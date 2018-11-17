День участкового уполномоченного полиции
17 ноября в России отмечается День участкового уполномоченного полиции – профессиональный праздник самой «народной» из всех полицейских специальностей. Пожалуй, нет иной профессии в системе органов внутренних дел, которая была бы так близка к простым людям, непосредственно связана с их образом жизни, бытовыми проблемами и невзгодами. Участковые – это лицо полиции, хотя они вызывают далеко не самые однозначные эмоции у граждан. Многие люди имеют к участковым свои претензии, но их наличие не умаляет важности и серьезности данной службы.
Именно 17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР опубликовал специальную инструкцию, в которой подробно излагались функциональные обязанности участковых надзирателей. Так появилась служба участковых уполномоченных в советской милиции, от которой и берет свою историю современная российская служба участковых уполномоченных полиции. Правда, необходимо отметить, что на самом деле подразделения по охране общественного порядка с аналогичными функциями существовали в системе полиции России и прежде, гораздо раньше выпуска той самой советской инструкции.
Еще при Иоанне IV на Руси появились первые уличные надзиратели, а в XVIII веке служба была организована уже на более серьезных началах. Так, в 1782 году был официально утвержден и опубликован «Устав благочиния или полицейского». Этим документом регулировались организация и несение полицейской службы в Российской империи. В каждом крупном городе создавались административно-полицейские части, отвечавшие за 200-700 дворов, а части, в свою очередь, делились на квартальные участки из 50-100 дворов.
В каждом квартальном участке служил свой квартальный надзиратель. Фактически он выполнял функции не только современного участкового уполномоченного, но и сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних и паспортно-визового контроля. В его полномочия входили надзор за общественным порядком, учет жителей квартала и их постояльцев, наблюдение за поведением молодежи и подростков, контроль за почитанием слугами своих работодателей и хозяев. Кроме того, в обязанности квартального надзирателя входила и борьба с бытовыми конфликтами, ссорами, пьянством, хулиганством. Служба была довольно ответственной и к квартальному надзирателю к самому предъявлялись достаточно серьезные требования, в первую очередь касавшиеся его личной добропорядочности.
Следующая масштабная реформа службы была проведена в середине XIX века. Так, 25 декабря 1862 года увидел свет новый примечательный ведомственный документ - «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии». Данным документом регламентировалось создание в крупных городах страны участков во главе с участковыми приставами, а участки, в свою очередь, подразделялись на несколько околотков с населением в 3-4 тысячи человек. Вводилась новая должность – околоточный надзиратель.
В компетенцию околоточного надзирателя входили все те же обязанности, что прежде выполнялись квартальным надзирателем. Только, в отличие от квартального надзирателя, околоточный надзиратель имел в подчинении уже более значительный штат – городовые, выполнявшие функции современной патрульно-постовой службы полиции, и дворники, которые тогда были не просто работниками жилищно-коммунального хозяйства, а низшими чинами, находившимися в качестве помощников полиции и также охранявшими общественный порядок и участвовавшими в надзоре за подозрительными лицами.
Сегодня участковые уполномоченные полиции, как правило, принадлежат к категории среднего начальствующего состава органов внутренних дел – это лейтенанты, капитаны, майоры. Околоточные надзиратели носили продольный погон как у современного старшины или армейского подпрапорщика дореволюционной России, а по своему положению были между городовыми и приставами. Нельзя сказать, чтобы служба околоточного надзирателя была весьма престижной или денежной, но многие полицейские исправно несли ее, боролись в меру сил с преступностью и помогали жить добропорядочным гражданам.
Институт околоточных надзирателей ушел в прошлое вместе со всей правоохранительной системой Российской империи, но уже в начале 1920-х годов советская власть осознала необходимость восстановления подобной должности в рабоче-крестьянской милиции. Только назвали должность «участковый надзиратель». В Советском Союзе участковые сотрудники милиции довольно быстро стали одним из важнейших звеньев в правоохранительной системе.
