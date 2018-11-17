Новости

Бурление в «идлибском котле»: до мирной стадии далеко

17
15-16 ноября 2018 года, как сообщает информационное агентство «AFP», вблизи территории так называемой буферной зоны, находящейся вокруг крупнейшего на территории Сирии анклава «вооружённой оппозиции», опять произошёл ряд вооружённых столкновений.

В них погибло как минимум 9 военнослужащих сирийских правительственных сил и не менее 5 боевиков. В ответ на провокационную атаку армия дамасского правительства ответила артогнём по позициям антиправительственных мятежников, точные результаты которого пока неизвестны.


Напомним, что «сентябрьская сделка» России, Турции и Ирана по Сирии была направлена на создание демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, чтобы предотвратить очередную гуманитарную катастрофу среди населения данного региона.


Сирийские "повстанцы" одной из "умеренных" группировок на линии фронта в южной части "идлибского котла". Ноябрь 2018 г.


Однако осуществление этого процесса идёт пока «с большим скрипом». Боевики из наиболее радикальных группировок (контролирующих до 70% планируемой «буферной зоны») не захотели вывести свои силы к середине октября 2018 года, и с тех пор в этом районе идут постоянные, но небольшие боестолкновения, инициаторами которых преимущественно являются, как их именуют в западных СМИ, «борцы против режима Асада».

В минувший четверг пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова выступила с заявлением, в котором были раскритикованы подобные провокации и содержалось требование активизации процесса разоружения в «буферной зоне» идлибского анклава.

Две недели тому назад министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем официально выразил крайнее недовольство ходом реализации уже согласованных положений по «идлибской сделке» и обвинил Турцию в том, что «она не желает соблюдать взятые на себя обязательства и поэтому не оказывает на боевиков должного давления».

До сих пор, вопреки взятым сторонами обязательствам, большая часть вооружённых группировок так и не сдала полностью своё тяжёлое вооружение; кроме того, турецкие военные не проявляют никакой серьёзной активности в проведении демилитаризации «идлибской зоны», а скорее, наоборот, оказывают всестороннюю помощь лояльным Анкаре группам «вооружённой оппозиции».
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 17 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти