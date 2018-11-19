Кинозал. «Оверлорд»: что это и с чем его едят?

На наши широкие экраны выходит картина «Оверлорд» в ореоле мистики и военного антуража. Доморощенные высоколобые критики наперебой и всерьёз начали обсуждать жанр сего действа, даже распиливая фильм на части, как маньяк-недоучка, чтобы хоть как-то определить по кускам, что им необходимо разрекламировать обывателю: военную драму, фильм ужасов или убогого вида фантастику. Суть в том, что истинный «жанр», а точнее, «поджанр», находится в столь глубокой яме, что подобное обычно с такой помпой не преподносится, а на широкие экраны порой вообще не попадает.Но начнём непосредственно с происходящего на экране. Янки готовят свою «победоносную» высадку в Нормандии, которая, естественно, «решит итог войны». Но вот незадача: успешному возвращению земель предкам Макрона и Олланда и продвижению победоносных американцев в глубь Франции мешает какая-то мощная радиомачта.Поэтому сверхразумные союзники с их гуманным и рациональным подходом к делу принимают мудрое решение. Имея на руках примерные координаты этой чудо-вышки, ребята, без затей похоронившие весь Дрезден, решают направить в этот район усиленный отряд бойцов-десантников. Наверное, американцы питают особую любовь к французам сельского покроя: вместо того чтобы вспахать бомбардировкой объект, блокирующий наступление целого фронта, формируют ватагу какой-то разношёрстной шпаны.Накал идиотизма, не замечать которого уже становится хорошим тоном, только усиливается, когда начинаешь понимать, что отряд состоит не из диверсантов или опытных обстрелянных ветеранов, а из клинических дегенератов. В десантно-транспортный самолёт запихали самый настоящий винегрет из кинематографических стереотипов и клише. Немногословно-циничные мачо, трусливые новобранцы, весельчаки, кучка невзрачных персонажей (их удобно пускать в расход при необходимости нового фонтана крови или драматизма) и, конечно, громогласные пафосные американские командиры-недоумки.И, естественно, в отряд толерантно внедрена парочка негров. Что тут скажешь? Эпоха требует жертв, даже от старушки истории. Правда, автора несколько передёргивает, что эпоха исторического забытья наступила как-то слишком быстро. Вроде совсем недавно даже Спилберг, размазывающий янки тонким слоем по французскому побережью, как-то смог обойтись без африканской пехоты.Естественно, могущественные ВВС союзников мгновенно попадают под кинжальный огонь немецких ПВО, и бравые янки начали сыпаться с небес как подстреленные утки в охотничий сезон. Однако группе счастливчиков удалось уцелеть. Впадая в истерику (что авторами выдаётся за тонкие психологические аспекты войны) и откладывая по поводу и без кирпичные кладки южной точкой, солдаты всё же (!) решили выполнить поставленную задачу и направились во французскую деревушку, где радиовышка и располагается.По дороге к заветной цели эта карикатурная компания встречает ещё одно ходячее клише – молодую француженку из Сопротивления, то есть той самой конторы, которая по численному составу французов в разы уступала французским же частям на службе Гитлеру. Барышня по имени Хлоя настолько стереотипна, что для полноты дешёвого образа не хватает винтовки Бертье и откровенно кретинского берета.Несмотря на обилие скучнейшей тривиальной болтовни о войне, тонких струнах не менее скучных душ солдат-янки и прочего, несмотря на патологическую тупость всех действий бойцов, отряд, наконец, добирается до цели. И вдруг плоский как забор фильм начинает играть чарующими нотками абсурда. Из деревенской церкви, которая по ходу сюжета и является целью отряда, начинают лезть на свет белый… нацисты-зомби. При этом всё это продолжает происходить с унылой серьёзностью. И, конечно, истеричные максимально нелогичные янки спасают планету.Так что же это было? Военная драма, учитывая нарочитую серьёзность повествования? Фильм ужасов в солдатском антураже? Не то и не другое. Это малознакомый отечественному зрителю (правда, в основном старшего возраста) жанр западного кино, который нашими доморощенными кинохалтурщиками ещё не освоен, а именно — Nazi-exploitation. Это более чем специфический жанр эксплуатационного кино, в данном случае эксплуатируется нацистская тематика.Дело в том, что западная цивилизация, построенная на доминировании и священности бизнеса, гораздо более лояльна к способам добывания денег. Они не обременены долгой памятью, и для многих Вторая мировая — лишь политический этап. Она не носит такого сакрального, почти религиозного значения, как для нас. Ведь нацизм просто хотел уничтожить народы Союза, и в первую очередь русских, как непостижимое для Запада, а потому пугающее связывающее звено столь обширной державы.Поэтому западные продюсеры довольно быстро смекнули, что нездоровый сальный обывательский интерес публики к «Аненербе», нацистскому антуражу, эсэсовской форме и прочему, можно активно использовать для заработка. И вот тут, как черти из коробочки, на свет божий полезли кинематографические поделки, описывающие ужасы нацизма, правда, спущенные до уровня карикатурности и самого дешёвого сплетничества. И, конечно, вся эта халтура из мусорного рейтинга не вылезала достаточно долго.Картины такого класса, живущие в трэшевом мире, не могли себе позволить ни талантливых сценаристов, ни актёров первого порядка, ни больших бюджетов. Более того, часто в «наци-эксплотейшен» хорошим тоном считалась не просто эксплуатация нацистской темы, но эксплуатация откровенного порнографического садомазохизма с характерными плётками, кожаной одеждой и фуражками СС. К таким тошнотворным работам относятся «Последняя оргия Третьего рейха», «Ильза – волчица СС» (здесь третьесортные продюсеры и сценаристы накатали целый цикл, а прототипом стала «бухенвальдская ведьма» Ильза Кох), «Лагерь любви», «Свастика на животе», «Экспериментальный лагерь СС» и прочее дерьмо.Как это часто бывает на Западе, даже в этой куче навоза отыскался «бриллиант». Точнее, таковым его назначили высоколобые критики. Речь идёт о картине «Ночной портье». В центре того, что должно быть сюжетом, лежит история о противоестественном половом влечении бывшей узницы концлагеря к её надзирателю-нацисту. Если отбросить псевдоинтеллектуальные потуги авторов, речь сводится к садомазохистским фантазиям, которые впору разбирать психотерапевтам.В общем, время шло, образование, как и историческая память, медленно опускалось до уровня канализации. И вот, наконец, из халтурного болота этот жанр всё чаще начал вылезать в рамки более приличного бюджета и мало-мальски качественных актёров. Сначала закрутилась кутерьма с трилогией «Адский бункер», вслед за ней полетела параноидальная «Армия Франкенштейна» и так далее, и тому подобное, пока очередь не докатилась до «Бесславных ублюдков» с их альтернативным взглядом.И теперь «Оверлорд», снятый за неприличные для этого мусорного жанра 38 миллионов долларов, шествует по широким экранам мира с не менее неприлично раздутой рекламной кампанией. Я, конечно, не ханжа, и пока данный жанр мирно покрывался плесенью в той части кинематографической жизни, где рядом с ним соседствовала порнография, меня это нисколько не интересовало. Более того, иногда наблюдать за шизофренией западных кинематографистов даже было забавно, как рассматривать рисунки пациентов психушки. Но при этом эта забавность оставалась таковой, пока шизофреники были надёжно закрыты в своих палатах, т.к. близкое знакомство с ними не сулило ничего хорошего.Как только же критики начинают всерьёз обсуждать этот шлак и даже выводить ему хвалебные отзывы, палаты психушек начинают пустеть. А сами картины служат лакмусовыми бумажками для общества, медленно сползающего в яму безграмотности, исторической амнезии и откровенно желтушного уровня.