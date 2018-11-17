США победят любых врагов. Только дайте денег!
Армия США утрачивает боевой потенциал. Об этом говорит последний анализ Стратегии национальной обороны.
Военная доктрина и авторитетные военные эксперты США последнее десятилетие упорно представляли то, как их армия сможет одержать победу сразу в нескольких гипотетических войнах. В авторитетном американском журнале The National Interest можно было не раз прочитать о том, как США имеют все шансы победить в двух одновременных глобальных конфликтах, например, с Россией и Китаем. А если не победить, то быть достаточно близко к этому.
Американские военные аналитики и эксперты при прогнозировании гипотетической войны в Европе делают ставку на западную авиацию. Однако они не совсем всерьез воспринимают российские современные системы ПВО и крылатые ракеты дальнего действия, которые еще в самом начале конфликта уничтожат основные аэродромы восточного фланга НАТО, что очень сильно затруднит положение Запада. Но это не мешает американцам фантазировать о том, что они могут вести сразу две войны и участвовать при этом еще в нескольких локальных конфликтах.
США могут вести всего одну войну в Европе. И то при условии: если не будет вмешиваться Китай. В доказательство этому можно привести тот факт, что в 1972 году Генри Киссинджер, действующий тогда советник по национальной безопасности Штатов, поехал договариваться с председателем компартии Китая Мао Цзэдуном о поддержке против России. И если бы тогда тот не перешел на сторону Штатов, то, вероятнее всего, холодная война закончилась бы победой СССР, так как воевать с двумя странами США не могли.
Если еще в 70-х Штаты не могли тягаться сразу с СССР и Китаем, который в то время был намного слабее, чем сейчас, то что говорить о сегодняшнем положении, учитывая современную военную мощь Поднебесной? Стоит также отметить, что за последние 10 лет американцы в основном воевали дистанционно, с помощью высокоточного оружия, и только против тех стран, от которых не могли получить серьезного сопротивления. В их списке Афганистан, Ливия, Югославия… При таком раскладе, естественно, можно одновременно вести «войну» хоть против трех стран.
Однако такой опыт, который имеют США за эти последние 10 лет, нельзя применить против России и Китая, которые, очевидно, поддержат друг друга в гипотетической войне с американцами. Это сильно беспокоит правительство США. По этой причине в прошлом году Конгресс дал указание проанализировать национальную оборонную стратегию и предложить пути ее современного развития.
И вот 14 ноября специальная комиссия, состоящая из бывших силовиков и военных экспертов обеих партий, предоставила доклад, который подтвердил, что американская армия не сможет не только вести две войны одновременно, но и ставит под вопрос успешность войны против двух сверхдержав.
«США утратили свое военное превосходство, которое ослабло до опасных пределов, и могут потерпеть поражение в войне против Китая или России», — говорится в докладе.
В докладе также указывается, что при крупномасштабном конфликте с одной из этих двух стран у США не будет хватать сил для того, чтобы сдерживать хотя бы еще одного противника без применения ядерного оружия. Кроме того, проведенный анализ показал, что американская армия больше не обладает тем опытом, который необходим для планирования и осуществления военных операций против сильных противников, особенно против Китая и России.
Для решения обозначенных проблем авторы доклада предлагают в первую очередь увеличить финансирование вооруженных сил с 20 до 40 миллиардов долларов ежегодно. По их мнению, на эти деньги должно произойти обновление средств связи, РЭБ, а также создание запасов боеприпасов на вероятных ТВД, что позволит сначала подавлять или уничтожать крупные силы противника.
В Пентагоне уже назвали этот доклад призывом к действию и заявили, что очень внимательно рассмотрят все рекомендации комиссии. И можно почти с полной уверенностью утверждать, что этот доклад будет способствовать тому, что следующий оборонный бюджет побьёт рекорд нынешнего.
Военная доктрина и авторитетные военные эксперты США последнее десятилетие упорно представляли то, как их армия сможет одержать победу сразу в нескольких гипотетических войнах. В авторитетном американском журнале The National Interest можно было не раз прочитать о том, как США имеют все шансы победить в двух одновременных глобальных конфликтах, например, с Россией и Китаем. А если не победить, то быть достаточно близко к этому.
Американские военные аналитики и эксперты при прогнозировании гипотетической войны в Европе делают ставку на западную авиацию. Однако они не совсем всерьез воспринимают российские современные системы ПВО и крылатые ракеты дальнего действия, которые еще в самом начале конфликта уничтожат основные аэродромы восточного фланга НАТО, что очень сильно затруднит положение Запада. Но это не мешает американцам фантазировать о том, что они могут вести сразу две войны и участвовать при этом еще в нескольких локальных конфликтах.
США могут вести всего одну войну в Европе. И то при условии: если не будет вмешиваться Китай. В доказательство этому можно привести тот факт, что в 1972 году Генри Киссинджер, действующий тогда советник по национальной безопасности Штатов, поехал договариваться с председателем компартии Китая Мао Цзэдуном о поддержке против России. И если бы тогда тот не перешел на сторону Штатов, то, вероятнее всего, холодная война закончилась бы победой СССР, так как воевать с двумя странами США не могли.
Если еще в 70-х Штаты не могли тягаться сразу с СССР и Китаем, который в то время был намного слабее, чем сейчас, то что говорить о сегодняшнем положении, учитывая современную военную мощь Поднебесной? Стоит также отметить, что за последние 10 лет американцы в основном воевали дистанционно, с помощью высокоточного оружия, и только против тех стран, от которых не могли получить серьезного сопротивления. В их списке Афганистан, Ливия, Югославия… При таком раскладе, естественно, можно одновременно вести «войну» хоть против трех стран.
Однако такой опыт, который имеют США за эти последние 10 лет, нельзя применить против России и Китая, которые, очевидно, поддержат друг друга в гипотетической войне с американцами. Это сильно беспокоит правительство США. По этой причине в прошлом году Конгресс дал указание проанализировать национальную оборонную стратегию и предложить пути ее современного развития.
И вот 14 ноября специальная комиссия, состоящая из бывших силовиков и военных экспертов обеих партий, предоставила доклад, который подтвердил, что американская армия не сможет не только вести две войны одновременно, но и ставит под вопрос успешность войны против двух сверхдержав.
«США утратили свое военное превосходство, которое ослабло до опасных пределов, и могут потерпеть поражение в войне против Китая или России», — говорится в докладе.
В докладе также указывается, что при крупномасштабном конфликте с одной из этих двух стран у США не будет хватать сил для того, чтобы сдерживать хотя бы еще одного противника без применения ядерного оружия. Кроме того, проведенный анализ показал, что американская армия больше не обладает тем опытом, который необходим для планирования и осуществления военных операций против сильных противников, особенно против Китая и России.
Для решения обозначенных проблем авторы доклада предлагают в первую очередь увеличить финансирование вооруженных сил с 20 до 40 миллиардов долларов ежегодно. По их мнению, на эти деньги должно произойти обновление средств связи, РЭБ, а также создание запасов боеприпасов на вероятных ТВД, что позволит сначала подавлять или уничтожать крупные силы противника.
В Пентагоне уже назвали этот доклад призывом к действию и заявили, что очень внимательно рассмотрят все рекомендации комиссии. И можно почти с полной уверенностью утверждать, что этот доклад будет способствовать тому, что следующий оборонный бюджет побьёт рекорд нынешнего.
- Автор:
- Виктор Курбатов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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