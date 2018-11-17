Проправительственные силы Йемена прекратили наступление на порт Ходейда. По гуманитарным соображениям?
В минувшую пятницу агентство «Синьхуа» подтвердило данные ряда арабоязычных агентств о том, что проправительственные силы всё же приостановили своё наступление на порт Ходейда. Согласно официальной версии событий, это было сделано исключительно по гуманитарным соображениям.
Местные источники сообщают о том, что этот шаг не следует расценивать как одностороннее прекращение огня, но как шаг, способствующий мирному процессу и дающий шанс спасения для населения Ходейды, переговоры о мирной передаче которой от повстанцев-хуситов силам правительственной коалиции снова активно начались в минувшую пятницу.
Напомним, что в сентябре 2014 года поддерживаемые в первую очередь Ираном шиитские мятежники захватили столицу Йемена Сану, а позднее поставили под свой контроль центральные и южные районы страны. Президент Йемена, равно как и многие представители прежних властей (преимущественно сунниты по вероисповеданию и выходцы из северных областей по этническому происхождению, в отличие от большинства населения) бежали в соседние государства и обратились к их руководителям за военной помощью.
В итоге в марте 2015 года коалиционные силы во главе с контингентом из Саудовской Аравии начали военные действия против повстанцев-хуситов, которые продолжаются до сих пор. В июне 2018 года силы проправительственной коалиции начали очередное наступление, приведшее наконец к почти полной блокаде стратегического порта Ходейда, являющегося основным центром гуманитарных поставок в страну продовольствия и медикаментов.
Представители ООН, координирующие эти поставки, уже неоднократно предупреждали об угрозе гуманитарной катастрофы, которая может повлечь гибель сотен тысяч, если не нескольких миллионов простых йеменцев в случае захвата и разрушения порта Ходейда силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Последний этап наступления коалиционных сил начался в начале ноября 2018 года. В итоге, по словам очевидцев, последний оборонительный рубеж мятежных хуситов вне города и порта был прорван, и бои начались уже внутри городской черты.
Бойцы йеменского шиитского ополчения в районе Ходейды
Местные источники сообщают о том, что этот шаг не следует расценивать как одностороннее прекращение огня, но как шаг, способствующий мирному процессу и дающий шанс спасения для населения Ходейды, переговоры о мирной передаче которой от повстанцев-хуситов силам правительственной коалиции снова активно начались в минувшую пятницу.
Напомним, что в сентябре 2014 года поддерживаемые в первую очередь Ираном шиитские мятежники захватили столицу Йемена Сану, а позднее поставили под свой контроль центральные и южные районы страны. Президент Йемена, равно как и многие представители прежних властей (преимущественно сунниты по вероисповеданию и выходцы из северных областей по этническому происхождению, в отличие от большинства населения) бежали в соседние государства и обратились к их руководителям за военной помощью.
В итоге в марте 2015 года коалиционные силы во главе с контингентом из Саудовской Аравии начали военные действия против повстанцев-хуситов, которые продолжаются до сих пор. В июне 2018 года силы проправительственной коалиции начали очередное наступление, приведшее наконец к почти полной блокаде стратегического порта Ходейда, являющегося основным центром гуманитарных поставок в страну продовольствия и медикаментов.
Страдающий от катастрофического недоедания один из сотен тысяч йеменских детей
Представители ООН, координирующие эти поставки, уже неоднократно предупреждали об угрозе гуманитарной катастрофы, которая может повлечь гибель сотен тысяч, если не нескольких миллионов простых йеменцев в случае захвата и разрушения порта Ходейда силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Последний этап наступления коалиционных сил начался в начале ноября 2018 года. В итоге, по словам очевидцев, последний оборонительный рубеж мятежных хуситов вне города и порта был прорван, и бои начались уже внутри городской черты.
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