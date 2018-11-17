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НАТО усилит "восточный фланг" альянса с помощью Бельгии

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В 2019 году Североатлантический альянс усилит свое военное присутствие на "восточном фланге". О присоединении к международному контингенту, несущему службу недалеко от российских границ, решила присоединиться Бельгия, сообщает телерадиокомпания RTBF.

НАТО усилит "восточный фланг" альянса с помощью Бельгии



О решении усилить военное присутствие на "восточном фланге" НАТО заявило бельгийское Минобороны, которое в течении следующего года отправит в Балтийское море фрегат с экипажем в 175 человек и минный тральщик ВМС королевства с экипажем в 45 человек, которые в течении четырех месяцев будут там нести службу. Кроме этого Бельгия разместит четыре истребителя-бомбардировщика F-16 бельгийских ВВС и 55 военнослужащих на военной базе в Литве.

На этом усиление не закончится, в планах бельгийского оборонного ведомства отправка в течении 2019 года в распоряжение многонациональных батальонов НАТО, дислоцированных в Прибалтике и Польше, двух бронетанковых подразделений с 250 военнослужащими. Данный военный контингент будет усиливать британские и немецкие подразделения.

Напомним, что с 2016 года на территории Прибалтики и Польши на основе ротации расположены многонациональные батальоны НАТО.


Использованы фотографии:
https://www.shephardmedia.com/
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