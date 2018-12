Проект OSS Bigot: бесшумный «Кольт» и стрелы

Пистолет Colt M1911 - основа комплекса Bigot



Органы управления пистолета. Для стрельбы "Фанатиком" требовались только предохранитель, курок и спусковой крючок



Ствол пистолета M1911 и вкладыш из состава Bigot



Стрелы разных версий



Пистолетный патрон .25 ACP



Система OSS Bigot перед выстрелом

По материалам:

http://forgottenweapons.com/

https://popularmechanics.com/

http://weaponsman.com/

OSS Weapons: Special Weapons and Devices. Washington: Special weapons and devices research and development branch OSS, 1944.

С момента своего создания американское Управление стратегических служб (Office of Strategic Services – OSS) занималось проблемами создания специального оружия . Основное внимание при этом уделялось бесшумным системам с высокими боевыми характеристиками. Оригинальный вариант особого оружия для бесшумной ликвидации противника был предложен в рамках проекта с кодовым названием Bigot. Любопытно, что этот проект был создан с применением как совершенно новых идей, так и уже существующего серийного изделия.По разным данным, разработка новой версии бесшумного оружия стартовала в 1943-44 году и осуществлялась силами OSS без существенной помощи со стороны других организаций. Поскольку собственные производственные возможности Управления оставляли желать лучшего, с определенного времени в проекте участвовала одна из коммерческих организаций, имевшая опыт в деле изготовления стрелкового оружия. Тем не менее, неизвестно, какая именно фирма отвечала за производство опытной партии оружия и боеприпасов для него.Новый проект бесшумной системы получил рабочее обозначение Bigot – дословно «фанатик» или «изувер». Такое название никак не раскрывало суть проекта и позволяло соблюсти секретности. Однако, по некоторым данным, в нем все же отразили одну из черт проекта. Есть версия, согласно которой название выбрали из-за некоторого созвучия с термином «spigot mortar» – «шточный миномет». Дело в том, что «Фанатик» должен был использовать схожий метод метания боеприпаса.Проект предлагал создание метательного устройства, способного отправлять в полет заостренные металлические стрелы. Для их запуска планировалось использовать энергию пороховых газов. Вывод стрелы на требуемую траекторию должна была обеспечивать направляющая-шток, помещенная в продольную полость ее древка. Весьма интересен тот факт, что конструкторы отказались от разработки специального метательного устройства для новой стрельбы. Вместо него предлагалось использовать серийный самозарядный пистолет, оснащенный специальной вкладной пусковой системой.Основой системы Bigot стал самозарядный пистолет Colt M1911 конструкции Дж.М. Браунинга. Это оружие было построено по классической схеме и имело автоматику на основе отдачи ствола с его коротким ходом. Пистолет оснащался нарезным стволом под патрон .45 ACP (11,43х23 мм). В рукоятку помещался отъемный коробчатый магазин на семь патронов. Использовался ударно-спусковой механизм куркового типа одинарного действия. В то время пистолет M1911 был основным оружием своего класса во всех родах войск и спецслужбах США.В составе «Фанатика» пистолет использовался без каких-либо серьезных изменений конструкции. При этом способ его применения отличался от штатного. К примеру, в стволе вместо патрона .45 ACP должно было помещаться специальное устройство, а магазин с боекомплектом извлекался. Одновременно с этим имеющийся УСМ должен был работать привычным образом. После переоснащения в пусковое устройство пистолет сохранял обычный внешний вид, но теперь из его дула выступала тонкая длинная трубка.Для превращения пистолета в пусковое устройство для стрел использовалось специальное изделие-вкладыш несложной конструкции. Вкладыш получил корпус в виде двух трубок разного диаметра и разной длины. Через ствол пистолета проходила длинная трубка диаметром около 7 мм, выполнявшая функции штока-направляющей. В патроннике пистолета помещалась короткая трубка диаметром около 12 мм. По всей длине такого вкладыша имелся канал, в котором находился подпружиненный стержневой ударник. Предполагалось, что последний будет передавать энергию ударника пистолета к соответствующим частям стрелы.Для установки вкладыша требовалась неполная разборка пистолета. Прежде всего, следовало снять со своего места подвижный кожух затвора. После этого трубчатая деталь помещалась в ствол, и оружие можно было опять собрать. В рабочем положении тонкая трубка вкладыша находилась точно на продольной оси ствола и не соприкасалась с его стенками.