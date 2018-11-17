Такая странная Россия. А у нас не 1937-й…
Хоть и говорят, что от тюрьмы да от сумы зарекаться не стоит, но да минует нас чаша сия! А уж если и не минует, то тоже есть варианты. Благо на дворе не 1937-й, как сказал наш президент В. В. Путин.
Хотя сегодня многие в интернете реально голосят на ту тему, что неплохо было бы и вернуть.
Понятно, что имеются в виду кадры убийцы и грабителя Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима так, что дай нам бог каждому.
И можно даже согласиться с некоторыми громкоголосыми призывающими, потому как да, уж коли должен вор и убийца сидеть в тюрьме, то кто сказал, что он не имеет права обустроить свое бытие за свой счет так, как может?
К сожалению, это так. При вдумчивом размышлении над наказанием начинаешь понимать, что речь идет именно о лишении свободы, но не лишении права есть не мерзлый хлеб с пустой баландой.
И тут да, начинаются перегибы и перекосы. Кто, скажите, может похвастаться, что регулярно видит у себя на столе камчатских крабов? Кроме жителей Дальнего Востока, уверен, далеко не все. Редкая и дорогая штука – краб…
И уж тем более деликатес – не для зоны.
В местах лишения свободы, надо полагать, человек должен в условиях ограничения его свободы перемещения и общения (это к вопросу о том, как фото были сделаны и попали к тому, кто их выложил) хоть как-то перевоспитываться. Осознавать глубину своего падения и все в таком духе.
Но застолья такого плана, понятно, не по вкусу никому, кроме пирующего и сокамерников.
Ни в коем случае не посягаю на право Цеповяза вкусно есть. Однако он что, олигарх типа Ходорковского, у которого на личных счетах достаточно денег, чтобы обеспечить себе сладкую житуху на зоне? Три миллиона в год, если верить его бывшей жене. Простите, тут не все такую сумму в год зарабатывают, сколько проедал Цеповяз…
Это непосильным трудом заработанные денежки? Или все-таки награбленное? Есть разница, не находите?
Понятно, что продажность и коррумпированность любого современного российского министерства, хоть юстиции, куда входит УФСИН, хоть внутренних дел – это тема, которую обсуждать не хочется по причине того, что обсуждать там особо нечего. Все ясно и понятно и так.
Падение ниже некуда, когда те, кто должны были бы исполнять свой долг согласно данной присяге, становятся просто прислугой у заключенных, способных оплатить любой свой каприз.
Понятно, что денег много не бывает.
Закончили на этом с убийцей и бандитом Цеповязом и его прислугой в погонах.
Повторюсь, у нас не 1937-й год, все не так теперь. Именно за крах той системы россияне рвали глотки и не только глотки в 1991-м и 1993-м годах. Ну и дальше из года в год подтверждали свой демократический выбор, голосуя за свободу и демократию.
Вот, теперь так. Демократически и свободно, осужденный на 20 лет убийца вякает из камеры «Хочу пирожного и мороженого», а гордый и независимый сотрудник УФСИН с поклоном и словами «не извольте сомневаться-с, в лучшем виде сделаем-с» на полусогнутых бежит исполнять.
Это называется «докатились». Однако есть и вторая сторона медали.
И знакомить с этой стороной медали я вас начну с небольшого исторического экскурса. Не в 1937-й, а в 1944-й и 1939-й годы соответственно.
Перед вами снимок, датированный 1944-м годом. Конец октября — начало ноября, если не ошибаюсь.
На фото три генерал-майора: Георгий Георгиевич Морозов, Антон Антонович Кузнецов и Эдуард Эдуардович Лисицын перед сложной и опасной командировкой.
Ладно, что я тут вам заливаю, уже снимок пробили через интернет, и все, кому тема интересна, готовы меня поправить.
Но это действительно генерал-майоры РККА. Хуан Модесто, Антонио Кордон и Энрике Листер.
И товарищи генералы действительно в ноябре, после встречи со Сталиным были отправлены в испанские партизанские отряды во Франции и Испании.
