Лавров обвинил Запад в подготовке очередного "украинского сценария"

Западные страны пытаются реализовать на Балканах еще один "украинский" сценарий, оказывая давление на страны полуострова. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью газете "Сербский телеграф".Глава российского МИДа в частности сказал, что в настоящее время Запад предпринимает настойчивые попытки превратить балканский регион в еще один плацдарм против России. При этом действия западных политиков в точности повторяют "украинский" сценарий. От стран региона, так же как и от Украины в 2013 году, настойчиво требуют сделать выбор между Москвой и Вашингтоном с Брюсселем, как будто не понимая, к какой трагедии это может привести по примеру современной Украины.Лавров отметил, что на Белград оказывается сильное давление, но в этой сложной обстановке Сербия уверенно ему противостоит и сохраняет самостоятельный курс, предполагающий взаимовыгодное сотрудничество с Россией. В Москве высоко оценивают действия "сербских братьев", добавил он.Ранее сообщалось, что Евросоюз "сильно озабочен" военным сотрудничеством Сербии с Россией и Белоруссией. Кроме этого в ЕС рекомендовали Белграду чаще согласовывать свою политику с европейской и действовать "в европейском ключе".