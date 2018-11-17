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В ВВС США назвали базы для будущих лётных испытаний B-21 Raider

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В США определились с базами ВВС, на которых собираются проводить испытания дальних стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Эти боевые самолёты, напомним, создаются компанией Northrop Grumman. Планы ВВС США таковы: начало лётных испытаний B-21 должно начаться не позднее 2025 года.

В ВВС США назвали базы для будущих лётных испытаний B-21 Raider



В СМИ США заявлено, что B-21 Raider будут размещаться на авиабазах Tinker в штате Оклахома и Edwards в Калифорнии. На авиационной базе ВВС США Tinker располагается логистический центр, который входит в систему поддержки военно-воздушных сил. В этом центре планируется начать работу при участии специалистов упомянутой компании-производителя.

Дополнительно к реализации программы планируется привлечь базы ВВС США в штатах Юта и Джорджия. Там перспективные американские бомбардировщики смогут проходить техническое обслуживание и текущий ремонт. На этих базах будут находиться склады с запасными частями для B-21 Raider.

На базе Эдвардс, расположенной в пустынной местности Мохаве в Калифорнии, планируется осуществить первые лётные испытания этих боевых машин после производства экспериментальной партии из нескольких единиц.

В командовании ВВС США заявили, что базы в Оклахоме и Калифорнии "откроют новую страницу как в собственной истории, так и в истории всей американской военной авиации ".

Сообщается, что все базы для испытаний и дальнейшего содержания B-21 Raider будут оборудованы к 2025 году. В общей сложности США планируют поставить в войска около 100 таких самолётов стоимостью около 638 млн долларов каждый.

Ранее стало известно о том, что B-21 Raider будет оснащаться двигателями Pratt&Whitney. Самолёт создаётся в первую очередь в качестве летающей платформы для новых модификаций ядерного оружия.
Использованы фотографии:
https://media.defense.gov
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