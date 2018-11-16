Новости

На Украине в очередной раз перепишут учебники истории

44
Министерство образования Украины в очередной раз под давлением националистов перепишет учебники истории для старших классов. В Минобразования поступило обращение депутатов Львовского областного совета, которые потребовали отозвать уже вышедший тираж учебников истории для десятого класса, сообщает украинское издание "Вести".

На Украине в очередной раз перепишут учебники истории



Львовским депутатам не понравилось, что в учебнике по истории лидеры запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), такие как Шухевич, а также участники карательных батальонов названы коллаборационистами (сотрудничающими с врагами — прим.). Они потребовали сделать исправление в учебнике, изъяв из них формулировку о коллаборационизме, назвав в новой редакции учебника карательные батальоны и УПА "национальными воинскими формированиями в немецкой армии". Также депутатам не понравилось, что в учебнике истории для 10-11 классов к коллаборационистам приравняли карательные батальоны СС "Роланд" и "Нахтигаль", состоящие из украинских националистов.

Хотя на защиту учебников встали около 250 украинских историков, заявивших, что националисты хотят переписать историю Украины только под свою трактовку, в Минобразования Украины уже заявили, что не только переиздадут учебники для старших классов, но и перепишут всю программу по истории, уделив особое внимание "голодомору, украинским диссидентам, УПА и многим другим фактам, которые были искажены в результате вмешательства в учебники истории прошлой власти".
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
44 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти