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У Воздушно-десантных войск появится своя авиация и ПВО

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Состав Воздушно-десантных войск РФ в скором времени пополнится новыми формированиями. В ВДВ войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом на встрече с военными атташе 67 государств сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

У Воздушно-десантных войск появится своя авиация и ПВО



Как пояснил замкомандующего ВДВ, прогнозируемые и существующие опасности и угрозы приобретают комплексный характер и для их нейтрализации необходимо дальнейшее развитие мобильной компоненты вооруженных сил России. Наземный компонент ВДВ будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения.

Ранее о работе по созданию новых формирований в составе Воздушно-десантных войск заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков. Также заявлялось о проведении эксперимента по использованию мобильных подразделений нового типа во время масштабных учений "Восток-2018".

Точные сроки создания новых боевых формирований не называются, скорей всего "обновление ВДВ" рассчитано на перспективу.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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