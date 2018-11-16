Армения выбирает между JAS-39 Gripen и Су-30СМ?

Армения рассматривает вариант приобретения многофункциональных истребителей для ВВС страны. Как сообщают армянские СМИ, Министерство обороны страны уже ведет переговоры со шведским концерном Saab в отношении операционных возможностей многоцелевых боевых самолетов JAS-39 Gripen. Об этом передает "ВП" со ссылкой на zbiam.pl.Желание армянского военного ведомства приобрести новые истребители связано с укреплением потенциала тактической боевой авиации и связаны с ростом напряженности между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В настоящее время ВВС Армении имеют на вооружении 14 штурмовиков Су-25К и один Су-25УБК, приобретенные из запасов Словакии и полученные из Грузии. В каком состоянии находятся штурмовики не известно.Кроме того, рассматривается вариант поставок из России до двенадцати многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года. До этого Россия якобы не решалась на поставку самолетов семейства Су-27 Армении из-за ограниченного воздушного пространства республики.Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что в настоящее время военное ведомство Армении прилагает активные усилия по приобретению многофункциональной авиации. Он рассказал, что армянская армия имела ярко выраженный "сухопутный образ", но в современной войне требуется наличие истребительной и бомбардировочной авиации.