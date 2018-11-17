Американская армия вооружится модернизированным "Страйкером"
Американское военное ведомство совместно с компанией General Dynamics продолжают работы по модернизации БТР Stryker до версии A1. Новый "обновленный" бронетранспортер был представлен на выставке AUSA 2018 на стенде компании General Dynamics, передает "Warspot".
Как заявили в компании, новая модернизированная версия Stryker A1 обладает двойным корпусом и V-образным днищем (DVH – double-V hull), что обеспечивает высокую живучесть бронемашины при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах. Кроме этого на БТР установлен новый боевой модуль с 30-мм пушкой, двигатель мощностью 450 л.с., генератор переменного тока на 910 ампер и внутренняя цифровая сеть. По сравнению с предыдущей версией бронетранспортера усилено бронирование корпуса.
В октябре командование Сухопутных войск США заявило о заключении контракта на проведение модернизации 173 ББМ "Страйкер" базовой версии до конфигурации A1.
Stryker - семейство колесных боевых бронированных машин, поступивших на вооружение американской армии в 2003 году. На базе Stryker созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.
Как заявили в компании, новая модернизированная версия Stryker A1 обладает двойным корпусом и V-образным днищем (DVH – double-V hull), что обеспечивает высокую живучесть бронемашины при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах. Кроме этого на БТР установлен новый боевой модуль с 30-мм пушкой, двигатель мощностью 450 л.с., генератор переменного тока на 910 ампер и внутренняя цифровая сеть. По сравнению с предыдущей версией бронетранспортера усилено бронирование корпуса.
В октябре командование Сухопутных войск США заявило о заключении контракта на проведение модернизации 173 ББМ "Страйкер" базовой версии до конфигурации A1.
Stryker - семейство колесных боевых бронированных машин, поступивших на вооружение американской армии в 2003 году. На базе Stryker созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.
- Использованы фотографии:
- janes.com
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