Очередной матч ООН против Израиля закончился со счётом 151 : 2 в пользу ООН

Список проголосовавших стран по антиизраильской резолюции Генассамблеи ООН. Как можно заметить, среди воздержавшихся практически все государства — мелкие латиноамериканские страны под фактическим протекторатом США; даже большинство стран блока НАТО высказалось за принятие декларации, осуждающей оккупацию Голан

Солдаты ЦАХАЛа на сирийско-израильской границе в районе Голанских высот в 2017 году