В составе системы Bigot предлагалось использовать металлические стрелы разной конфигурации. Насколько известно, все они строились по одной и той же схеме, но отличались формой и размерами разных деталей. По всей видимости, OSS разработало несколько версий стрелы, которые затем планировалось испытать на стрельбище и сравнить. Наиболее удачные варианты, отличающиеся самыми высокими характеристиками, могли поступить на вооружение.Основной деталью стрелы для «Изувера» было металлическое трубчатое древко большого удлинения. Внутренний канал этой трубки имел диаметр около 7 мм и соответствовал размеру штока-направляющей. На передней части древка предусматривалась резьба для установки наконечника. В хвосте стрелы расположили утолщение, диаметр которого соответствовал калибру ствола. Оно являлось неким подобием ведущего пояска, а также служило стопором, удерживавшим на своем месте подвижные детали.Наконечник стрелы представлял собой деталь среднего удлинения большого диаметра – боеприпас мог считаться надкалиберным. Форма наконечника могла изменяться. Известны наконечники, образованные парой конусов, устройства с цилиндрической боковой поверхностью и острием в виде пересекающихся плоскостей и т.д. Внутри наконечника имелась небольшая полость, в которой помещался холостой патрон типа .25 ACP (6,35х15 мм Браунинг), отвечавший за производство выстрела. Патрон устанавливался дульцем вперед и имел непрочное крепление. При расширении газов в полости наконечника он мог уходить назад по древку.Специалисты OSS также предложили несколько вариантов оперения, предназначенного для стабилизации стрелы в полете. Все они, как и в случае с наконечником, основывались на общих идеях. На древко предлагалось надевать короткую трубку, к которой припаивались четыре пера-плоскости. За счет трубки оперение могло свободно перемещаться по древку, что требовалось при подготовке системы к стрельбе. Известные образцы стрел оснащались оперением разной формы. Известны прямоугольные стабилизаторы разных размеров, а также трапециевидные стреловидные устройства.В зависимости от конфигурации наконечника, стрела могла иметь длину от 6 до 8 дюймов (152-203 мм). Масса стрелы не превышала 80-100 г. Точные показатели скорости и дальности полета, к сожалению, неизвестны. Есть основания полагать, что начальная скорость стрелы не превышала нескольких десятков метров в секунду, а достаточные устойчивость и убойное действие сохранялись на дальностях до 10-15 м.Перед применением системы Bogit стрелок должен был оснастить имеющийся пистолет вкладышем со штоком. Это устройство просто помещалось в ствол пистолета M1911, после чего он превращался в средство для запуска стрел. При этом стрелку следовало помнить, что в пистолет не следует устанавливать магазин. Взведение путем смещения кожуха затвора тоже не требовалось. Из всех процедур были необходимы только отключение предохранителя и ручное взведение курка.Для производства выстрела следовало установить стрелу на пистолет, надев ее древко на шток. Стрелу можно было сдвинуть назад до упора, поместив древко внутрь ствола. При этом стабилизатор сдвигался вперед, к наконечнику. Хвостовое утолщение древка, в свою очередь, касалось стенки ствола и должно было обеспечивать дополнительную стабилизацию при выстреле. После установки стрелы можно было взвести курок и отключить предохранитель.При нажатии на спусковой крючок происходил спуск курка, который бил по штатному ударнику пистолета. Тот передавал импульс длинному ударнику, находящемуся внутри штока. Именно ударник вкладыша отвечал за накол капсюля патрона .25 ACP внутри стрелы. Воспламенение порохового заряда приводило к образованию пороховых газов, расширяющихся в полости наконечника стрелы. Давление газов заставляло гильзу патрона сдвигаться назад. При этом она упиралась в шток и оставалась неподвижной относительно пистолета. Стрела, в свою очередь, получала разгон и отправлялась к цели.После схода стрелы со штока гильза холостого патрона оставалась внутри древка и запирала пороховые газы, предотвращая образование ударной волны и шума. Во время движения стрелы по штоку инерция заставляла оперение сдвигаться назад по древку и занимать свое положение в хвосте стрелы. В такой конфигурации стрела «Фанатика» летела к цели. Массивная стрела с заостренным наконечником, по задумке инженеров, должна была иметь высокое пробивное и убойное действие, достаточное для уничтожения живой силы. Для следующего выстрела следовало установить новую стрелу и вновь взвести курок.Нетрудно заметить, что разработчикам системы Bigot удалось успешно решить одну из главных задач проекта – обеспечить минимальный шум выстрела. Запирание пороховых газов исключало образование ударной волны, а лязг деталей оружия не отличался особой громкостью. Фактически при выстреле можно было услышать только щелчки деталей ударно-спускового механизма, а также лязг от движущейся по штоку стрелы и скользящего по ней стабилизатора. В зависимости от обстановки, такой шум мог остаться незамеченным на расстоянии от нескольких метров.По известным данным, в 1943-44 годах Управление стратегических служб и неизвестное оружейное предприятие совместными усилиями изготовили до 25 вкладышей для имеющихся пистолетов. Также была подготовлена партия из 300 стрел с разной формой наконечника и стабилизатора. С использованием этих изделий планировалось определить реальные характеристики и возможности всей системы, а также выявить наиболее удачный вариант стрелы.Во время испытаний были выявлены характерные недостатки нового бесшумного комплекса, из-за которых он не мог эффективно решать поставленные задачи. Кроме того, определенные его особенности затрудняли эксплуатацию оружия и нивелировали часть полученных преимуществ. Из-за неоднозначного соотношения преимуществ и недостатков дальнейшая судьба «Фанатика» оказалась под вопросом.В первую очередь, поводом для претензий стали невысокие огневые характеристики новой системы. Сравнительно слабый патрон .25 ACP не мог передать достаточно тяжелой стреле большую энергию, вследствие чего начальная скорость и дальность полета оказывались не слишком большими. Кроме того, стрела предназначалась для нанесения серьезных ранений, что предъявляло особые требования к ее летным качествам. На практике же оказывалось, что вероятность успешного поражения часового или сторожевой собаки первым выстрелом не слишком высока. При этом диверсанты могли не иметь шанса на второй выстрел.Еще одним недостатком системы Bigot являлся характер переоснащения пистолета M1911. Его предлагалось оснащать специальным вкладышем, который занимал место в патроннике и стволе. На установку и демонтаж этого устройства требовалось время. Как следствие, пистолет, задействованный в составе «Изувера», не мог попеременно использовать стрелы и штатные патроны. Иными словами, боец спецподразделения рисковал остаться без вспомогательного оружия, либо ему пришлось бы носить сразу два пистолета.Наконец, «Фанатик» сравнили с имеющимся огнестрельным оружием, оснащенным приборами бесшумной стрельбы. Результаты такого сравнения были очевидны. Система с металлическими стрелами не могла стать удачным дополнением для пистолетов с глушителями, не говоря уже об их замене.В некоторых источниках приводится версия о возможном использовании стрел Bigot для заброса тросов на высокие или удаленные объекты. Как можно судить по доступным данным, энергетические показатели этой системы были недостаточны для решения подобных задач. Трос, закрепленный на стреле, мог сократить и без того невысокую дальность ее полета. По всей видимости, «Фанатик» создавался исключительно в качестве средства летального поражения живой силы.По разным данным, завершив испытания, OSS решило отказаться от оригинального бесшумного оружия. Его боевые и эксплуатационные характеристики оказались недостаточными для использования в реальных операциях. Впрочем, остававшиеся в наличии вкладыши и стрелы не стали отправлять в утиль. До определенного времени они оставались на складах и, возможно, имели небольшой шанс вернуться, как минимум, на стрельбище.В конце 1945 года, вскоре после завершения Второй мировой войны, руководство Управления стратегических служб решило освободить место на складах и утилизировать ненужную материальную часть. Вместе с другими неудачными изделиями в переплавку пошла большая часть элементов комплекса Bigot. Естественно, это касалось только стрел и вкладышей, тогда как пистолеты возвращались к работе в исходной конфигурации. Насколько известно, сохранилось лишь несколько элементов системы «Фанатик» оригинального производства. Сейчас они находятся в музеях и частных коллекциях.Несколько десятилетий назад ЦРУ – наследник OSS – опубликовало данные по специальному оружию, созданному в годы Второй мировой. Информация о системе Bigot привлекла внимание любителей оружия, что привело к интересным последствиям. Несколько частных компаний в инициативном порядке начали производство реплик «Изувера». Впрочем, такая продукция не пользовалась особым спросом, и потому вскоре была снята с производства. В некотором смысле, копия бесшумной системы повторила судьбу оригинала.В годы Второй мировой войны специалисты OSS разработали большое количество оригинального бесшумного вооружения. Некоторые образцы такого рода дошли до полноценной эксплуатации и внесли свой вклад в победу над Осью. Другие же показали себя не самым лучшим образом и потому не вышли за пределы полигонов. Система Bigot, изначально казавшаяся перспективной и многообещающей, пополнила второй список.