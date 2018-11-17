У Воздушно-десантных войск появится своя авиация и ПВО

Состав Воздушно-десантных войск РФ в скором времени пополнится новыми формированиями. В ВДВ войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом на встрече с военными атташе 67 государств сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.Как пояснил замкомандующего ВДВ, прогнозируемые и существующие опасности и угрозы приобретают комплексный характер и для их нейтрализации необходимо дальнейшее развитие мобильной компоненты вооруженных сил России. Наземный компонент ВДВ будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающие интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения.Ранее о работе по созданию новых формирований в составе Воздушно-десантных войск заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков. Также заявлялось о проведении эксперимента по использованию мобильных подразделений нового типа во время масштабных учений "Восток-2018".Точные сроки создания новых боевых формирований не называются, скорей всего "обновление ВДВ" рассчитано на перспективу.