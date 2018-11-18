Когда «ответка» уходит в песок
Весьма признателен автору статьи «Когда «ответка» не работает». Человек поднял важную и нужную тему, хотя и несколько переборщил с «бесполезностью российского ЯО». Однако не всё так весело, здорово и радужно, как многие думают, глядя во время парада 9 Мая на Красной площади на российские мобильные ракетные комплексы.
Автор ни в коей мере не хочет поразить аудиторию глубиной стратегического анализа гипотетического ядерного размена, да и не имеет доступа к подобной информации. Речь немного о другом: не стоит считать американцев такими уж наивными людьми, а то и идиотами, как это у нас иногда делается. Они прекрасно понимают глубину проблемы российского ответного ядерного удара и активно работают над нейтрализацией этой самой проблемы. Поэтапно, и тем не менее… Историю про выход из договора о ПРО слышали все, написано по этой тематике даже слишком много, углубляться ещё раз просто бессмысленно.
Вообще же, стоит отметить, что авторы всех без исключения моделей обмена ядерными ударами и их последствий не учитывают, как правило, два прискорбных фактора: секретность и дезинформация с той и другой стороны (что нормально и естественно!), ну и то, что на войне практически ничего никогда не идёт строго по плану. То есть процесс обмена ядерными ударами — вещь весьма сложно прогнозируемая и непредсказуемая, и давать тут некие железобетонные гарантии (как с той, так и с другой стороны) непрофессионально.
Это примерно как перед ПМВ взять и спрогнозировать первый масштабный бой самолётов/танков. Этак чисто теоретически и гипотетически. На бумаге. Бессмысленно и некорректно в общем случае, хотя и весьма интересно для массового читателя.
Так вот, в любом случае не стоит считать противную сторону откровенно впавшей в маразм и смеяться над её действиями: сначала у нас неоднократно заявлялось, что создаваемая в Европе (и на Аляске!) система ПРО не несёт никаких угроз (на данном этапе!) для СЯС РФ, а потом внезапно г-н Путин показал широкой мировой общественности «мультики» о всяких там «гиперзвуковых чудесах». С чего бы это? Или нам не всё рассказывают? Конечно, не всё, но как-то уж «сильно не всё».
Похоже, что сегодня реальная ситуация в данной сфере и представление о ней «массового зрителя» расходятся очень и очень серьёзно. Помнится ещё в начале 90-х (!), листая журналы на английском, был заинтригован объявлением: шёл активный поиск специалистов для разработки новых/эффективных методов обнаружения ядерных подводных ракетоносцев в океанской глубине. И это после развала Союза. То есть они над «проблемой» работают давно и всерьёз, не прерываясь. Не надо переоценивать степень их «наивности».
Они себя любят и умеют о себе «позаботиться». И ситуация «ядерного паритета» их никогда не устраивала. И они всегда работали и продолжают работать над ликвидацией угроз со стороны российских СЯС. Завидное постоянство, не так ли? То есть логичнее всего исходить из варианта, когда они стремятся свести возможность России наносить ответные удары по своей территории к нулю.
Вот именно с этой точки зрения и надо рассматривать их внешнюю политику вообще и внешнюю политику на российском направлении в частности. В принципе, эта «политика» выглядят чётко, понятно и логично. Постарайтесь встать на точку зрения американского внешнеполитического руководство и представить, какие именно действия вы бы предприняли для «нейтрализации угрозы».
Самое первое, что приходит на ум: «растащить» российский военный потенциал по соседям. Ну вот именно. Военные ресурсы любого государства не безграничны. И военные ресурсы России надо перенацелить на соседей. То есть ухудшение отношений России с соседями ведётся с американской стороны абсолютно целенаправленно и имеет под собой весьма глубокий стратегический смысл. Россию больше всего бы устраивали нейтральные Грузия, Украина, Прибалтика — торговля, бизнес, туризм, энергетика, транзит. В принципе, о чём-то подобном и шёл разговор тогда, когда эти страны получали «независимость».
Но получилось что-то совсем иное. Россия «мешает» им сотрудничать с тем же самым Западом? Да ради Бога! Если сверхпрогрессивный Запад желает построить там «райскую жизнь», то мы-то чем можем помешать? Завидовать будем! Но как-то достаточно быстро выяснилось, что никакой «райской жизни» США/ЕС там строить не собираются, а вот военные программы — это да. «Образовательные» тоже — надо же объяснить аборигенам, что Россия плохая, а Запад — хороший.
Почему ни о каком «уважении» к так называемой «независимости» лимитрофов речи идти в принципе не может? Они не контролируют свою собственную территорию и активно «торгуют границей». То есть если на территории Эстонии или Грузии находятся американские военные, то ни о каком «уважении к суверенитету» речи идти не может в принципе. Это технически невозможно. Американские войска/спецслужбы, действуя с этих территорий, разрешения местных правительств по понятным причинам спрашивать не собираются.
Действовать (по понятным причинам) они собираются против России (ну там Ирана, Китая). Какой, к чёртовой бабушке, «суверенитет»? Сегодня и Грузия, и Украина, и Прибалтика являются «погранично-конфликтными» территориями, где вместо бизнеса и туризма разворачивается военное противостояние. И это создаёт громадные проблемы России, но не США. Ведь если СССР тратил гигантские деньги на «коммунизм у берегов Америки», то США такими глупостями не занимаются в принципе.
Вся прелесть в том, что держать они этих «саюзников» держат, а кормить не кормят и не собираются. То есть американское военно-политическое вмешательство создаёт гигантские экономические и политические проблемы для лимитрофов и серьёзные проблемы для России, а США имеют с этого чистый «профит», затрат не неся.
При каком, например, сценарии Россия была бы готова уважать «суверенитет» этих самых «мини-сверхдержав»? При условиях 100%-ной гарантии того, что с их территории не будет осуществляться враждебная по отношению к России деятельность. Ну и кто это может гарантировать? Литва? Грузия? Эстония?
А нет «нормальной» дипломатии в данном случае, вообще нет. В политической концепции новой Европы чётко прописано, что Запад всегда прав, а Россия всегда неправа по определению. То есть в военно-политическом плане Америка — это бог, и с ней не спорят. Потому у нас и не получается никаких «честных дискуссий» что они не собираются нам что-то объяснять, перед нами отчитываться, держать данное нам слово, ну и так далее.
Можно бесконечно рассуждать о неких «друзьях России» в той же самой Италии, но по факту (грустному факту) эта страна — член НАТО и постоянно голосует за продление санкций против России. Вообще автор искренне недоумевает по поводу того, почему у нас в медийном пространстве постоянно пытаются создать видимость наличия миллионов друзей России в Европе. Зачем? С какой целью? Чтобы нам не было так одиноко длинными «санкционными» вечерами?
Де-факто (и дело Скрипаля это наглядно показало) вся «цивилизованная Европа» готова (даже в условиях Брекзита!) танцевать под дудку англосаксов. То есть степень ненависти к России и всему русскому такова, что даже Брекзит (а это серьёзный конфликт Берлина и Лондона!) — отдельно, а «сдерживание России» — отдельно. Такие дела.
У нас над «делом кота Скрипаля» весело смеются, и, кстати, зря. Этот самый «казус» продемонстрировал полную готовность Европы поддерживать даже самые абсурдные/нелепые шаги против России. Когда все знают, что это откровенная ложь, но открыто (практически вся Европа!) это поддерживают. Никак не могу понять, почему в России над этим смеются — смешного тут очень мало. И тренировка пилотов «безъядерных» стран НАТО по применению ядерного оружия как раз очень и очень тревожный сигнал. Зачем им это?
Европе это ни зачем не надо. Лишнее. А вот с точки зрения США… развязать любой крупный конфликт в Европе — это здорово и похвально. Ограниченная война на Европейском ТВД с ограниченным применением ядерного оружием решает если не все, то очень и очень многие американские проблемы. Не надо забывать, что мировой сверхдержавой США стали только и исключительно в результате двух мировых войн (прежде всего в Европе!), и они это хорошо помнят.
Что помнят европейцы? Не знаю, честно говоря, спросите у них. Вот широко озвучивается версия, что якобы американцы «боятся» хороших отношений России с Европой и якобы каждый раз, когда такое происходит, в Вашингтоне загорается тревожная красная лампочка. Окститесь. Хорошие отношения РФ и ЕС невозможны по определению, «хорошие» тоже.
Максимум возможного — «холодная торговля». Американцы же весьма умело и грамотно загоняют европейцев в состояние военного противостояния с Россией. Им нужно «пушечное мясо» в промышленных масштабах, и они его создают. То есть даже если «русские десантники внезапно высадятся в предместьях Берлина» никакого массированного ядерного удара по России во исполнение 5 статьи устава НАТО не последует (мнение автора). Вы же не считаете американских лидеров «благородными самоубийцами»?
Чтобы устроить «честный» «размен ударами СЯС» с РФ, все эти «прыжки и ужимки» абсолютно не нужны. Как вы думаете, после ядерной войны будут иметь ну хоть какое-то значение причины её начала? Были ли эти причины благородными или бесчестными? Американцы отнюдь не самоубийцы и подобный вариант полномасштабной войны не рассматривают.
Именно поэтому они работают с Европой, именно поэтому они работают с быв. республиками СССР. Нет, если человек искренне верит в собачью чушь про продвижение некоей демократии, то объяснять ему что-то бесполезно. По факту ещё до Майдана-2 на Украине вполне себе работала микробиологическая американская лаборатория, как и в Казахстане… как и в Грузии. Именно поэтому НАТО идёт на восток. Именно поэтому в момент конфликта на Украине проходила проверка болгарских (!), словацких призывников. Им нужно пушечное мясо, ни больше, ни меньше.
Причём в роли подобного «мяса» должны выступить не просто отдельные подразделения, а целые страны. Ярчайший пример — Грузия. Маленькая, бедная, сельскохозяйственная страна. Которая зачем-то атаковала российский контингент миротворцев… И уже тогда, уже тогдашнее «первомайданное» правительство Украины пыталось втянуть незалежную в ту самую войну (ей даром не нужную). Кстати о птичках и об «экономической помощи». Так вот «птички», то есть пропаганда гораздо эффективней прямой экономической помощи. Судя по всему, один доллар, потраченный на пропаганду, приносит гораздо больше, чем сто долларов, потраченные на прямую экономическую помощь.
Совсем непонятно, кого мы «обдурили», помогая «братской» Украине. Американцам было нужно получить пушечное мясо на границах России, и они его получили. То, что при этом пошла вразнос украинская экономика, для них совсем не принципиально. Вот у нас смеются над низкими боевыми качествами украинской армии, и зря. От «мяса» очень часто не требуется высоких боевых качеств. Зачем?
Роль Украины — в определённый момент спровоцировать (попытаться спровоцировать) большую войну в Европе. На это-то их хватит! Украине отведена почётная роль потенциального камикадзе. Не факт, что её туда толкнут, но… возможность сохраняется. ВСУ — это, по сути дела, банда отморозков. Но! Но! Вполне реален вариант с их посылом на территорию России. Ну, обстрелы же были? С украинской территории? Имела место засылка диверсионных групп. Имел место демонстративный захват российского судна.
Причём надо понимать: ответная реакция России и, например, массовые жертвы среди украинских военнослужащих (в случае атаки на Крым, например) никого в Киеве не пугает и не останавливает. Чем больше украинцев погибнет — тем громче можно кричать об российской агрессии… Уж если всю Украину решено было принести в жертву, то гибель нескольких сот/тысяч её военнослужащих — вообще мелочь.
Но эта «мелочь» может сыграть роль «кота Скрипаля» и послужить оправданием начала неких военных операций. Вообще… печально тут всё. Нет, автор ни в коем разе не собирается проливать некие «крокодиловы слёзы» по поводу «братских украинцев», не в том дело. «Конфигурация» с «бывшей братской Украиной» сложилась крайне неудачная. И вот, похоже, только сейчас это начинают понимать наверху.
Надежды «стабилизировать и договориться» окончательно похоронил Пётр Порошенко и иже с ним. У нас (в отличие от израильтян/англосаксов) инстинкт такой действует, в сложной ситуации — договариваться. Ну что, договаривайтесь. Флаг вам в руки. С хунтой и прочими отморозками. Ещё раз: задача доблестной «укроармии» не разбить ВС РФ и даже не создать им проблемы, нет. Всё гораздо проще, и с этой задачей справится даже армия африканского типа. Их задача: в нужный момент спровоцировать конфликт, при этом собственные потери только приветствуются…
Вы всё ещё смеётесь над ВСУ?
Несмотря на откровенное военное поражение, ту же самую Грузию никто в покое не оставил. И там тоже «всё на мази». В нужный момент грузинские ВС легко организуют нужную «картинку» российской агрессии. «Победить» при этом им никто задачи не ставит. То есть американцы не устраивают прямого конфликта с «интересующей» их ядерной сверхдержавой, нет, зачем? Мы имеем «конфликт с Украиной», «конфликт с Грузией»…
Отдельные телеканалы приглашают отдельных интересных личностей из Украины и Грузии для «теледебатов», и мы слышим, как всё могло бы быть замечательно… Якобы и в Грузии нас любят, и на Украине многие неплохо относятся. Ну зачем весь этот бред? Для чего? Всем же понятно, что по первому щелчку пальцев Госдепартамента мы будем иметь на границе вооружённые провокации. Зачем с ними вообще о чём-то разговаривать?
Что это за имитация политического процесса? Я не прав? Ну, тогда попробуйте организовать подобные «дискуссии» на украинском или грузинском телевидении. Посмотрим, что у вас получится и что с вами сделают. А кстати, возможна подобная «дискуссия» на прибалтийском «тиви»? И почему нет? Язык не проблема: и у нас, и у них многих профессионалы телеэкрана/политики прекрасно владеют английским (Мутко не даст соврать).
Беда и трагедия как раз в этом: мы не можем повлиять на ситуацию невоенными методами практически никак. Нет у нас «серьёзного контакта» с этими странами. Нет у нас на них влияния. Де-факто нет. Перед нападением грузинской армии в 2008-м Путин неоднократно связывался с Тбилиси и предупреждал, чем это кончится. Ну и что, помогло? Видите ли, американцам было безразлично (по большому счёту), чем закончится эскапада Саакашвили. В любом случае они бы были в выигрыше. У нас это тоже как-то не до конца понимают. Американцы были не на стороне Грузии, они Грузию просто использовали, и они проиграть не могли. Или Россия — агрессор, или Россия терпит унизительное поражение. Одно из двух.
И уже тогда Украина активно пыталась участвовать во всём этом безумии. Государству и народу Украины этот (чужой!) конфликт был даром не нужен. Однако проамериканское руководство (и проамериканские элиты) страну туда активно затягивали. Ну, и затянули в конце концов. То есть вот это самое «втягивание в конфликт с Россией» начиналось гораздо раньше, чем Порошенко стал президентом. И даже гораздо раньше, чем Ющенко им стал.
Как можно было работать против этого, сказать очень сложно: под флагом полной независимости Украину все эти годы готовили к конфликту с Россией. Самая интересная ситуация со странами Прибалтики: их принимали в НАТО при том, что они имели неурегулированные территориальные споры с Россией. Хотя устав НАТО это прямо запрещает делать … То есть и тут роль «новых членов НАТО» была в том, чтобы стать потенциальной «тряпкой, пропитанной бензином».
И НАТО в результате данного шага не просто выходила на границы России, нет, оно выходило на «спорные» границы России. Влияние Запада в Прибалтике было таково, что было достаточно одного слова, и Таллин/Рига шустро бы подписали пограничные договора с Россией с целью вступления в НАТО/ЕС. Но никто таких условий не ставил.
Совсем недавно были арестованы казахские резервы (которые почему-то хранились за бугром). И Назарбаев очень быстро помчался на встречу с Трампом, где ему были поставлены (и приняты) очень жёсткие условия. И политику Казахстана и до того вояжа назвать пророссийской было никак нельзя. Беда всех соседей России как раз в том, что США там ничего создавать не собираются. Им нужны эти самые страны в качестве пушечного мяса против России.
И практически везде США поддерживают экстремистов/националистов. Просто-напросто им нужны «специально обученные идиоты», которые будут воевать с Россией. При этом задача «победить» им не ставится. Отдельные наивные личности утверждают, что Россия не собирается воевать с Грузией, Украиной, Прибалтикой… Оно так, оно безусловно так. И американцы это прекрасно понимают. Поэтому конфликт и создаётся искусственно. На это и работает американская дипломатия. Создать для России «горящую границу».
Именно эту цель преследуют например постоянные оскорбительные выкрики госпожи Грибаускайте. Провоцирование конфликта на пустом месте. С точки зрения интересов литовцев, грузин, казахов, украинцев и прочих эстонцев всё это и даром не нужно. В смысле «искусственное нагнетание напряжённости».
Тут, кстати, вывод интересный следует: нет никакого «суверенитета», миф это. По крайней мере для большинства государств. Практически никто из бывших республик СССР на суверенитет оказался не способен. Кстати, с соседями Китая творится что-то подобное. Нет, разногласия были и раньше… но именно в последние годы американцы стали им активно создавать ту же самую «горящую границу». Конфликты с Ю.Кореей, Японией, Тайванем, Филлипинами, Вьетнамом, Австралией, Индией… Сплошные конфликты.
И кстати, это тоже ставит под большой знак вопроса «суверенитет» этих самых государств. Надо, кстати, «оценить мастерство игры» наших американских друзей, их умение использовать других для решения своих собственных геополитических проблем. Фактически, например, из той же Восточной Европы активно формируется антироссийский таран. Если в случае «российской агрессии» США собираются применить все силы и средства, то зачем?
А они умные люди и хотят, чтобы вместо них воевал кто-то другой. Как показали события в Ю. Осетии и на Донбассе, совсем не обязательно хотеть войны, чтобы получить её на своих границах. То есть «проиграть» США на Украине и не могли, они и не проиграли. Им нужна была «горящая граница» России — они её и получили. Ну да, ценой уничтожения украинской экономики, знаю, но для них это абсолютно не принципиально.
То есть России можно иметь сколь угодно развитые СЯС, в условиях перманентно нарастающего бардака на Украине, в Закавказье и Средней Азии это мало помогает делу. Современная Средняя Азия, например, просто идеальное место для создания клона «псевдохалифата». И работа над этим ведётся. При этом ни одна из стран Средней Азии + Казахстан не поддержали российские усилия в Сирии. И даже политически.
А вот когда «полыхнёт»… вот тогда они громко закричат. В этом регионе вообще очень сложная социальная, политическая, экономическая обстановка. Межэтническое/межклановое напряжение тоже имеет место быть. Американцам безразлично, «кто против кого», главное для них — возможность поджечь, а она наличествует. И ещё какая!
Что касается Закавказья, то тут всё очевидно: противостояние Армения-Азербайджан им нужно как триггер большого конфликта. При этом «кто победит» — дело двадцатое. Главное — война, беженцы и нестабильность. Картинка вообще вырисовывается стандартная от Таджикистана до Эстонии… Вроде бы Прибалтика — член ЕС и НАТО, «цивилизованная Европа», вот только поведение прибалтийских лидеров и постоянные «учения» — явный маркер того, что данные «государства» активно готовят на убой.
Если НАТО планирует за них активно впрягаться методом ответа ядерным ударом на их оккупацию, то вот, опять же таки, не нужны все эти прыжки и ужимки. Причём их готовили к этому с самого начала. Откровенно пещерно-русофобская их политика объясняется именно их целевым предназначением. Ну, и как с этим бороться? Сложно сказать.
Вообще, пример «прибалтийских вымиратов» наглядно свидетельствует: бесполезно пытаться строить в подобном случае «хорошие отношения». Все подобные попытки вдребезги разбились об откровенно антироссийский курс этих республик. И даже Финляндия, Финляндия (!), которая вроде бы и как бы максимально далека от Кыргызстана/Грузии. Финляндия, с которой у послевоенного СССР практически всегда были хорошие отношения. И которая была нейтральной и независимой, а также развитой, благополучной страной.
И вот даже там прорезалось желание «сотрудничать с НАТО» с целью обеспечения безопасности. Понятно, что это не совсем «финская» инициатива. И понятно, что в случае вступления в НАТО Финляндия полностью утратит контроль над вопросами собственной безопасности. Ага, и «нейтральная» Швеция, которую со времён СССР активно затягивают в тот же блок. И американские морпехи в Норвегии… Ещё один фронт — на северо-западе.
Понятно, что попытка современной России «оккупировать Скандинавию через Финляндию» выглядит форменным сумасшествием. Не нужно это России, но её мнение никто спрашивать не собирается, а работа ведётся. Но что характерно, работа не по подготовке совместных действий, а именно по провоцированию конфликта с Россией, в котором США активного участия не примут, а будут присутствовать «на заднем плане».
Надо упомянуть участие многочисленных украинцев ещё в чеченских войнах… Зачем? Что они там забыли? И в конфликте с Грузией Украина была замешана… А шла работа на перспективу. И вот сегодня мы имеем конфликт на Украине, в котором активно участвуют как «добровольцы» из Белоруссии, так и даже (опосредствовано) белорусское государство. При этом глава РБ практически открыто встал на сторону хунты… В его стране при этом ведётся массированная прозападная и русофобская пропаганда… К чему бы это? Собственно говоря, к чему готовят белорусов? И в чьих интересах? И на чью мельницу льёт воду действующее руководство страны?
То есть если посмотреть на карту крупно, то принципиальную разницу между Грузией и Эстонией, Белоруссией и Финляндией заметить очень сложно. Горящие клеточки/клеточки которые можно поджечь. Ну и чем вам помогут ваши СЯС? К сожалению, на границах мы имеем десятки миллионов дураков, готовых забесплатно скакать под американскими флагами/флагами Евросоюза. Вернее, имеем их не мы, их другие имеют.
И даже их полная и окончательная гибель американцев расстроит не очень сильно, а нам создаст определённые проблемы. И без всякого «обмена ядерными ударами». Абсолютное оружие третьей мировой — десятки миллионов дураков, готовых за бесплатно сдохнуть за «святую Америку» (всем по «безвизу» и по «Джавелину», и по «51-му штату»).
Беда как раз в этом: Россия как бы «утрачивает ядерный статус», то есть если экономические санкции против СССР вводились скорее с точки зрения обеспечения «технологической отсталости» оного, то сегодня война ведётся на уничтожение, и об этом открыто заявляется. То есть, допустим, с точки зрения начала Армагеддона абсолютно безразлично, какими именно ракетами (крылатыми, баллистическими) и какого именно базирования ударили бы США по РФ. Ведь так? Тогда почему как в США, так и в Европе никто не рассматривает вариант ответного ядерного удара в ответ на «финансовые джавелины»?
Объясните мне, непонятливому, в чём тут принципиальная разница? Экономику можно крушить ударами ракет по заводам и электростанциям, используя обычную БЧ, используя ядерную БЧ (но лучше всего использовать Чубайса), а можно использовать санкции для достижения схожего эффекта… и в чём разница? И почему в последнем случае нельзя отвечать ракетами? Гуманизм? Какой ещё гуманизм?
То есть заставляя вводить санкции против России, США (которые сами с Москвой торгуют мало) очень подставляют Европу. Сами США при этом воевать не собираются, иначе весь смысл комбинации теряется. Вот у нас отдельные наивные граждане прикидывают вариант «возврата к досанкционному состоянию», а если всё будет как раз наоборот? То есть американцы-то в данном случае действуют по принципу: чем хуже, тем лучше — дави и сталкивай (Европу с Россией) везде, авось где-нибудь да полыхнёт.
Но даже если завтра русские танки войдут в Варшаву, глобального ядерного конфликта не будет. Даже так? Даже так. Надо просто перестать считать американцев пафосными идиотами. Нанести глобальный удар по России они вполне могли бы и без всякого casus belli. Но не собираясь гибнуть в радиоактивных развалинах, они весьма грамотно выталкивают на передний край восточных и центральных «эуропейцев». В своё время монголы гнали мирное население впереди себя при штурме городов, свои потери сокращая…
Так, в своё время Британия, не воюя напрямую с Россией, использовала для этих целей Турцию. А в Европе Центральной почётное звание «британских солдат на континенте» носили пруссаки. Воевать вообще-то можно и чужими руками. Главное — найти «полезных идиотов». Наша беда как раз в том, что Европа Восточная заселена практически только ими… Но и в целом путём введения санкций Штаты приучают Европу к мысли о том, что любые враждебные действия по отношению к ядерной сверхдержаве — это, в принципе, нормально.
Последние несколько лет нормальная дипломатия по линии «Москва-Брюссель» фактически отсутствует, но никого в Европе это абсолютно не напрягает. То есть «ответного ядерного удара» там не боятся абсолютно и исходя из этого и строят политику. Наше показное «миролюбие» тут никакой роли не играет, то что мы «не хотим войны», ни на кого впечатления не производит. Тут ещё играет серьёзную роль откровенная глупость европейских и особенно немецких лидеров: они планировали использовать американцев для устранения такого конкурента, как Россия, а вот у американцев с самого начала имелись немного другие планы… Как минимум их конкуренты — Европа и Россия вредят друг другу в экономике, как максимум — война в Европе (ограниченная). А они, типа, за Европу… Ну, примерно, как с Польшей в 1939-м. Там тоже англосаксы жёстко «впряглись» за Варшаву… они ещё и за Париж «впряглись». И за Прагу, и за Афины…
«Полезных поляков» и сегодня активно выталкивают на «передний край», заставляя просто безумствовать на восточном направлении… но, как ни странно, предложение Польши разместить за 2 миллиарда у себя базу США восторгов не вызвало… Задача американской внешней политики — создать в Европе всеобщее мощное движение «на восток», а в решающий момент элегантно соскочить с этого трамвайчика. Проблема будет в том, что в этот момент «отскока» у Европы выбора уже не будет никакого, а Россия будет вынуждена «гасить» ракетами города своего основного торгового партнёра.
Автор ни в коей мере не хочет поразить аудиторию глубиной стратегического анализа гипотетического ядерного размена, да и не имеет доступа к подобной информации. Речь немного о другом: не стоит считать американцев такими уж наивными людьми, а то и идиотами, как это у нас иногда делается. Они прекрасно понимают глубину проблемы российского ответного ядерного удара и активно работают над нейтрализацией этой самой проблемы. Поэтапно, и тем не менее… Историю про выход из договора о ПРО слышали все, написано по этой тематике даже слишком много, углубляться ещё раз просто бессмысленно.
Вообще же, стоит отметить, что авторы всех без исключения моделей обмена ядерными ударами и их последствий не учитывают, как правило, два прискорбных фактора: секретность и дезинформация с той и другой стороны (что нормально и естественно!), ну и то, что на войне практически ничего никогда не идёт строго по плану. То есть процесс обмена ядерными ударами — вещь весьма сложно прогнозируемая и непредсказуемая, и давать тут некие железобетонные гарантии (как с той, так и с другой стороны) непрофессионально.
Это примерно как перед ПМВ взять и спрогнозировать первый масштабный бой самолётов/танков. Этак чисто теоретически и гипотетически. На бумаге. Бессмысленно и некорректно в общем случае, хотя и весьма интересно для массового читателя.
Так вот, в любом случае не стоит считать противную сторону откровенно впавшей в маразм и смеяться над её действиями: сначала у нас неоднократно заявлялось, что создаваемая в Европе (и на Аляске!) система ПРО не несёт никаких угроз (на данном этапе!) для СЯС РФ, а потом внезапно г-н Путин показал широкой мировой общественности «мультики» о всяких там «гиперзвуковых чудесах». С чего бы это? Или нам не всё рассказывают? Конечно, не всё, но как-то уж «сильно не всё».
Похоже, что сегодня реальная ситуация в данной сфере и представление о ней «массового зрителя» расходятся очень и очень серьёзно. Помнится ещё в начале 90-х (!), листая журналы на английском, был заинтригован объявлением: шёл активный поиск специалистов для разработки новых/эффективных методов обнаружения ядерных подводных ракетоносцев в океанской глубине. И это после развала Союза. То есть они над «проблемой» работают давно и всерьёз, не прерываясь. Не надо переоценивать степень их «наивности».
Они себя любят и умеют о себе «позаботиться». И ситуация «ядерного паритета» их никогда не устраивала. И они всегда работали и продолжают работать над ликвидацией угроз со стороны российских СЯС. Завидное постоянство, не так ли? То есть логичнее всего исходить из варианта, когда они стремятся свести возможность России наносить ответные удары по своей территории к нулю.
Вот именно с этой точки зрения и надо рассматривать их внешнюю политику вообще и внешнюю политику на российском направлении в частности. В принципе, эта «политика» выглядят чётко, понятно и логично. Постарайтесь встать на точку зрения американского внешнеполитического руководство и представить, какие именно действия вы бы предприняли для «нейтрализации угрозы».
Самое первое, что приходит на ум: «растащить» российский военный потенциал по соседям. Ну вот именно. Военные ресурсы любого государства не безграничны. И военные ресурсы России надо перенацелить на соседей. То есть ухудшение отношений России с соседями ведётся с американской стороны абсолютно целенаправленно и имеет под собой весьма глубокий стратегический смысл. Россию больше всего бы устраивали нейтральные Грузия, Украина, Прибалтика — торговля, бизнес, туризм, энергетика, транзит. В принципе, о чём-то подобном и шёл разговор тогда, когда эти страны получали «независимость».
Но получилось что-то совсем иное. Россия «мешает» им сотрудничать с тем же самым Западом? Да ради Бога! Если сверхпрогрессивный Запад желает построить там «райскую жизнь», то мы-то чем можем помешать? Завидовать будем! Но как-то достаточно быстро выяснилось, что никакой «райской жизни» США/ЕС там строить не собираются, а вот военные программы — это да. «Образовательные» тоже — надо же объяснить аборигенам, что Россия плохая, а Запад — хороший.
Почему ни о каком «уважении» к так называемой «независимости» лимитрофов речи идти в принципе не может? Они не контролируют свою собственную территорию и активно «торгуют границей». То есть если на территории Эстонии или Грузии находятся американские военные, то ни о каком «уважении к суверенитету» речи идти не может в принципе. Это технически невозможно. Американские войска/спецслужбы, действуя с этих территорий, разрешения местных правительств по понятным причинам спрашивать не собираются.
Действовать (по понятным причинам) они собираются против России (ну там Ирана, Китая). Какой, к чёртовой бабушке, «суверенитет»? Сегодня и Грузия, и Украина, и Прибалтика являются «погранично-конфликтными» территориями, где вместо бизнеса и туризма разворачивается военное противостояние. И это создаёт громадные проблемы России, но не США. Ведь если СССР тратил гигантские деньги на «коммунизм у берегов Америки», то США такими глупостями не занимаются в принципе.
Вся прелесть в том, что держать они этих «саюзников» держат, а кормить не кормят и не собираются. То есть американское военно-политическое вмешательство создаёт гигантские экономические и политические проблемы для лимитрофов и серьёзные проблемы для России, а США имеют с этого чистый «профит», затрат не неся.
При каком, например, сценарии Россия была бы готова уважать «суверенитет» этих самых «мини-сверхдержав»? При условиях 100%-ной гарантии того, что с их территории не будет осуществляться враждебная по отношению к России деятельность. Ну и кто это может гарантировать? Литва? Грузия? Эстония?
А нет «нормальной» дипломатии в данном случае, вообще нет. В политической концепции новой Европы чётко прописано, что Запад всегда прав, а Россия всегда неправа по определению. То есть в военно-политическом плане Америка — это бог, и с ней не спорят. Потому у нас и не получается никаких «честных дискуссий» что они не собираются нам что-то объяснять, перед нами отчитываться, держать данное нам слово, ну и так далее.
Можно бесконечно рассуждать о неких «друзьях России» в той же самой Италии, но по факту (грустному факту) эта страна — член НАТО и постоянно голосует за продление санкций против России. Вообще автор искренне недоумевает по поводу того, почему у нас в медийном пространстве постоянно пытаются создать видимость наличия миллионов друзей России в Европе. Зачем? С какой целью? Чтобы нам не было так одиноко длинными «санкционными» вечерами?
Де-факто (и дело Скрипаля это наглядно показало) вся «цивилизованная Европа» готова (даже в условиях Брекзита!) танцевать под дудку англосаксов. То есть степень ненависти к России и всему русскому такова, что даже Брекзит (а это серьёзный конфликт Берлина и Лондона!) — отдельно, а «сдерживание России» — отдельно. Такие дела.
У нас над «делом кота Скрипаля» весело смеются, и, кстати, зря. Этот самый «казус» продемонстрировал полную готовность Европы поддерживать даже самые абсурдные/нелепые шаги против России. Когда все знают, что это откровенная ложь, но открыто (практически вся Европа!) это поддерживают. Никак не могу понять, почему в России над этим смеются — смешного тут очень мало. И тренировка пилотов «безъядерных» стран НАТО по применению ядерного оружия как раз очень и очень тревожный сигнал. Зачем им это?
Европе это ни зачем не надо. Лишнее. А вот с точки зрения США… развязать любой крупный конфликт в Европе — это здорово и похвально. Ограниченная война на Европейском ТВД с ограниченным применением ядерного оружием решает если не все, то очень и очень многие американские проблемы. Не надо забывать, что мировой сверхдержавой США стали только и исключительно в результате двух мировых войн (прежде всего в Европе!), и они это хорошо помнят.
Что помнят европейцы? Не знаю, честно говоря, спросите у них. Вот широко озвучивается версия, что якобы американцы «боятся» хороших отношений России с Европой и якобы каждый раз, когда такое происходит, в Вашингтоне загорается тревожная красная лампочка. Окститесь. Хорошие отношения РФ и ЕС невозможны по определению, «хорошие» тоже.
Максимум возможного — «холодная торговля». Американцы же весьма умело и грамотно загоняют европейцев в состояние военного противостояния с Россией. Им нужно «пушечное мясо» в промышленных масштабах, и они его создают. То есть даже если «русские десантники внезапно высадятся в предместьях Берлина» никакого массированного ядерного удара по России во исполнение 5 статьи устава НАТО не последует (мнение автора). Вы же не считаете американских лидеров «благородными самоубийцами»?
Чтобы устроить «честный» «размен ударами СЯС» с РФ, все эти «прыжки и ужимки» абсолютно не нужны. Как вы думаете, после ядерной войны будут иметь ну хоть какое-то значение причины её начала? Были ли эти причины благородными или бесчестными? Американцы отнюдь не самоубийцы и подобный вариант полномасштабной войны не рассматривают.
Именно поэтому они работают с Европой, именно поэтому они работают с быв. республиками СССР. Нет, если человек искренне верит в собачью чушь про продвижение некоей демократии, то объяснять ему что-то бесполезно. По факту ещё до Майдана-2 на Украине вполне себе работала микробиологическая американская лаборатория, как и в Казахстане… как и в Грузии. Именно поэтому НАТО идёт на восток. Именно поэтому в момент конфликта на Украине проходила проверка болгарских (!), словацких призывников. Им нужно пушечное мясо, ни больше, ни меньше.
Причём в роли подобного «мяса» должны выступить не просто отдельные подразделения, а целые страны. Ярчайший пример — Грузия. Маленькая, бедная, сельскохозяйственная страна. Которая зачем-то атаковала российский контингент миротворцев… И уже тогда, уже тогдашнее «первомайданное» правительство Украины пыталось втянуть незалежную в ту самую войну (ей даром не нужную). Кстати о птичках и об «экономической помощи». Так вот «птички», то есть пропаганда гораздо эффективней прямой экономической помощи. Судя по всему, один доллар, потраченный на пропаганду, приносит гораздо больше, чем сто долларов, потраченные на прямую экономическую помощь.
Совсем непонятно, кого мы «обдурили», помогая «братской» Украине. Американцам было нужно получить пушечное мясо на границах России, и они его получили. То, что при этом пошла вразнос украинская экономика, для них совсем не принципиально. Вот у нас смеются над низкими боевыми качествами украинской армии, и зря. От «мяса» очень часто не требуется высоких боевых качеств. Зачем?
Роль Украины — в определённый момент спровоцировать (попытаться спровоцировать) большую войну в Европе. На это-то их хватит! Украине отведена почётная роль потенциального камикадзе. Не факт, что её туда толкнут, но… возможность сохраняется. ВСУ — это, по сути дела, банда отморозков. Но! Но! Вполне реален вариант с их посылом на территорию России. Ну, обстрелы же были? С украинской территории? Имела место засылка диверсионных групп. Имел место демонстративный захват российского судна.
Причём надо понимать: ответная реакция России и, например, массовые жертвы среди украинских военнослужащих (в случае атаки на Крым, например) никого в Киеве не пугает и не останавливает. Чем больше украинцев погибнет — тем громче можно кричать об российской агрессии… Уж если всю Украину решено было принести в жертву, то гибель нескольких сот/тысяч её военнослужащих — вообще мелочь.
Но эта «мелочь» может сыграть роль «кота Скрипаля» и послужить оправданием начала неких военных операций. Вообще… печально тут всё. Нет, автор ни в коем разе не собирается проливать некие «крокодиловы слёзы» по поводу «братских украинцев», не в том дело. «Конфигурация» с «бывшей братской Украиной» сложилась крайне неудачная. И вот, похоже, только сейчас это начинают понимать наверху.
Надежды «стабилизировать и договориться» окончательно похоронил Пётр Порошенко и иже с ним. У нас (в отличие от израильтян/англосаксов) инстинкт такой действует, в сложной ситуации — договариваться. Ну что, договаривайтесь. Флаг вам в руки. С хунтой и прочими отморозками. Ещё раз: задача доблестной «укроармии» не разбить ВС РФ и даже не создать им проблемы, нет. Всё гораздо проще, и с этой задачей справится даже армия африканского типа. Их задача: в нужный момент спровоцировать конфликт, при этом собственные потери только приветствуются…
Вы всё ещё смеётесь над ВСУ?
Несмотря на откровенное военное поражение, ту же самую Грузию никто в покое не оставил. И там тоже «всё на мази». В нужный момент грузинские ВС легко организуют нужную «картинку» российской агрессии. «Победить» при этом им никто задачи не ставит. То есть американцы не устраивают прямого конфликта с «интересующей» их ядерной сверхдержавой, нет, зачем? Мы имеем «конфликт с Украиной», «конфликт с Грузией»…
Отдельные телеканалы приглашают отдельных интересных личностей из Украины и Грузии для «теледебатов», и мы слышим, как всё могло бы быть замечательно… Якобы и в Грузии нас любят, и на Украине многие неплохо относятся. Ну зачем весь этот бред? Для чего? Всем же понятно, что по первому щелчку пальцев Госдепартамента мы будем иметь на границе вооружённые провокации. Зачем с ними вообще о чём-то разговаривать?
Что это за имитация политического процесса? Я не прав? Ну, тогда попробуйте организовать подобные «дискуссии» на украинском или грузинском телевидении. Посмотрим, что у вас получится и что с вами сделают. А кстати, возможна подобная «дискуссия» на прибалтийском «тиви»? И почему нет? Язык не проблема: и у нас, и у них многих профессионалы телеэкрана/политики прекрасно владеют английским (Мутко не даст соврать).
Беда и трагедия как раз в этом: мы не можем повлиять на ситуацию невоенными методами практически никак. Нет у нас «серьёзного контакта» с этими странами. Нет у нас на них влияния. Де-факто нет. Перед нападением грузинской армии в 2008-м Путин неоднократно связывался с Тбилиси и предупреждал, чем это кончится. Ну и что, помогло? Видите ли, американцам было безразлично (по большому счёту), чем закончится эскапада Саакашвили. В любом случае они бы были в выигрыше. У нас это тоже как-то не до конца понимают. Американцы были не на стороне Грузии, они Грузию просто использовали, и они проиграть не могли. Или Россия — агрессор, или Россия терпит унизительное поражение. Одно из двух.
И уже тогда Украина активно пыталась участвовать во всём этом безумии. Государству и народу Украины этот (чужой!) конфликт был даром не нужен. Однако проамериканское руководство (и проамериканские элиты) страну туда активно затягивали. Ну, и затянули в конце концов. То есть вот это самое «втягивание в конфликт с Россией» начиналось гораздо раньше, чем Порошенко стал президентом. И даже гораздо раньше, чем Ющенко им стал.
Как можно было работать против этого, сказать очень сложно: под флагом полной независимости Украину все эти годы готовили к конфликту с Россией. Самая интересная ситуация со странами Прибалтики: их принимали в НАТО при том, что они имели неурегулированные территориальные споры с Россией. Хотя устав НАТО это прямо запрещает делать … То есть и тут роль «новых членов НАТО» была в том, чтобы стать потенциальной «тряпкой, пропитанной бензином».
И НАТО в результате данного шага не просто выходила на границы России, нет, оно выходило на «спорные» границы России. Влияние Запада в Прибалтике было таково, что было достаточно одного слова, и Таллин/Рига шустро бы подписали пограничные договора с Россией с целью вступления в НАТО/ЕС. Но никто таких условий не ставил.
Совсем недавно были арестованы казахские резервы (которые почему-то хранились за бугром). И Назарбаев очень быстро помчался на встречу с Трампом, где ему были поставлены (и приняты) очень жёсткие условия. И политику Казахстана и до того вояжа назвать пророссийской было никак нельзя. Беда всех соседей России как раз в том, что США там ничего создавать не собираются. Им нужны эти самые страны в качестве пушечного мяса против России.
И практически везде США поддерживают экстремистов/националистов. Просто-напросто им нужны «специально обученные идиоты», которые будут воевать с Россией. При этом задача «победить» им не ставится. Отдельные наивные личности утверждают, что Россия не собирается воевать с Грузией, Украиной, Прибалтикой… Оно так, оно безусловно так. И американцы это прекрасно понимают. Поэтому конфликт и создаётся искусственно. На это и работает американская дипломатия. Создать для России «горящую границу».
Именно эту цель преследуют например постоянные оскорбительные выкрики госпожи Грибаускайте. Провоцирование конфликта на пустом месте. С точки зрения интересов литовцев, грузин, казахов, украинцев и прочих эстонцев всё это и даром не нужно. В смысле «искусственное нагнетание напряжённости».
Тут, кстати, вывод интересный следует: нет никакого «суверенитета», миф это. По крайней мере для большинства государств. Практически никто из бывших республик СССР на суверенитет оказался не способен. Кстати, с соседями Китая творится что-то подобное. Нет, разногласия были и раньше… но именно в последние годы американцы стали им активно создавать ту же самую «горящую границу». Конфликты с Ю.Кореей, Японией, Тайванем, Филлипинами, Вьетнамом, Австралией, Индией… Сплошные конфликты.
И кстати, это тоже ставит под большой знак вопроса «суверенитет» этих самых государств. Надо, кстати, «оценить мастерство игры» наших американских друзей, их умение использовать других для решения своих собственных геополитических проблем. Фактически, например, из той же Восточной Европы активно формируется антироссийский таран. Если в случае «российской агрессии» США собираются применить все силы и средства, то зачем?
А они умные люди и хотят, чтобы вместо них воевал кто-то другой. Как показали события в Ю. Осетии и на Донбассе, совсем не обязательно хотеть войны, чтобы получить её на своих границах. То есть «проиграть» США на Украине и не могли, они и не проиграли. Им нужна была «горящая граница» России — они её и получили. Ну да, ценой уничтожения украинской экономики, знаю, но для них это абсолютно не принципиально.
То есть России можно иметь сколь угодно развитые СЯС, в условиях перманентно нарастающего бардака на Украине, в Закавказье и Средней Азии это мало помогает делу. Современная Средняя Азия, например, просто идеальное место для создания клона «псевдохалифата». И работа над этим ведётся. При этом ни одна из стран Средней Азии + Казахстан не поддержали российские усилия в Сирии. И даже политически.
А вот когда «полыхнёт»… вот тогда они громко закричат. В этом регионе вообще очень сложная социальная, политическая, экономическая обстановка. Межэтническое/межклановое напряжение тоже имеет место быть. Американцам безразлично, «кто против кого», главное для них — возможность поджечь, а она наличествует. И ещё какая!
Что касается Закавказья, то тут всё очевидно: противостояние Армения-Азербайджан им нужно как триггер большого конфликта. При этом «кто победит» — дело двадцатое. Главное — война, беженцы и нестабильность. Картинка вообще вырисовывается стандартная от Таджикистана до Эстонии… Вроде бы Прибалтика — член ЕС и НАТО, «цивилизованная Европа», вот только поведение прибалтийских лидеров и постоянные «учения» — явный маркер того, что данные «государства» активно готовят на убой.
Если НАТО планирует за них активно впрягаться методом ответа ядерным ударом на их оккупацию, то вот, опять же таки, не нужны все эти прыжки и ужимки. Причём их готовили к этому с самого начала. Откровенно пещерно-русофобская их политика объясняется именно их целевым предназначением. Ну, и как с этим бороться? Сложно сказать.
Вообще, пример «прибалтийских вымиратов» наглядно свидетельствует: бесполезно пытаться строить в подобном случае «хорошие отношения». Все подобные попытки вдребезги разбились об откровенно антироссийский курс этих республик. И даже Финляндия, Финляндия (!), которая вроде бы и как бы максимально далека от Кыргызстана/Грузии. Финляндия, с которой у послевоенного СССР практически всегда были хорошие отношения. И которая была нейтральной и независимой, а также развитой, благополучной страной.
И вот даже там прорезалось желание «сотрудничать с НАТО» с целью обеспечения безопасности. Понятно, что это не совсем «финская» инициатива. И понятно, что в случае вступления в НАТО Финляндия полностью утратит контроль над вопросами собственной безопасности. Ага, и «нейтральная» Швеция, которую со времён СССР активно затягивают в тот же блок. И американские морпехи в Норвегии… Ещё один фронт — на северо-западе.
Понятно, что попытка современной России «оккупировать Скандинавию через Финляндию» выглядит форменным сумасшествием. Не нужно это России, но её мнение никто спрашивать не собирается, а работа ведётся. Но что характерно, работа не по подготовке совместных действий, а именно по провоцированию конфликта с Россией, в котором США активного участия не примут, а будут присутствовать «на заднем плане».
Надо упомянуть участие многочисленных украинцев ещё в чеченских войнах… Зачем? Что они там забыли? И в конфликте с Грузией Украина была замешана… А шла работа на перспективу. И вот сегодня мы имеем конфликт на Украине, в котором активно участвуют как «добровольцы» из Белоруссии, так и даже (опосредствовано) белорусское государство. При этом глава РБ практически открыто встал на сторону хунты… В его стране при этом ведётся массированная прозападная и русофобская пропаганда… К чему бы это? Собственно говоря, к чему готовят белорусов? И в чьих интересах? И на чью мельницу льёт воду действующее руководство страны?
То есть если посмотреть на карту крупно, то принципиальную разницу между Грузией и Эстонией, Белоруссией и Финляндией заметить очень сложно. Горящие клеточки/клеточки которые можно поджечь. Ну и чем вам помогут ваши СЯС? К сожалению, на границах мы имеем десятки миллионов дураков, готовых забесплатно скакать под американскими флагами/флагами Евросоюза. Вернее, имеем их не мы, их другие имеют.
И даже их полная и окончательная гибель американцев расстроит не очень сильно, а нам создаст определённые проблемы. И без всякого «обмена ядерными ударами». Абсолютное оружие третьей мировой — десятки миллионов дураков, готовых за бесплатно сдохнуть за «святую Америку» (всем по «безвизу» и по «Джавелину», и по «51-му штату»).
Беда как раз в этом: Россия как бы «утрачивает ядерный статус», то есть если экономические санкции против СССР вводились скорее с точки зрения обеспечения «технологической отсталости» оного, то сегодня война ведётся на уничтожение, и об этом открыто заявляется. То есть, допустим, с точки зрения начала Армагеддона абсолютно безразлично, какими именно ракетами (крылатыми, баллистическими) и какого именно базирования ударили бы США по РФ. Ведь так? Тогда почему как в США, так и в Европе никто не рассматривает вариант ответного ядерного удара в ответ на «финансовые джавелины»?
Объясните мне, непонятливому, в чём тут принципиальная разница? Экономику можно крушить ударами ракет по заводам и электростанциям, используя обычную БЧ, используя ядерную БЧ (но лучше всего использовать Чубайса), а можно использовать санкции для достижения схожего эффекта… и в чём разница? И почему в последнем случае нельзя отвечать ракетами? Гуманизм? Какой ещё гуманизм?
То есть заставляя вводить санкции против России, США (которые сами с Москвой торгуют мало) очень подставляют Европу. Сами США при этом воевать не собираются, иначе весь смысл комбинации теряется. Вот у нас отдельные наивные граждане прикидывают вариант «возврата к досанкционному состоянию», а если всё будет как раз наоборот? То есть американцы-то в данном случае действуют по принципу: чем хуже, тем лучше — дави и сталкивай (Европу с Россией) везде, авось где-нибудь да полыхнёт.
Но даже если завтра русские танки войдут в Варшаву, глобального ядерного конфликта не будет. Даже так? Даже так. Надо просто перестать считать американцев пафосными идиотами. Нанести глобальный удар по России они вполне могли бы и без всякого casus belli. Но не собираясь гибнуть в радиоактивных развалинах, они весьма грамотно выталкивают на передний край восточных и центральных «эуропейцев». В своё время монголы гнали мирное население впереди себя при штурме городов, свои потери сокращая…
Так, в своё время Британия, не воюя напрямую с Россией, использовала для этих целей Турцию. А в Европе Центральной почётное звание «британских солдат на континенте» носили пруссаки. Воевать вообще-то можно и чужими руками. Главное — найти «полезных идиотов». Наша беда как раз в том, что Европа Восточная заселена практически только ими… Но и в целом путём введения санкций Штаты приучают Европу к мысли о том, что любые враждебные действия по отношению к ядерной сверхдержаве — это, в принципе, нормально.
Последние несколько лет нормальная дипломатия по линии «Москва-Брюссель» фактически отсутствует, но никого в Европе это абсолютно не напрягает. То есть «ответного ядерного удара» там не боятся абсолютно и исходя из этого и строят политику. Наше показное «миролюбие» тут никакой роли не играет, то что мы «не хотим войны», ни на кого впечатления не производит. Тут ещё играет серьёзную роль откровенная глупость европейских и особенно немецких лидеров: они планировали использовать американцев для устранения такого конкурента, как Россия, а вот у американцев с самого начала имелись немного другие планы… Как минимум их конкуренты — Европа и Россия вредят друг другу в экономике, как максимум — война в Европе (ограниченная). А они, типа, за Европу… Ну, примерно, как с Польшей в 1939-м. Там тоже англосаксы жёстко «впряглись» за Варшаву… они ещё и за Париж «впряглись». И за Прагу, и за Афины…
«Полезных поляков» и сегодня активно выталкивают на «передний край», заставляя просто безумствовать на восточном направлении… но, как ни странно, предложение Польши разместить за 2 миллиарда у себя базу США восторгов не вызвало… Задача американской внешней политики — создать в Европе всеобщее мощное движение «на восток», а в решающий момент элегантно соскочить с этого трамвайчика. Проблема будет в том, что в этот момент «отскока» у Европы выбора уже не будет никакого, а Россия будет вынуждена «гасить» ракетами города своего основного торгового партнёра.
- Автор:
- Олег Егоров
- Использованы фотографии:
- pbs.twimg.com
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