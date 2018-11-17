Бурление в «идлибском котле»: до мирной стадии далеко

Сирийские "повстанцы" одной из "умеренных" группировок на линии фронта в южной части "идлибского котла". Ноябрь 2018 г.

15-16 ноября 2018 года, как сообщает информационное агентство «AFP», вблизи территории так называемой буферной зоны, находящейся вокруг крупнейшего на территории Сирии анклава «вооружённой оппозиции», опять произошёл ряд вооружённых столкновений.В них погибло как минимум 9 военнослужащих сирийских правительственных сил и не менее 5 боевиков. В ответ на провокационную атаку армия дамасского правительства ответила артогнём по позициям антиправительственных мятежников, точные результаты которого пока неизвестны.Напомним, что «сентябрьская сделка» России, Турции и Ирана по Сирии была направлена на создание демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, чтобы предотвратить очередную гуманитарную катастрофу среди населения данного региона.Однако осуществление этого процесса идёт пока «с большим скрипом». Боевики из наиболее радикальных группировок (контролирующих до 70% планируемой «буферной зоны») не захотели вывести свои силы к середине октября 2018 года, и с тех пор в этом районе идут постоянные, но небольшие боестолкновения, инициаторами которых преимущественно являются, как их именуют в западных СМИ, «борцы против режима Асада».В минувший четверг пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова выступила с заявлением, в котором были раскритикованы подобные провокации и содержалось требование активизации процесса разоружения в «буферной зоне» идлибского анклава.Две недели тому назад министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем официально выразил крайнее недовольство ходом реализации уже согласованных положений по «идлибской сделке» и обвинил Турцию в том, что «она не желает соблюдать взятые на себя обязательства и поэтому не оказывает на боевиков должного давления».До сих пор, вопреки взятым сторонами обязательствам, большая часть вооружённых группировок так и не сдала полностью своё тяжёлое вооружение; кроме того, турецкие военные не проявляют никакой серьёзной активности в проведении демилитаризации «идлибской зоны», а скорее, наоборот, оказывают всестороннюю помощь лояльным Анкаре группам «вооружённой оппозиции».