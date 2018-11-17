В Турции создали легкий ПТРК для сил специальных операций
Турецкие оружейники из компании Roketsan заявили о создании новейшего перспективного легкого переносного противотанкового ракетного комплекса ближнего действия, получившего название "Karaok", передает блог bmpd cо ссылкой на журнал "Jane's Missiles & Rockets".
Как пишет издание, разработку легкого ПТРК малого радиуса действия "Karaok" компания Roketsan вела по заказу министерства обороны Турции. Предполагается, что данный противотанковый комплекс создан в первую очередь в интересах турецких сил специальных операций. В компании не раскрывают общих данных о новом комплексе, в прессу попали лишь отдельные данные. На данный момент известно, что ракета комплекса имеет калибр 125 мм и длину 1100 мм, оборудована двухступенчатым твердотопливным двигателем и тандемной кумулятивной боевой частью. Масса ракеты не раскрывается, так же не известна масса ее боевой части. Вес пусковой установки с ракетой и системой наведения заявляется как "менее 25 кг". Заявленная дальность стрельбы - "более 1000 метров". Имеется возможность стрельбы с закрытых позиций
На ракете установлена тепловизионная ГСН типа Imaging Infrared (IIR) в сочетании с инерциальным блоком. Новый ПТРК работает в режиме "выстрелил и забыл", захват цели ракетой может осуществляться как перед пуском, так и после. Поражение цели происходит по линии визирования или сверху.
Как пишет издание, разработку легкого ПТРК малого радиуса действия "Karaok" компания Roketsan вела по заказу министерства обороны Турции. Предполагается, что данный противотанковый комплекс создан в первую очередь в интересах турецких сил специальных операций. В компании не раскрывают общих данных о новом комплексе, в прессу попали лишь отдельные данные. На данный момент известно, что ракета комплекса имеет калибр 125 мм и длину 1100 мм, оборудована двухступенчатым твердотопливным двигателем и тандемной кумулятивной боевой частью. Масса ракеты не раскрывается, так же не известна масса ее боевой части. Вес пусковой установки с ракетой и системой наведения заявляется как "менее 25 кг". Заявленная дальность стрельбы - "более 1000 метров". Имеется возможность стрельбы с закрытых позиций
На ракете установлена тепловизионная ГСН типа Imaging Infrared (IIR) в сочетании с инерциальным блоком. Новый ПТРК работает в режиме "выстрелил и забыл", захват цели ракетой может осуществляться как перед пуском, так и после. Поражение цели происходит по линии визирования или сверху.
- Использованы фотографии:
- Roketsan / Jane's
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