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Госдеп США пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"

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Соединенные Штаты в очередной раз пообещали Украине "всестороннюю поддержку" в борьбе с "российской агрессией". На прошедшем в США заседании комиссии США-Украина по стратегическому партнерству госсекретарь Майк Помпео пообещал главе МИД Украины Павлу Климкину "оказать помощь лучшему другу США".

Госдеп США пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"



По итогам встречи Помпео заявил, что Украина продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность с "российской агрессией". Соединенные Штаты пообещали сохранить санкции в отношении России, пока "Москва не реализует минские договоренности и не вернет Крым Украине".

Также представитель Госдепа пообещал, что Вашингтон приложит все силы для ввода на территорию Донбасса миротворческих сил, которые должны будут занять всю территорию непризнанных республик, включая украино-российскую границу. Кроме того, США "осудили агрессивные действия Москвы в Черном и Азовском морях и в районе Керченского пролива".

Прозвучало и обещание поддержать Украину в борьбе против "Северного потока-2" и вместе добиваться сохранения транзита газа в Европу через ее территорию.

По окончании заседания Украина и США договорились создать несколько совместных двусторонних групп, в том числе и для противостояния "российской агрессии".
Использованы фотографии:
http://weeklyonsunday.com/
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