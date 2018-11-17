В Турции создали легкий ПТРК для сил специальных операций

Турецкие оружейники из компании Roketsan заявили о создании новейшего перспективного легкого переносного противотанкового ракетного комплекса ближнего действия, получившего название "Karaok", передает блог bmpd cо ссылкой на журнал "Jane's Missiles & Rockets".Как пишет издание, разработку легкого ПТРК малого радиуса действия "Karaok" компания Roketsan вела по заказу министерства обороны Турции. Предполагается, что данный противотанковый комплекс создан в первую очередь в интересах турецких сил специальных операций. В компании не раскрывают общих данных о новом комплексе, в прессу попали лишь отдельные данные. На данный момент известно, что ракета комплекса имеет калибр 125 мм и длину 1100 мм, оборудована двухступенчатым твердотопливным двигателем и тандемной кумулятивной боевой частью. Масса ракеты не раскрывается, так же не известна масса ее боевой части. Вес пусковой установки с ракетой и системой наведения заявляется как "менее 25 кг". Заявленная дальность стрельбы - "более 1000 метров". Имеется возможность стрельбы с закрытых позицийНа ракете установлена тепловизионная ГСН типа Imaging Infrared (IIR) в сочетании с инерциальным блоком. Новый ПТРК работает в режиме "выстрелил и забыл", захват цели ракетой может осуществляться как перед пуском, так и после. Поражение цели происходит по линии визирования или сверху.