А Энрике Листер оказался в 1945 году еще и в Югославии, где тоже получил генеральское звание и таким образом стал единственным в истории генералом трех армий трех разных государств. Да, в Испании, до краха республики, он тоже был генералом.
Появились эти товарищи в СССР в 1939 году, после того, как республиканцы проиграли фашистам генерала Франко. Были приняты в РККА, воевали, в том числе и даже против своих земляков из «Голубой дивизии» под Ленинградом.
Наградами, стоит отметить, испанцев не баловали.
К чему я это все? А все к тому, что год 1939-й, ну, может, чуть менее жесток был, чем 1937-й. Тем не менее, испанцев приняли, кто хотел – получил оружие и пошел воевать.
А у нас сегодня никак не 37-й и тем более не 39-й.
Наверное, поэтому уже надоела эта тема о постоянных попытках вышвырнуть от нас на территорию сопредельного недружественного государства его вроде бы бывших граждан.
Вот, например, уроженец города Кривой Рог Филипп Венедиктов.
В чем вина Филиппа, пока сказать сложно. Вступил в ополчение, воевал. Получил довольно тяжелое ранение в ногу, лечился и проходил реабилитацию в России. После того как активные боевые действия были закончены, парень решил легализоваться в России, как это сейчас делают (да и раньше делали) многие его соотечественники.
Но в январе прошлого года ФСБ Челябинской области почему-то решила, что верить словам Венедиктова не стоит, а больше доверия вызывают трактовки коллег из СБУ, которые обвиняют Венедиктова в терроризме.
Ну нормально, тут, конечно, все логично. С точки зрения СБУ Венедиктов – террорист. А автор, например – пособник террористов. Вот реально, в свете последних изменений в УК Украины, я бы совершенно не хотел там оказаться. Эти милашки придумали статью 110-2, по которой от 8 до 10.
А Венедиктову? А ему инкриминируют, что он, имея специальную подготовку санитарного инструктора, находясь в составе незаконного военного формирования «ДНР», осуществлял розыск, вынос и вывоз пострадавших с поля боя и принимал меры к их дальнейшей эвакуации и излечению.
Это фактически цитата. Нет, бесспорно, Венедиктов со своим желанием сохранить жизнь террористам «ДНР» просто напрашивается на срок!
Но и это еще не все.
Вторая часть обвинения заключается в том, что Венедиктов в отдельно выделенном эпизоде «оказывал сопротивление вооруженным силам Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции».
И сопротивление Филипп оказывал с помощью пулемета НСВ калибром 12,7 мм. Доказано, есть свидетели.
Ну да, откуда санинструктору владеть пулеметом так, чтобы свидетелей не осталось? Простительно.
Тем не менее, Магнитогорский Правобережный районный суд оставил заявление, с которым в него обратился Венедиктов, без удовлетворения. И Венедиктову теперь прожектором в ночи светит экстрадиция.
Конечно, зачем нам в стране такой новый гражданин? Свободолюбивый, жаждущий справедливости, а главное – смелый и не боящийся ответственности выбора человек.
Да, тиран демократии и символ тоталитаризма Иосиф Виссарионович Сталин таких людей охотно принимал. Более того, поляки, французы, испанцы, чехи получали оружие и шли воевать. Зачастую с тем альянсом, к которому принадлежали их государства.
А сегодня, пока перед одними представители власти угодливо пресмыкаются, обеспечивая им в местах лишения режим максимального благоденствия, других, возможно, не имеющих возможности «внести свой вклад» в построение благополучия отдельно и конкретно взятых чиновников, мы стараемся выдворить подальше. Желательно туда, где им просто голову открутят.
Действительно, зачем нынешней власти такие граждане? Верящие в идеалы русского мира и не желающие примириться с тем, что на их бывшей Родине правит фашистская хунта?
Сколько уже было потрачено всего, бумаги, мегабайт, времени и нервов, чтобы доказать властям, что предательство тех, кто воюет именно за озвученную тем же Путиным идею русского мира, – это предательство и подлость?
Но у нас не 37-й год, как точно подметил президент. И вот это более чем странно.
Хотя сегодня многие в интернете реально голосят на ту тему, что неплохо было бы и вернуть.
Понятно, что имеются в виду кадры убийцы и грабителя Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима так, что дай нам бог каждому.
И можно даже согласиться с некоторыми громкоголосыми призывающими, потому как да, уж коли должен вор и убийца сидеть в тюрьме, то кто сказал, что он не имеет права обустроить свое бытие за свой счет так, как может?
К сожалению, это так. При вдумчивом размышлении над наказанием начинаешь понимать, что речь идет именно о лишении свободы, но не лишении права есть не мерзлый хлеб с пустой баландой.
И тут да, начинаются перегибы и перекосы. Кто, скажите, может похвастаться, что регулярно видит у себя на столе камчатских крабов? Кроме жителей Дальнего Востока, уверен, далеко не все. Редкая и дорогая штука – краб…
И уж тем более деликатес – не для зоны.
В местах лишения свободы, надо полагать, человек должен в условиях ограничения его свободы перемещения и общения (это к вопросу о том, как фото были сделаны и попали к тому, кто их выложил) хоть как-то перевоспитываться. Осознавать глубину своего падения и все в таком духе.
Но застолья такого плана, понятно, не по вкусу никому, кроме пирующего и сокамерников.
Ни в коем случае не посягаю на право Цеповяза вкусно есть. Однако он что, олигарх типа Ходорковского, у которого на личных счетах достаточно денег, чтобы обеспечить себе сладкую житуху на зоне? Три миллиона в год, если верить его бывшей жене. Простите, тут не все такую сумму в год зарабатывают, сколько проедал Цеповяз…
Это непосильным трудом заработанные денежки? Или все-таки награбленное? Есть разница, не находите?
Понятно, что продажность и коррумпированность любого современного российского министерства, хоть юстиции, куда входит УФСИН, хоть внутренних дел – это тема, которую обсуждать не хочется по причине того, что обсуждать там особо нечего. Все ясно и понятно и так.
Падение ниже некуда, когда те, кто должны были бы исполнять свой долг согласно данной присяге, становятся просто прислугой у заключенных, способных оплатить любой свой каприз.
Понятно, что денег много не бывает.
Закончили на этом с убийцей и бандитом Цеповязом и его прислугой в погонах.
Повторюсь, у нас не 1937-й год, все не так теперь. Именно за крах той системы россияне рвали глотки и не только глотки в 1991-м и 1993-м годах. Ну и дальше из года в год подтверждали свой демократический выбор, голосуя за свободу и демократию.
Вот, теперь так. Демократически и свободно, осужденный на 20 лет убийца вякает из камеры «Хочу пирожного и мороженого», а гордый и независимый сотрудник УФСИН с поклоном и словами «не извольте сомневаться-с, в лучшем виде сделаем-с» на полусогнутых бежит исполнять.
Это называется «докатились». Однако есть и вторая сторона медали.
И знакомить с этой стороной медали я вас начну с небольшого исторического экскурса. Не в 1937-й, а в 1944-й и 1939-й годы соответственно.
Перед вами снимок, датированный 1944-м годом. Конец октября — начало ноября, если не ошибаюсь.
На фото три генерал-майора: Георгий Георгиевич Морозов, Антон Антонович Кузнецов и Эдуард Эдуардович Лисицын перед сложной и опасной командировкой.
Ладно, что я тут вам заливаю, уже снимок пробили через интернет, и все, кому тема интересна, готовы меня поправить.
Но это действительно генерал-майоры РККА. Хуан Модесто, Антонио Кордон и Энрике Листер.
И товарищи генералы действительно в ноябре, после встречи со Сталиным были отправлены в испанские партизанские отряды во Франции и Испании.
А Энрике Листер оказался в 1945 году еще и в Югославии, где тоже получил генеральское звание и таким образом стал единственным в истории генералом трех армий трех разных государств. Да, в Испании, до краха республики, он тоже был генералом.
