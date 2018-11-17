Норвежская разведка "нашла" источник помех GPS на Кольском полуострове

Норвегия и Финляндия, ранее жаловавшиеся на помехи сигналам GPS, проявившиеся во время учений НАТО "Единый трезубец", обнаружили источник помех, якобы расположенный на территории российской военной базы на Кольском полуострове, пишет Defense News.Как стало известно, первыми источник помех "обнаружила" норвежская разведка, и по утверждению разведчиков, расположен он на российской военной базе на Кольском полуострове. Затем к такому же выводу пришли и в финской разведке. В МИД Финляндии заявили, что полностью доверяют норвежской разведке, хотя они и не представили никаких доказательств, объяснив их отсутствие "нежеланием раскрывать свои методы".Финское дипломатическое ведомство готовится обсудить этот вопрос с Москвой "по дипломатическим каналам", но уже заявляет, что "Россия будет все отрицать", так как никаких доказательств "российского вмешательства" финская сторона представить не может. При этом в Финляндии "все равно укажут" России на недопустимость "умышленного создания помех".Согласно заявлению норвежской разведки, помехи наблюдались с 16 октября по 7 ноября, как раз во время учений НАТО. Также на помехи сигнала GPS "жаловались" несколько коммерческих самолётов. По оценке финских и норвежских специалистов авиации и обороны, эти нарушения сигнала представляли собой большую опасность как для военных, так и для коммерческих полётов авиации.Ранее российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture обвинило Минобороны Норвегии.В Кремле по данному вопросу заявили, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах и как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований.