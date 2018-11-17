В Киеве угрожают РФ за инициативу о закрытии Азовского моря для судов Украины

Реакция Украины будет жёсткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву»

Весь юг Украины серьёзно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном — Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности на Украине в 2019 году

В Верховной раде Украины отреагировали на слова представителя Совета Федерации ФС РФ Франца Клинцевича. Напомним, что российский сенатор выступил с предложением полностью закрыть Азовское море для Украины в качестве ответа на её действия. По словам Клинцевича, Киев занимается государственным терроризмом, задерживая суда, ранее заходившие в порты Крыма.Ответили на заявления Франца Клинцевича из Верховной рады Украины (ВРУ). Причём сделала это представитель президента в ВРУ Ирина Луценко. Она объявила о готовности Украины реагировать.Г-жа Луценко:В чём же именно заключается "жёсткая реакция", о которой говорит украинская чиновница. По её словам, Киев начнёт уголовное делопроизводство в отношении всех тех российских должностных лиц, которые будут поддерживать идею о закрытии акватории Азовского моря для украинских судов.И.Луценко:Украинская чиновница противоречит постоянным заявлениям других украинских чиновников, твердящим о том, что "Путин ведёт войну против Украины". Сложно понять киевскую логику: так Москва уже ведёт войну или же только пытается "Украину раскачать"?Напомним, что на Азовском море находятся два крупных украинских порта - Мариуполь и Бердянск. Если их работа будет подвергнута ограничениям, то экономика Украины, которая и без того потеряла существенную долю, может испытать настоящий коллапс.