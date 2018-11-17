Сирия обвинила США в нанесении авиаударов по мирному населению
Международная коалиция во главе с США продолжает наносить удары в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ходе авиационного удара по деревне аль-Букаан на востоке провинции жертвами стали 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Позже поступила информация об еще одном ударе коалиции - он был нанесен по деревне аш-Шаафа все той же провинции Дейр-эз-Зора, но уже на юго-востоке. Точного количества погибших не называется, на момент выхода новости сирийский телеканал не обладал соответствующей информацией.
О непрекращающихся ударах коалиции с многочисленными жертвами среди мирного населения по различным населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор сирийские агенства сообщают почти ежедневно. При этом отмечается, что при нанесении авиаударов самолеты коалиции используют кассетные бомбы и боеприпасы с белым фосфором.
В свою очередь, Соединенные Штаты, стоящие во главе международной коалиции, отрицают гибель мирного населения при нанесении авиаударов. Так же отрицается применение боеприпасов, запрещенных международной конвекцией. При этом США не раскрывают тип боеприпасов, применяемых в Сирии.
Позже поступила информация об еще одном ударе коалиции - он был нанесен по деревне аш-Шаафа все той же провинции Дейр-эз-Зора, но уже на юго-востоке. Точного количества погибших не называется, на момент выхода новости сирийский телеканал не обладал соответствующей информацией.
О непрекращающихся ударах коалиции с многочисленными жертвами среди мирного населения по различным населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор сирийские агенства сообщают почти ежедневно. При этом отмечается, что при нанесении авиаударов самолеты коалиции используют кассетные бомбы и боеприпасы с белым фосфором.
В свою очередь, Соединенные Штаты, стоящие во главе международной коалиции, отрицают гибель мирного населения при нанесении авиаударов. Так же отрицается применение боеприпасов, запрещенных международной конвекцией. При этом США не раскрывают тип боеприпасов, применяемых в Сирии.
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