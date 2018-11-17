Американские военные погибли в болотах Конго
Международное информационное агентство «Reuters» подтвердило информацию о гибели 7 американских военнослужащих из состава миротворческого контингента наряду с 12 солдатами конголезской армии в болотистой местности на востоке Демократической Республики Конго.
Соединения армии США и правительственных сил Конго понесли эти потери в ходе боя, произошедшего 14 ноября 2018 года. Бой велся против боевиков из числа группировки «Ugandan Islamist group Allied Democratic Forces» (ADF). Да-да, есть в Африке и такие группировки, как «Угандийская исламистская группа соединённых демократических сил», в названии которых причудливым образом соединяются идеалы радикального ислама с элементами демократии.
Такой уровень безвозвратных потерь (7 человек за один бой) — довольно редкое явление для современной американской армии, и поэтому эти потери уже были признаны самыми тяжёлыми для американских миротворческих контингентов в Центральной и Южной Африке за 2018 год. О потерях ранеными при этом не сообщается, но вполне возможно, они тоже имеются, исходя из уровня напряжённости боестолкновения и из общего числа жертв.
После этого, по крайней мере пока, руководство американского миротворческого подразделения, по данным местных жителей, наложило запрет на проведение глубоких антитеррористических наземных рейдов против выявленных районов базирования исламистов.
Однако на этом неприятности у американцев в Конго не закончились. В минувшую пятницу, 16 ноября, боевики напали уже непосредственно на миротворческую базу ООН в округе Бенни, где в последние недели идёт всплеск активизации действий исламистских группировок.
И хотя данных о потерях миротворцев нет, а нападение (в основном заключавшееся в миномётном обстреле, без серьёзной наземной атаки со стороны боевиков) было довольно легко отражено, этот удар свидетельствует о серьёзном воодушевлении исламистов, действующих на востоке Конго, благодаря тактической победе, одержанной ими над американо-конголезской рейдовой группой.
Центральноафриканские боевики
Соединения армии США и правительственных сил Конго понесли эти потери в ходе боя, произошедшего 14 ноября 2018 года. Бой велся против боевиков из числа группировки «Ugandan Islamist group Allied Democratic Forces» (ADF). Да-да, есть в Африке и такие группировки, как «Угандийская исламистская группа соединённых демократических сил», в названии которых причудливым образом соединяются идеалы радикального ислама с элементами демократии.
Такой уровень безвозвратных потерь (7 человек за один бой) — довольно редкое явление для современной американской армии, и поэтому эти потери уже были признаны самыми тяжёлыми для американских миротворческих контингентов в Центральной и Южной Африке за 2018 год. О потерях ранеными при этом не сообщается, но вполне возможно, они тоже имеются, исходя из уровня напряжённости боестолкновения и из общего числа жертв.
Ужасы обыденности войны в Конго
После этого, по крайней мере пока, руководство американского миротворческого подразделения, по данным местных жителей, наложило запрет на проведение глубоких антитеррористических наземных рейдов против выявленных районов базирования исламистов.
Однако на этом неприятности у американцев в Конго не закончились. В минувшую пятницу, 16 ноября, боевики напали уже непосредственно на миротворческую базу ООН в округе Бенни, где в последние недели идёт всплеск активизации действий исламистских группировок.
Руководители американских и местных подразделений в ходе совместного парада в одной из стран Центральной Африки
И хотя данных о потерях миротворцев нет, а нападение (в основном заключавшееся в миномётном обстреле, без серьёзной наземной атаки со стороны боевиков) было довольно легко отражено, этот удар свидетельствует о серьёзном воодушевлении исламистов, действующих на востоке Конго, благодаря тактической победе, одержанной ими над американо-конголезской рейдовой группой.
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