Грузовой корабль "Прогресс МС-10" успешно выведен на орбиту
Ракета-носитель "Союз-ФГ" впервые после аварии на старте, прошедшей 11 октября этого года, стартовала с космодрома Байконур с транспортным космическим кораблем "Прогресс МС-10" с 2,5 тоннами грузов для Международной космической станции. Пуск произведен с "Гагаринского старта" (первая площадка космодрома) Байконур в 21:14 мск. 16.11.2018 года, передает РИА Новости.
Как сообщили в Центре управления полетами, ракета-носитель успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-10" на околоземную орбиту, все ступени ракеты отработали штатно. Теперь грузовой корабль будет двигаться к Международной космической станции двое суток. Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 22.30 мск 18 ноября и будет проходить в автоматическом режиме, но под контролем российского космонавта Сергея Прокопьева.
Прогресс МС-10"везет на МКС 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. После стыковки корабль останется в составе МКС до марта 2019 года, после чего его сведут с орбиты.
Сообщается, что в запасе у "Роскосмоса" осталось еще четыре ракеты "Союз-ФГ" и по планам их "отстреляют" до конца 2019 года, после чего планируется полностью перейти на использование ракет "Союз-2", в которых нет украинских комплектующих.
Как сообщили в Центре управления полетами, ракета-носитель успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-10" на околоземную орбиту, все ступени ракеты отработали штатно. Теперь грузовой корабль будет двигаться к Международной космической станции двое суток. Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 22.30 мск 18 ноября и будет проходить в автоматическом режиме, но под контролем российского космонавта Сергея Прокопьева.
Прогресс МС-10"везет на МКС 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. После стыковки корабль останется в составе МКС до марта 2019 года, после чего его сведут с орбиты.
Сообщается, что в запасе у "Роскосмоса" осталось еще четыре ракеты "Союз-ФГ" и по планам их "отстреляют" до конца 2019 года, после чего планируется полностью перейти на использование ракет "Союз-2", в которых нет украинских комплектующих.
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- Роскосмос
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