На Украине в очередной раз перепишут учебники истории

Министерство образования Украины в очередной раз под давлением националистов перепишет учебники истории для старших классов. В Минобразования поступило обращение депутатов Львовского областного совета, которые потребовали отозвать уже вышедший тираж учебников истории для десятого класса, сообщает украинское издание "Вести".Львовским депутатам не понравилось, что в учебнике по истории лидеры запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), такие как Шухевич, а также участники карательных батальонов названы коллаборационистами (сотрудничающими с врагами — прим.). Они потребовали сделать исправление в учебнике, изъяв из них формулировку о коллаборационизме, назвав в новой редакции учебника карательные батальоны и УПА "национальными воинскими формированиями в немецкой армии". Также депутатам не понравилось, что в учебнике истории для 10-11 классов к коллаборационистам приравняли карательные батальоны СС "Роланд" и "Нахтигаль", состоящие из украинских националистов.Хотя на защиту учебников встали около 250 украинских историков, заявивших, что националисты хотят переписать историю Украины только под свою трактовку, в Минобразования Украины уже заявили, что не только переиздадут учебники для старших классов, но и перепишут всю программу по истории, уделив особое внимание "голодомору, украинским диссидентам, УПА и многим другим фактам, которые были искажены в результате вмешательства в учебники истории прошлой власти".