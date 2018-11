В США назвали "вероятного" заказчика убийства саудовского журналиста Хашогги

Посол Саудовской Аравии рекомендовал Хашогги отправиться в Турцию, где того впоследствии и убили.



Я никогда не предлагал Джамалю Хашогги поехать в Турцию по какой-либо причине. У меня действительно был контакт с этим господином 26 октября прошлого года. Но ни о какой поездке в Турцию я с ним не говорил.

Официальные лица Саудовской Аравии отреагировали на публикацию в американском издании The Washington Post, где было рассказано об отдавшем приказ на убийство журналиста Джамаля Хашогги. Напомним, что Хашогги работал в The Washington Post и был убит представителями саудовских спецслужб в здании консульства в Стамбуле.В упомянутой газете сообщается, что, по данным ЦРУ, непосредственным заказчиком убийства журналиста, "вероятно", является наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. В материале заявлено, что "убийство по определению не могло пройти без участия бен Салмана". К такому выводу спецслужбы США пришли после анализа телефонного звонка брата наследного принца Халида бен Салмана - посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.Из материала:Сам Халид бен Салман, комментируя эти сообщения в американском СМИ, заявил, что The Washington Post распространяет ложь.Посол СА в Вашингтоне:Напомним, что Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовского королевства в Стамбуле. Через некоторое время после убийства турецкие спецслужбы заявили, что у них есть данные о последних словах Хашогги и даже фото того, что осталось от журналиста после убийства. Первое время Эр-Рияд отрицал причастность своих спецслужб к убийству, однако потом признал, что убийство было, но "вышло случайным". Тем временем президент США фактически отказался вводить экономические санкции против Саудовской Аравии, заявив, что санкции "могут оттолкнуть важного партнёра".