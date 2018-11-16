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МКС: протечка на японском модуле

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Как сообщает “Интерфакс”, на японском модуле МКС снова произошла протечка воды.




Известно, что протечка была обнаружена при удалении воздуха из магистрали возврата нового перчаточного бокса, доставленного на станцию в сентябре. На данный момент потеряно около 100 миллилитров воды.

Еще летом сообщалось, что из-за проблем с терморегулированием на японском модуле Kibo в обитаемый отсек проникала вода. Астронавтам приходилось бороться с влагой на стенах модуля, которые покрывались ей практически ежедневно, бумажными салфетками и полотенцами.

Проблема была решена заменой неисправного клапана научной стойки, что остановило протечку на некоторое время.

Спустя неделю на стенах модуля снова стали появляться капли воды, а датчики фиксировали медленную утечку.

Также проблемы возникали и в американском сегменте МКС: несколько раз происходили утечки аммиака, ломалась система переработки мочи, выходила из строя одна из систем удаления углекислого газа.

В конце августа текущего года на МКС произошло резкое падение давления после состыковки с российским транспортным космическим кораблем “Союз МС-09”. В обшивке бытового отсека корабля было обнаружено отверстие.

Позже стало известно, что при сборке корабля один из сотрудников по ошибке проделал отверстие в обшивке, после чего заделал его специальным герметиком, который после высыхания стал пропускать воздух из бытового отсека.
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