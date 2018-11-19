Китай представил обновлённый вариант лёгкого танка VT5

Сегодня, 05:27



Первый вариант танка VT5, показанный в 2016 г.



Башня первой версии



Модернизированный VT5 во время подготовки к выставке AirShow China 2018



Танки от NORINCO на пути к выставочной площадке. Слева - VT5 обр. 2018 г.



Опытный VT5 во время подготовки к динамическому показу

По материалам сайтов:

https://armyrecognition.com/

https://defence.ru/

http://eng.chinamil.com.cn/

https://vpk.name/

http://military-today.com/

https://defence-blog.com/