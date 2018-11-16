МКС: протечка на японском модуле
Как сообщает “Интерфакс”, на японском модуле МКС снова произошла протечка воды.
Известно, что протечка была обнаружена при удалении воздуха из магистрали возврата нового перчаточного бокса, доставленного на станцию в сентябре. На данный момент потеряно около 100 миллилитров воды.
Еще летом сообщалось, что из-за проблем с терморегулированием на японском модуле Kibo в обитаемый отсек проникала вода. Астронавтам приходилось бороться с влагой на стенах модуля, которые покрывались ей практически ежедневно, бумажными салфетками и полотенцами.
Проблема была решена заменой неисправного клапана научной стойки, что остановило протечку на некоторое время.
Спустя неделю на стенах модуля снова стали появляться капли воды, а датчики фиксировали медленную утечку.
Также проблемы возникали и в американском сегменте МКС: несколько раз происходили утечки аммиака, ломалась система переработки мочи, выходила из строя одна из систем удаления углекислого газа.
В конце августа текущего года на МКС произошло резкое падение давления после состыковки с российским транспортным космическим кораблем “Союз МС-09”. В обшивке бытового отсека корабля было обнаружено отверстие.
Позже стало известно, что при сборке корабля один из сотрудников по ошибке проделал отверстие в обшивке, после чего заделал его специальным герметиком, который после высыхания стал пропускать воздух из бытового отсека.
Известно, что протечка была обнаружена при удалении воздуха из магистрали возврата нового перчаточного бокса, доставленного на станцию в сентябре. На данный момент потеряно около 100 миллилитров воды.
Еще летом сообщалось, что из-за проблем с терморегулированием на японском модуле Kibo в обитаемый отсек проникала вода. Астронавтам приходилось бороться с влагой на стенах модуля, которые покрывались ей практически ежедневно, бумажными салфетками и полотенцами.
Проблема была решена заменой неисправного клапана научной стойки, что остановило протечку на некоторое время.
Спустя неделю на стенах модуля снова стали появляться капли воды, а датчики фиксировали медленную утечку.
Также проблемы возникали и в американском сегменте МКС: несколько раз происходили утечки аммиака, ломалась система переработки мочи, выходила из строя одна из систем удаления углекислого газа.
В конце августа текущего года на МКС произошло резкое падение давления после состыковки с российским транспортным космическим кораблем “Союз МС-09”. В обшивке бытового отсека корабля было обнаружено отверстие.
Позже стало известно, что при сборке корабля один из сотрудников по ошибке проделал отверстие в обшивке, после чего заделал его специальным герметиком, который после высыхания стал пропускать воздух из бытового отсека.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter