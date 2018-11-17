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Американская армия вооружится модернизированным "Страйкером"

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Американское военное ведомство совместно с компанией General Dynamics продолжают работы по модернизации БТР Stryker до версии A1. Новый "обновленный" бронетранспортер был представлен на выставке AUSA 2018 на стенде компании General Dynamics, передает "Warspot".

Американская армия вооружится модернизированным "Страйкером"



Как заявили в компании, новая модернизированная версия Stryker A1 обладает двойным корпусом и V-образным днищем (DVH – double-V hull), что обеспечивает высокую живучесть бронемашины при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах. Кроме этого на БТР установлен новый боевой модуль с 30-мм пушкой, двигатель мощностью 450 л.с., генератор переменного тока на 910 ампер и внутренняя цифровая сеть. По сравнению с предыдущей версией бронетранспортера усилено бронирование корпуса.

В октябре командование Сухопутных войск США заявило о заключении контракта на проведение модернизации 173 ББМ "Страйкер" базовой версии до конфигурации A1.

Stryker - семейство колесных боевых бронированных машин, поступивших на вооружение американской армии в 2003 году. На базе Stryker созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.

Использованы фотографии:
janes.com
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«Дженерал Дайнемикс лэнд системз» модернизирует 66 ББМ «Страйкер» к версии с V-образным днищем
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