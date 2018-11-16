СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
ВМФ РФ совместно с Объединенной судостроительной корпорацией рассматривают возможность постройки нескольких кораблей типа «Адмирал Горшков» (проект 22350), сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на свои источники.
По словам первого источника, речь идет о заказе на «Северной верфи» двух фрегатов. Военные ведут соответствующие консультации с Северным ПКБ – проектантом корабля.
Другой собеседник сообщил о намерении ВМФ заказать строительства трех или четырех корветов типа «Адмирал Горшков».
Источники издания в судостроительной отрасли эту информация не подтвердили, но и не опровергли.
В августе гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев в интервью порталу заявил, что предприятие в состоянии одновременно строить 8 фрегатов проекта 22350.
По словам одного из конструкторов Северного ПКБ, командование флота ранее планировало заказать восемь, затем – только шесть таких фрегатов. Однако из-за нехватки средств серию сократили до четырех кораблей. В настоящее время ее вновь хотят продолжить.
Издание напоминает, что кораблестроительная программа до 2020 года предусматривала постройку 8 кораблей проекта 22350. На сегодняшний день флоту передан лишь головной фрегат – «Адмирал Горшков». Второй корабль, «Адмирал Касатонов», планируют сдать осенью следующего года. Вся серия может быть завершена к 2022 году.
Ранее также сообщалось о том, что на смену фрегатам проекта 22350 придут доработанные корабли большего водоизмещения проекта 22350М. Однако, по данным ресурса, Северное ПКБ до настоящего времени не получило заказ на их проектирование.
Многоцелевые корабли типа «Адмирал Горшков» имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, их длина – 135 м, дальность плавания – до 4,5 тыс. миль, скорость хода – до 29 узлов. Вооружение – 16 ракет «Оникс» или «Калибр», ЗРК «Полимент-Редут».
По словам первого источника, речь идет о заказе на «Северной верфи» двух фрегатов. Военные ведут соответствующие консультации с Северным ПКБ – проектантом корабля.
Другой собеседник сообщил о намерении ВМФ заказать строительства трех или четырех корветов типа «Адмирал Горшков».
Источники издания в судостроительной отрасли эту информация не подтвердили, но и не опровергли.
В августе гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев в интервью порталу заявил, что предприятие в состоянии одновременно строить 8 фрегатов проекта 22350.
По словам одного из конструкторов Северного ПКБ, командование флота ранее планировало заказать восемь, затем – только шесть таких фрегатов. Однако из-за нехватки средств серию сократили до четырех кораблей. В настоящее время ее вновь хотят продолжить.
Издание напоминает, что кораблестроительная программа до 2020 года предусматривала постройку 8 кораблей проекта 22350. На сегодняшний день флоту передан лишь головной фрегат – «Адмирал Горшков». Второй корабль, «Адмирал Касатонов», планируют сдать осенью следующего года. Вся серия может быть завершена к 2022 году.
Ранее также сообщалось о том, что на смену фрегатам проекта 22350 придут доработанные корабли большего водоизмещения проекта 22350М. Однако, по данным ресурса, Северное ПКБ до настоящего времени не получило заказ на их проектирование.
Многоцелевые корабли типа «Адмирал Горшков» имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, их длина – 135 м, дальность плавания – до 4,5 тыс. миль, скорость хода – до 29 узлов. Вооружение – 16 ракет «Оникс» или «Калибр», ЗРК «Полимент-Редут».
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- Twitter.com, Capt(N)
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