного компромисса между ценой и возможностями.
На вооружении многих развивающихся стран состоит устаревшая бронетехника, давно нуждающаяся в замене. Не все такие государства могут приобрести современные основные танки – как по причине их высокой стоимости, так и в связи с их избыточностью для актуальной оборонной доктрины. Именно такие армии рассматриваются в качестве потенциальных заказчиков легкого танка VT5. В теории, покупателями такой техники могут стать десятки стран из разных регионов. Прежде всего, это небогатые армии Азии, Африки и Южной Америки.
Впрочем, новому китайскому танку пока не удалось реализовать свой коммерческий потенциал. Эту машину впервые показали два года назад, и за прошедшее время никто не пожелал ее покупать. Недавно была проведена модернизация, направленная на повышение некоторых характеристик, но ее перспективы пока остаются неизвестными. Вполне возможно, что и в обновленном виде VT5 не сможет заинтересовать потенциальных покупателей и дойти до серийного производства.
Положительному исходу мешают несколько факторов. Прежде всего, это высокая конкуренция на рынке. Танк NORINCO VT5 не является первым в своем роде: уже существует немало проектов схожих боевых машин, сочетающих в себе сокращенную стоимость и максимально возможные для нее тактико-технические характеристики. Все они активно продвигаются на рынке, и потому покупатель имеет возможность выбрать образец, больше всего соответствующий его пожеланиям.
Конкуренция усиливается из-за ограниченных размеров этого сектора рынка. Далеко не все страны, имеющие потребность в модернизации парка бронетанковой техники, могут себе позволить покупку совершенно новых машин, пусть даже и удешевленных. По этой причине большинство новых проектов средних и легких танков наподобие VT5 пока не может выйти за пределы полигонов и выставок. Лишь отдельные образцы стали предметом контрактов.
В целом, перспективный легкий танк VT5 от крупнейшего китайского производителя бронетехники оказался в сложном положении. В исходном виде он не смог найти свое место на международном рынке. К настоящему времени проект был переработан и улучшен, после чего обновленный прототип показали на крупнейшей военно-технической выставке Китая. По всей видимости, корпорация NORINCO все еще не планирует отказываться от одной из своих разработок и намерена продолжать ее продвижение на рынке. Тем не менее, события последних лет могут говорить о том, что все эти планы попросту бесполезны, и новый танк VT5 не имеет реальных перспектив – как в исходном, так и в измененном виде.
По материалам сайтов:
https://armyrecognition.com/
https://defence.ru/
http://eng.chinamil.com.cn/
https://vpk.name/
http://military-today.com/
https://defence-blog.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Armyrecognition.com, Sinodefenceforum.com
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