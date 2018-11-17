Очередной матч ООН против Израиля закончился со счётом 151 : 2 в пользу ООН
В минувшую пятницу, 16 ноября 2018 г., несмотря на достаточно бурную активность, проявленную США и Израилем, была принята очередная резолюция ООН, призывающая еврейское государство уйти с Голанских высот, по прежнему признанных территорией Сирии.
Итоговый счёт голосования: 151 голос «за», всего 2 – «против» (собственно Израиль и США) при 14 воздержавшихся. Примерно такой же счёт был и при принятии остальных 8 антиизраильских деклараций, принятых в этот день.
Официальная реакция Израиля выразилась в следующих словах Дэвида Данона, посла еврейского государства в ООН: «Международное сообщество должно заниматься проблемами гражданской войны в Сирии, а не бессмысленными решениями, которые, несмотря ни на что, не затронут суверенитет Израиля над Голанских высотами».
Одновременно представитель Сирии в достаточно резких выражениях заявил, что «его страна так или иначе вернёт незаконно оккупированные Израилем территории, или путём мирных переговоров, или путём использования военной силы».
Известная своей предвзятостью представитель США Никки Хейли заявила по этому поводу: «Если даже предположить, что когда-то подобная резолюция и имела смысл, то сегодня это пустая и бессмысленная профанация. Принятая резолюция явно излишне предвзято относится к Израилю».
Напомним, что эти резолюции, не имеющие обязательного характера, ежегодно принимаются Генеральной Ассамблеей ООН и подтверждают господствующее мнение международного сообщества о незаконности израильского суверенитета над Голанскими высотами.
Эта стратегическая территория с господствующим рельефом к востоку от Галилейского озера была захвачена еврейским государством в ходе войны 1967 года, а в начале 1980х годов была аннексирована. Международное сообщество не признаёт законности этого факта и считает Голаны сирийской территорией под временной оккупацией со стороны Израиля.
Итоговый счёт голосования: 151 голос «за», всего 2 – «против» (собственно Израиль и США) при 14 воздержавшихся. Примерно такой же счёт был и при принятии остальных 8 антиизраильских деклараций, принятых в этот день.
Список проголосовавших стран по антиизраильской резолюции Генассамблеи ООН. Как можно заметить, среди воздержавшихся практически все государства — мелкие латиноамериканские страны под фактическим протекторатом США; даже большинство стран блока НАТО высказалось за принятие декларации, осуждающей оккупацию Голан
Официальная реакция Израиля выразилась в следующих словах Дэвида Данона, посла еврейского государства в ООН: «Международное сообщество должно заниматься проблемами гражданской войны в Сирии, а не бессмысленными решениями, которые, несмотря ни на что, не затронут суверенитет Израиля над Голанских высотами».
Одновременно представитель Сирии в достаточно резких выражениях заявил, что «его страна так или иначе вернёт незаконно оккупированные Израилем территории, или путём мирных переговоров, или путём использования военной силы».
Известная своей предвзятостью представитель США Никки Хейли заявила по этому поводу: «Если даже предположить, что когда-то подобная резолюция и имела смысл, то сегодня это пустая и бессмысленная профанация. Принятая резолюция явно излишне предвзято относится к Израилю».
Солдаты ЦАХАЛа на сирийско-израильской границе в районе Голанских высот в 2017 году
Напомним, что эти резолюции, не имеющие обязательного характера, ежегодно принимаются Генеральной Ассамблеей ООН и подтверждают господствующее мнение международного сообщества о незаконности израильского суверенитета над Голанскими высотами.
Эта стратегическая территория с господствующим рельефом к востоку от Галилейского озера была захвачена еврейским государством в ходе войны 1967 года, а в начале 1980х годов была аннексирована. Международное сообщество не признаёт законности этого факта и считает Голаны сирийской территорией под временной оккупацией со стороны Израиля.
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