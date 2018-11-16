Индия отказывается от отечественного палубного истребителя Tejas

Индийские Военно-морские силы не будут дожидаться окончания разработки отечественного палубного варианта истребителя Tejas, а произведут закупку истребителей авианосного базирования иностранных производителей, заявил начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ламба, сообщает "ВП" со ссылкой на defencenews.in.По словам адмирала, существующий в настоящее время технический демонстратор палубной версии "Теджаса" не отвечает требованиям ВМС Индии, поэтому командование индийского флота объявило тендер на поставку в интересах военно-морских сил 57 истребителей иностранного производства, способных базироваться на авианосных судах.На настоящий момент индийские ВМС получили предложения от четырех компаний, но прием заявок продлится, как минимум, до конца 2019 года. Среди претендентов американский Boeing F-18 Super Hornet, шведский Saab Gripen, российский МиГ-29К и французский Dassault Rafale. При этом адмирал отметил, что покупка французских истребителей "Рафаль" в интересах ВВС Индии, никак не повлияет на условия тендера. Также начальник штаба ВМС пояснил, что задержка строительства первого отечественного авианосца возникла в связи с задержкой поставок оборудования со стороны иностранных подрядчиков. По планам, авианосец начнет ходовые испытания в 2020 году.Ранее сообщалось, что Индия возобновила работы по созданию отечественного палубного истребителя. 2 августа 2018 года второй прототип палубного варианта Naval Tejas произвел первую пробежку на наземном учебно-испытательном комплексе палубной авиации на базе авиации ВМС Индии Hansa в Гоа. Программа была возобновлена новым министром обороны Индии Нирмалой Ситхамаран в рамках программы "Make in India" вопреки желанию индийских ВМС.В 2016 году ВМС Индии решило отказаться от проекта палубного истребителя Naval Tejas по причине "чрезмерного веса" самолета и недостаточной тяговооруженности, в результате чего истребитель не мог взлетать с полным запасом топлива и боевой нагрузкой с трамплина авианосца.