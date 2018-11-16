Тука: Военно-морской базы ВМС Украины на Азове не будет

Украина не сможет построить в ближайшее время военно-морскую базу в акватории Азовского моря, так как у нее на это попросту нет денег, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире украинского телеканала "Прямой".Тука заявил, что все произносимые с трибуны лозунги о том, что Украина вот-вот построит военно-морскую базу в Бердянске или Мариуполе и через месяц у нее будет мощный военно-морской флот, не соответствуют действительности. Для строительства нужны огромные средства и достаточное время, а того и другого у Украины нет. А заявления о том, что Украина ответит военным путем военно-морскому флоту России, абсолютно оторваны от реальности.Ранее на Украине заявили, что намерены усилить военное присутствие военно-морских сил страны в акватории Азовского моря, и с этой целью построить военно-морскую базу. По заявлению киевских политиков база на Азовском море заставит Москву "пойти на уступки и сесть за стол переговоров" с Киевом, а присутствие украинских военных кораблей в регионе вынудит Россию "убраться из Донбасса и Крыма". С целью усиления ВМСУ в акватории Азовского моря в Бердянск были переброшены два артиллерийских катера, а также украинское поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" 23.