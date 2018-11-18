Новый командный центр НАТО в Ульме: ответ «агрессивной» России

Главной ударной силой НАТО в Европе, которая должна противостоять России, является армия Германии. Немецкие вооруженные силы в гипотетическом вооруженном конфликте с Россией должны будут встать на защиту стран Прибалтики и Польши. Однако в Бундесвере за последние десять лет выявлялись проблемы в боеготовности, кроме того, они не настолько велики, чтобы противостоять России.В немецких СМИ часто освещались заявления военного руководства страны о том, что Германия не сможет предоставить необходимое количество военной техники в случае возникновения угрозы одной из прибалтийских стран. Поэтому политика, которая проводится немецким руководством в военной сфере, направлена не только на повышение боеготовности собственных вооруженных сил, но и на улучшение координации с союзниками по военному блоку.С этой целью запланировано строительство нового командного центра НАТО в Ульме, городе на юге-западе страны, в земле Баден-Вюртемберг. Как заявил генерал-лейтенант Юрген Кнаппе, главнокомандующий оперативным командованием мультинациональных сил НАТО, командный пункт создается в рамках стратегии наращивания военного потенциала для сдерживания России. Новый центр будет использоваться для координации переброски войск в Европе, что позволит производить их более быстрое развертывание.Однако не все одобряют открытие центра НАТО. Против выступают жители города и ассоциация левой партии Ульма. Местный представитель «левых» Ева-Мария Глат-Браун заявляет, что Германия должна стремиться к разрядке напряженности с Россией, а не к ее усилению, чему, собственно, способствует создание центра. По ее мнению, деньги, которые Германия выделяет на строительство центра НАТО, должны быть использованы лучше для развития «мирной инфраструктуры» города.Кроме того, судя по комментариям немцев в социальных сетях, они считают, что Россия не собирается нападать на Германию, и поэтому вкладывать деньги в усиление обороноспособности необязательно. Вероятно, немецкое руководство тоже пребывает в здравом уме и не ждет, что Россия нападет со дня на день. ФРГ просто хочет решить выявленные за последние несколько лет проблемы в вооруженных силах, а их немало.Немецкое командование рассчитывает на то, что новый командный центр будет интегрирован в уже существующую командную структуру НАТО только частично, что позволит использовать личный состав и военные мощности для национальных учений и операций вне военного блока. Как заявил в недавнем интервью генерал-лейтенант Юрген Кнаппе, половину мест в центре будут занимать немецкие военнослужащие. Однако с трудом верится, что США позволит Германии быть самостоятельной.Центр начнет свою работу уже осенью 2019 года, а с 2021 года будет выполнять все свои оперативные задачи.