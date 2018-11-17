В ВМС Аргентины заявили о возможном обнаружении подлодки "Сан-Хуан"

Корпус "Сан-Хуана" был полностью разрушен примерно за 40 миллисекунд.

Военно-морские силы Аргентины заявили о возможном обнаружении подводной лодки "Сан-Хуан". Напомним, что речь идёт о субмарине, которая пропала в ноябре прошлого года.В Твиттер-аккаунте аргентинских ВМС заявлено, что дистанционно управляемый подводный аппарат компании "Ocean Infinity" обнаружил ("возможно") дизель-электрическую субмарину на глубине примерно 800 м. Речь идёт о так называемом квадрате (пункте) "№24".Ранее акватория Атлантического океана в зоне возможного нахождения подводной лодки была разбита на квадраты поиска, которые тщательно исследовались самыми различными аппаратами. Если верить сообщениям, то увенчались успехом поиски, которые проводились именно американской компанией "Ocean Infinity". Американские специалисты сообщили, что в 24-м квадрате установлено нахождение объекта длиной около 60 м, который по своим очерертаниям идентичен ДЭПЛ. Для подробного исследования находки к месту обнаружения уже идёт судно "Сибед Конструктор", на котором также имеется глубоководный аппарат.Обращает на себя внимание тот факт, что об обнаружении подводной лодки ВМС Аргентины было объявлено практически в день годовщины потери связи с "Сан-Хуаном". Напомним, что субмарина исчезла 15 ноября 2017 года. На борту находились 44 человека, включая первую женщину-подводника Элиану Марию Кравчик.В январе 2018 года американское управление военно-морской разведки опубликовало доклад, в котором было заявлено, что на борту аргентинской подлодки произошёл взрыв большой мощности. Из тогдашнего доклада:В поисках ранее был задействован и российский глубоководный аппарат.Нужно отметить, что это далеко не первое сообщение об "обнаружении", при этом все предыдущие своего подтверждения не находили.