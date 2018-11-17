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Мультсериал "Маша и Медведь" назвали "кремлёвской пропагандой"

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Российский мультсериал "Маша и Медведь" обвинили в "кремлевской пропаганде" и назвали инструментом "мягкой силы" России. Об этом заявил британский профессор Энтони Глис из Букингемского университета, пишет газета The Times.

Мультсериал "Маша и Медведь" назвали "кремлёвской пропагандой"



Газета приводит высказывание профессора, который заявил, персонаж мультфильма по имени Маша имеет напористый и неприятный характер, но при этом она решительна и много на себя берет. По мнению Глиса, Маша "ведет себя по-путински". В отношении Медведя профессор заявил, что этим персонажем Россия "пытается изменить свой образ в детском сознании с негативного на позитивный".



Ранее угрозу национальной безопасности Эстонии в образе Медведя разглядел преподаватель Таллинского университета Приита Хыбемяги, который также заявлял о попытке России "этим персонажем изменить негативный образ на позитивный". Литовских критиков смутила надетая на голову Маши в одной из серий фуражка пограничника СССР. По их мнению этим "Москва продемонстрировала защиту своих границ". Литовский политолог Лауринас Касчюнас назвал мультсериал "Маша и Медведь" новым оружием Кремля и заявил, что в нем зашифрованы некие послания, которые якобы влияют на аудиторию и заставляют её мыслить в определенном направлении. А итальянская газета La Stampa в своем материале написала, что "под юбкой Маша прячет путинские танки. Она — троянский конь, призванный загипнотизировать детей противника".

Несмотря на заявления различных "борцов с российской пропагандой", среди англоязычной детской аудитории российский мультфильм является очень популярным. Общее число просмотров "Маши и Медведя" составляет более сорока миллиардов.



Использованы фотографии:
«Анимаккорд»
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