Появились эти товарищи в СССР в 1939 году, после того, как республиканцы проиграли фашистам генерала Франко. Были приняты в РККА, воевали, в том числе и даже против своих земляков из «Голубой дивизии» под Ленинградом.
Наградами, стоит отметить, испанцев не баловали.
К чему я это все? А все к тому, что год 1939-й, ну, может, чуть менее жесток был, чем 1937-й. Тем не менее, испанцев приняли, кто хотел – получил оружие и пошел воевать.
А у нас сегодня никак не 37-й и тем более не 39-й.
Наверное, поэтому уже надоела эта тема о постоянных попытках вышвырнуть от нас на территорию сопредельного недружественного государства его вроде бы бывших граждан.
Вот, например, уроженец города Кривой Рог Филипп Венедиктов.
В чем вина Филиппа, пока сказать сложно. Вступил в ополчение, воевал. Получил довольно тяжелое ранение в ногу, лечился и проходил реабилитацию в России. После того как активные боевые действия были закончены, парень решил легализоваться в России, как это сейчас делают (да и раньше делали) многие его соотечественники.
Но в январе прошлого года ФСБ Челябинской области почему-то решила, что верить словам Венедиктова не стоит, а больше доверия вызывают трактовки коллег из СБУ, которые обвиняют Венедиктова в терроризме.
Ну нормально, тут, конечно, все логично. С точки зрения СБУ Венедиктов – террорист. А автор, например – пособник террористов. Вот реально, в свете последних изменений в УК Украины, я бы совершенно не хотел там оказаться. Эти милашки придумали статью 110-2, по которой от 8 до 10.
А Венедиктову? А ему инкриминируют, что он, имея специальную подготовку санитарного инструктора, находясь в составе незаконного военного формирования «ДНР», осуществлял розыск, вынос и вывоз пострадавших с поля боя и принимал меры к их дальнейшей эвакуации и излечению.
Это фактически цитата. Нет, бесспорно, Венедиктов со своим желанием сохранить жизнь террористам «ДНР» просто напрашивается на срок!
Но и это еще не все.
Вторая часть обвинения заключается в том, что Венедиктов в отдельно выделенном эпизоде «оказывал сопротивление вооруженным силам Украины, задействованным в проведении антитеррористической операции».
И сопротивление Филипп оказывал с помощью пулемета НСВ калибром 12,7 мм. Доказано, есть свидетели.
Ну да, откуда санинструктору владеть пулеметом так, чтобы свидетелей не осталось? Простительно.
Тем не менее, Магнитогорский Правобережный районный суд оставил заявление, с которым в него обратился Венедиктов, без удовлетворения. И Венедиктову теперь прожектором в ночи светит экстрадиция.
Конечно, зачем нам в стране такой новый гражданин? Свободолюбивый, жаждущий справедливости, а главное – смелый и не боящийся ответственности выбора человек.
Да, тиран демократии и символ тоталитаризма Иосиф Виссарионович Сталин таких людей охотно принимал. Более того, поляки, французы, испанцы, чехи получали оружие и шли воевать. Зачастую с тем альянсом, к которому принадлежали их государства.
А сегодня, пока перед одними представители власти угодливо пресмыкаются, обеспечивая им в местах лишения режим максимального благоденствия, других, возможно, не имеющих возможности «внести свой вклад» в построение благополучия отдельно и конкретно взятых чиновников, мы стараемся выдворить подальше. Желательно туда, где им просто голову открутят.
Действительно, зачем нынешней власти такие граждане? Верящие в идеалы русского мира и не желающие примириться с тем, что на их бывшей Родине правит фашистская хунта?
Сколько уже было потрачено всего, бумаги, мегабайт, времени и нервов, чтобы доказать властям, что предательство тех, кто воюет именно за озвученную тем же Путиным идею русского мира, – это предательство и подлость?
Но у нас не 37-й год, как точно подметил президент. И вот это более чем странно.
- Автор:
- Роман Скоморохов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter