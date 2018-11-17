В Киеве проходит акция "Авакова - на нары!"

Из Луганской народной республики приходят сообщения об активности украинских снайперов. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщает СМИ о том, что снайпер с украинской стороны застрелил луганского военнослужащего. По последним данным, военнослужащему НМ ЛНР было 37 лет.В общей сложности территория Луганской народной республики подверглась обстрелам не менее 20 раз с начала суток.Сложной обстановка в выходной день остаётся и в ДНР. На Горловском направлении военнослужащие ВСУ из 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад осуществляли обстрел с применением различных вооружений. Обстрел посёлка Гольмовский и посёлка шахты имени Гагарина осуществлялся из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.Обстрелы совершались и представителями 28-й и 92-й механизированных бригад. На Мариупольском и Новоазовском направлениях огонь вёлся представителями 79-й дшб.Тем временем в Киеве проводится акция против министра иностранных дел Украины. Люди провели автопробег под лозунгом "Аваков, уходи!" Речь идёт об акции активистов так называемого "Автомайдана", которые обвиняют Авакова в нераскрытии большинства резонансных преступлений.В частности, от Авакова добиваются прозрачного расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Участники митинга против глав МВД Украины скандируют: "Авакова - на нары!" Активисты обозначили свою позицию: будут собираться в центре украинской столицы до тех пор, пока Аваков и другие представители верхушки правоохранительных органов страны не будут отправлены в отставку.