В первые годы существования советской власти приходилось решать очень серьезные кадровые проблемы – ведь старая полиция была расформирована, многие ее сотрудники погибли в Гражданскую войну или были репрессированы в первые послереволюционные годы, а новая милиция нуждалась в квалифицированных и опытных людях. Чаще всего в милиционеры в первой половине 1920-х годов набирали либо вчерашних красноармейцев, либо комсомольских или партийных активистов, а осваивать профессию им приходилось уже на практике. Затем, по мере развития советской правоохранительной системы, появились и специализированные учебные заведения, из которых стали выпускать сотрудников милиции, в том числе назначавшихся и на должности участковых уполномоченных.
В участковых инспекторов милиции участковых надзирателей переименовали в 1930 году. В 1939 году должность была опять переименована – в участкового уполномоченного милиции, а в 1970 году – обратно в участкового инспектора милиции. Такие переименования отличают и советскую, и российскую правоохранительные системы. Как и в дореволюционной России, в Советском Союзе и Российской Федерации один участковый уполномоченный (инспектор) обычно приходится на конкретное количество жителей, чаще всего это 3-3,5 тысячи человек. Но, разумеется, данное количество «чисто теоретическое», на самом деле участковым и тогда, и сейчас приходится работать с большим количеством людей.
История советской милиции – это во многом и история участковых, не раз жертвовавших своими жизнями ради борьбы с преступностью и защиты простых граждан. Пожалуй, в каждом УВД и ОВД были свои герои из числа участковых инспекторов, погибшие или тяжелораненые при исполнении служебных обязанностей. Чтобы рассказать об их подвигах, масштаба статьи будет явно недостаточно – потребуется целая книга, а то и две.
Немало участковых милиционеров отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В некоторых населенных пунктах они были единственными представителями советской власти с оружием в руках на момент вступления гитлеровских войск. Естественно, что они вступали в неравный бой с противником и погибали. После войны участковым милиционерам приходилось «разгребать» последствия военной разрухи, приведшей к колоссальному росту преступности, беспризорности детей, различных форм асоциального поведения.
Службе участковых в советское время уделяли большое внимание, поскольку одной из главных задач советской милиции провозглашалась профилактика преступности. За эту деятельность также отвечали участковые инспектора милиции. Они были обязаны контролировать ситуацию на вверенном участке, знать его жильцов, особенно «проблемный контингент». Надо сказать, что в большинстве своем участковые инспектора со своими задачами справлялись. Те из нас, кто еще застал советское время, прекрасно помнят, что участковые служили на своих должностях долго и их действительно знал весь двор.
Постепенно повышались требования к участковым инспекторам милиции – вместо сержантов и старшин милиции на эти должности стали ставить почти исключительно средний начальствующий состав, предпочтение отдавали или людям со специальным милицейским образованием, или выпускникам гражданских вузов, приходившим по партийно-комсомольским путевкам или по собственной инициативе.
Ситуация стала меняться после перестройки и распада СССР. Вслед за экономическими реформами кризис настиг и правоохранительную систему. У молодежи появилось куда больше возможностей для самореализации, причем мало кто хотел идти на трудную и опасную милицейскую службу. В правоохранительных органах усилилась текучка, многие сотрудники стали увольняться буквально после года – двух лет службы. Причем, как мы знаем, увольнялись молодые сотрудники милиции, а не те, кто уже сделал карьеру и хотел дотянуть до пенсии.
Поскольку начинающих милиционеров было много как раз на должностях участковых, эта служба текучке подверглась более всего. Кто-то рвался перевестись в другие, более престижные подразделения – ОУР, ОБЭП, кто-то просто увольнялся со службы, решив для себя, что работа «на гражданке» намного выгоднее в плане не только финансовом, но и свободного времени, распоряжения самим собой.
Свою роль в текучке играет и то, что участковых уполномоченных полиции превратили в «универсальных солдат», которыми руководство обычно затыкает самые разные «дырки» в службе. Если нужно обеспечить безопасность при проведении митинга или спортивного мероприятия – отправляют участковых. Нужно выполнять функции военкомата по розыску призывников – опять участковые. Нужно покрыть нехватку патрульных полицейских – снова участковые. В результате страдает основная деятельность на участках – административная практика, профилактика правонарушений и преступлений. Не стоит забывать и об огромном объеме «бумажной работы», который вынуждены осуществлять современные участковые, отписываясь по бесконечным заявлениям граждан, проверкам из прокуратуры и вышестоящих инспекций.
