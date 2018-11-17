Кадры тренировочной воздушной дозаправки Су-57

Телеканал "Звезда" продолжил публикацию репортажей о новейшем российском многофункциональном истребителе Су-57. На этот раз телеканал разместил на своем канале Youtube кадры из программы "Военная приемка", на которых показана имитация дозаправки Су-57. Съемка, как и в прошлые разы, производилась с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 и из кабины истребителя Су-30СМ.Имитация дозаправки в воздухе продолжалась в течении 10 минут, во время которых истребитель, которым управлял летчик-испытатель Сергей Богдан, с выпущенной штангой подходил на минимальное расстояние к Ан-12, изображавшему самолет-заправщик.Это не первые кадры воздушной дозаправки истребителя Су-57. В прошлом году в январской программе "Военная приемка" ТК "Звезда", посвященной воздушным топливозаправщикам, были показаны кадры дозаправки новейшего российского истребителя ПАК ФА Т-50. Самолетом, как и этом случае, управлял летчик-испытатель Сергей Богдан, который подтвердил высокие характеристики новейшего российского истребителя.Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.