Удивительно, но ситуация не стала лучше даже сейчас. Казалось бы, в учебные заведения МВД РФ большой конкурс, устроиться в полицию не так просто, как в те же 1990-е годы, заработная плата существенно выросла. Но на должностях участковых все равно некомплект. Это неизбежно сказывается на криминогенной ситуации в российском обществе, на профилактике преступности и правонарушений, охране общественного порядка. Многие обыватели жалуются на то, что вообще не знают своих участковых, а в случае необходимости не могут их найти. И это тоже не удивительно. Если один участковый обслуживает район, на котором должно быть пять сотрудников, что можно ожидать от его работы? И, тем не менее, даже сейчас, в столь сложной ситуации, участковые уполномоченные полиции в целом справляются со своими обязанностями, буквально днюя и ночуя на работе. Это то подразделение, службе которого можно позавидовать в самую последнюю очередь – общение с проблемным контингентом, рейды по притонам и подвалам, постоянный риск самого разного плана – от нападений преступников до банального заражения тем же туберкулезом, которым болеют многие представители «частых клиентов» участковых уполномоченных полиции.
Особенно труда служба участковых уполномоченных в сельской местности, где на одного участкового может приходиться несколько населенных пунктов, ситуацию в которых также нужно контролировать, а помощь из райотдела может прибыть далеко не сразу. Опасна служба участковых на Северном Кавказе – мы знаем, что они часто становятся объектами нападений со стороны террористов, так как олицетворяют собой российскую власть и, в то же время, максимально приближены к народу.
Безусловно, служба участковых уполномоченных нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. Это – задача государственного масштаба, для решения которой придется, прежде всего, сделать несколько основных шагов – повысить финансирование, снизить кадровый дефицит, сделать условия службы более человеческими и привлекательными для молодых людей. Все перечисленные проблемы тесно связаны между собой и одна проистекает из другой, так что сосредоточить внимание лишь на какой-то из них не получится. Но это уже вопрос не столько даже относящийся к службе самих полицейских, сколько к общей системе организации государственного управления в стране.
«Военное обозрение» поздравляет всех участковых инспекторов полиции и ветеранов службы с профессиональным праздником, желает им успешной службы и отсутствия боевых и небоевых потерь.
Именно 17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР опубликовал специальную инструкцию, в которой подробно излагались функциональные обязанности участковых надзирателей. Так появилась служба участковых уполномоченных в советской милиции, от которой и берет свою историю современная российская служба участковых уполномоченных полиции. Правда, необходимо отметить, что на самом деле подразделения по охране общественного порядка с аналогичными функциями существовали в системе полиции России и прежде, гораздо раньше выпуска той самой советской инструкции.
Еще при Иоанне IV на Руси появились первые уличные надзиратели, а в XVIII веке служба была организована уже на более серьезных началах. Так, в 1782 году был официально утвержден и опубликован «Устав благочиния или полицейского». Этим документом регулировались организация и несение полицейской службы в Российской империи. В каждом крупном городе создавались административно-полицейские части, отвечавшие за 200-700 дворов, а части, в свою очередь, делились на квартальные участки из 50-100 дворов.
В каждом квартальном участке служил свой квартальный надзиратель. Фактически он выполнял функции не только современного участкового уполномоченного, но и сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних и паспортно-визового контроля. В его полномочия входили надзор за общественным порядком, учет жителей квартала и их постояльцев, наблюдение за поведением молодежи и подростков, контроль за почитанием слугами своих работодателей и хозяев. Кроме того, в обязанности квартального надзирателя входила и борьба с бытовыми конфликтами, ссорами, пьянством, хулиганством. Служба была довольно ответственной и к квартальному надзирателю к самому предъявлялись достаточно серьезные требования, в первую очередь касавшиеся его личной добропорядочности.
Следующая масштабная реформа службы была проведена в середине XIX века. Так, 25 декабря 1862 года увидел свет новый примечательный ведомственный документ - «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии». Данным документом регламентировалось создание в крупных городах страны участков во главе с участковыми приставами, а участки, в свою очередь, подразделялись на несколько околотков с населением в 3-4 тысячи человек. Вводилась новая должность – околоточный надзиратель.
В компетенцию околоточного надзирателя входили все те же обязанности, что прежде выполнялись квартальным надзирателем. Только, в отличие от квартального надзирателя, околоточный надзиратель имел в подчинении уже более значительный штат – городовые, выполнявшие функции современной патрульно-постовой службы полиции, и дворники, которые тогда были не просто работниками жилищно-коммунального хозяйства, а низшими чинами, находившимися в качестве помощников полиции и также охранявшими общественный порядок и участвовавшими в надзоре за подозрительными лицами.
Сегодня участковые уполномоченные полиции, как правило, принадлежат к категории среднего начальствующего состава органов внутренних дел – это лейтенанты, капитаны, майоры. Околоточные надзиратели носили продольный погон как у современного старшины или армейского подпрапорщика дореволюционной России, а по своему положению были между городовыми и приставами. Нельзя сказать, чтобы служба околоточного надзирателя была весьма престижной или денежной, но многие полицейские исправно несли ее, боролись в меру сил с преступностью и помогали жить добропорядочным гражданам.
Институт околоточных надзирателей ушел в прошлое вместе со всей правоохранительной системой Российской империи, но уже в начале 1920-х годов советская власть осознала необходимость восстановления подобной должности в рабоче-крестьянской милиции. Только назвали должность «участковый надзиратель». В Советском Союзе участковые сотрудники милиции довольно быстро стали одним из важнейших звеньев в правоохранительной системе.
В первые годы существования советской власти приходилось решать очень серьезные кадровые проблемы – ведь старая полиция была расформирована, многие ее сотрудники погибли в Гражданскую войну или были репрессированы в первые послереволюционные годы, а новая милиция нуждалась в квалифицированных и опытных людях. Чаще всего в милиционеры в первой половине 1920-х годов набирали либо вчерашних красноармейцев, либо комсомольских или партийных активистов, а осваивать профессию им приходилось уже на практике. Затем, по мере развития советской правоохранительной системы, появились и специализированные учебные заведения, из которых стали выпускать сотрудников милиции, в том числе назначавшихся и на должности участковых уполномоченных.
В участковых инспекторов милиции участковых надзирателей переименовали в 1930 году. В 1939 году должность была опять переименована – в участкового уполномоченного милиции, а в 1970 году – обратно в участкового инспектора милиции. Такие переименования отличают и советскую, и российскую правоохранительные системы. Как и в дореволюционной России, в Советском Союзе и Российской Федерации один участковый уполномоченный (инспектор) обычно приходится на конкретное количество жителей, чаще всего это 3-3,5 тысячи человек. Но, разумеется, данное количество «чисто теоретическое», на самом деле участковым и тогда, и сейчас приходится работать с большим количеством людей.
История советской милиции – это во многом и история участковых, не раз жертвовавших своими жизнями ради борьбы с преступностью и защиты простых граждан. Пожалуй, в каждом УВД и ОВД были свои герои из числа участковых инспекторов, погибшие или тяжелораненые при исполнении служебных обязанностей. Чтобы рассказать об их подвигах, масштаба статьи будет явно недостаточно – потребуется целая книга, а то и две.
Немало участковых милиционеров отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В некоторых населенных пунктах они были единственными представителями советской власти с оружием в руках на момент вступления гитлеровских войск. Естественно, что они вступали в неравный бой с противником и погибали. После войны участковым милиционерам приходилось «разгребать» последствия военной разрухи, приведшей к колоссальному росту преступности, беспризорности детей, различных форм асоциального поведения.
Службе участковых в советское время уделяли большое внимание, поскольку одной из главных задач советской милиции провозглашалась профилактика преступности. За эту деятельность также отвечали участковые инспектора милиции. Они были обязаны контролировать ситуацию на вверенном участке, знать его жильцов, особенно «проблемный контингент». Надо сказать, что в большинстве своем участковые инспектора со своими задачами справлялись. Те из нас, кто еще застал советское время, прекрасно помнят, что участковые служили на своих должностях долго и их действительно знал весь двор.
Постепенно повышались требования к участковым инспекторам милиции – вместо сержантов и старшин милиции на эти должности стали ставить почти исключительно средний начальствующий состав, предпочтение отдавали или людям со специальным милицейским образованием, или выпускникам гражданских вузов, приходившим по партийно-комсомольским путевкам или по собственной инициативе.
Ситуация стала меняться после перестройки и распада СССР. Вслед за экономическими реформами кризис настиг и правоохранительную систему. У молодежи появилось куда больше возможностей для самореализации, причем мало кто хотел идти на трудную и опасную милицейскую службу. В правоохранительных органах усилилась текучка, многие сотрудники стали увольняться буквально после года – двух лет службы. Причем, как мы знаем, увольнялись молодые сотрудники милиции, а не те, кто уже сделал карьеру и хотел дотянуть до пенсии.
Поскольку начинающих милиционеров было много как раз на должностях участковых, эта служба текучке подверглась более всего. Кто-то рвался перевестись в другие, более престижные подразделения – ОУР, ОБЭП, кто-то просто увольнялся со службы, решив для себя, что работа «на гражданке» намного выгоднее в плане не только финансовом, но и свободного времени, распоряжения самим собой.
Свою роль в текучке играет и то, что участковых уполномоченных полиции превратили в «универсальных солдат», которыми руководство обычно затыкает самые разные «дырки» в службе. Если нужно обеспечить безопасность при проведении митинга или спортивного мероприятия – отправляют участковых. Нужно выполнять функции военкомата по розыску призывников – опять участковые. Нужно покрыть нехватку патрульных полицейских – снова участковые. В результате страдает основная деятельность на участках – административная практика, профилактика правонарушений и преступлений. Не стоит забывать и об огромном объеме «бумажной работы», который вынуждены осуществлять современные участковые, отписываясь по бесконечным заявлениям граждан, проверкам из прокуратуры и вышестоящих инспекций.
Удивительно, но ситуация не стала лучше даже сейчас. Казалось бы, в учебные заведения МВД РФ большой конкурс, устроиться в полицию не так просто, как в те же 1990-е годы, заработная плата существенно выросла. Но на должностях участковых все равно некомплект. Это неизбежно сказывается на криминогенной ситуации в российском обществе, на профилактике преступности и правонарушений, охране общественного порядка. Многие обыватели жалуются на то, что вообще не знают своих участковых, а в случае необходимости не могут их найти. И это тоже не удивительно. Если один участковый обслуживает район, на котором должно быть пять сотрудников, что можно ожидать от его работы? И, тем не менее, даже сейчас, в столь сложной ситуации, участковые уполномоченные полиции в целом справляются со своими обязанностями, буквально днюя и ночуя на работе. Это то подразделение, службе которого можно позавидовать в самую последнюю очередь – общение с проблемным контингентом, рейды по притонам и подвалам, постоянный риск самого разного плана – от нападений преступников до банального заражения тем же туберкулезом, которым болеют многие представители «частых клиентов» участковых уполномоченных полиции.
Особенно труда служба участковых уполномоченных в сельской местности, где на одного участкового может приходиться несколько населенных пунктов, ситуацию в которых также нужно контролировать, а помощь из райотдела может прибыть далеко не сразу. Опасна служба участковых на Северном Кавказе – мы знаем, что они часто становятся объектами нападений со стороны террористов, так как олицетворяют собой российскую власть и, в то же время, максимально приближены к народу.
Безусловно, служба участковых уполномоченных нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. Это – задача государственного масштаба, для решения которой придется, прежде всего, сделать несколько основных шагов – повысить финансирование, снизить кадровый дефицит, сделать условия службы более человеческими и привлекательными для молодых людей. Все перечисленные проблемы тесно связаны между собой и одна проистекает из другой, так что сосредоточить внимание лишь на какой-то из них не получится. Но это уже вопрос не столько даже относящийся к службе самих полицейских, сколько к общей системе организации государственного управления в стране.
«Военное обозрение» поздравляет всех участковых инспекторов полиции и ветеранов службы с профессиональным праздником, желает им успешной службы и отсутствия боевых и небоевых потерь.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- https://voenpro.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter