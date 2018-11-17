Мультсериал "Маша и Медведь" назвали "кремлёвской пропагандой"
Российский мультсериал "Маша и Медведь" обвинили в "кремлевской пропаганде" и назвали инструментом "мягкой силы" России. Об этом заявил британский профессор Энтони Глис из Букингемского университета, пишет газета The Times.
Газета приводит высказывание профессора, который заявил, персонаж мультфильма по имени Маша имеет напористый и неприятный характер, но при этом она решительна и много на себя берет. По мнению Глиса, Маша "ведет себя по-путински". В отношении Медведя профессор заявил, что этим персонажем Россия "пытается изменить свой образ в детском сознании с негативного на позитивный".
Ранее угрозу национальной безопасности Эстонии в образе Медведя разглядел преподаватель Таллинского университета Приита Хыбемяги, который также заявлял о попытке России "этим персонажем изменить негативный образ на позитивный". Литовских критиков смутила надетая на голову Маши в одной из серий фуражка пограничника СССР. По их мнению этим "Москва продемонстрировала защиту своих границ". Литовский политолог Лауринас Касчюнас назвал мультсериал "Маша и Медведь" новым оружием Кремля и заявил, что в нем зашифрованы некие послания, которые якобы влияют на аудиторию и заставляют её мыслить в определенном направлении. А итальянская газета La Stampa в своем материале написала, что "под юбкой Маша прячет путинские танки. Она — троянский конь, призванный загипнотизировать детей противника".
Несмотря на заявления различных "борцов с российской пропагандой", среди англоязычной детской аудитории российский мультфильм является очень популярным. Общее число просмотров "Маши и Медведя" составляет более сорока миллиардов.
Газета приводит высказывание профессора, который заявил, персонаж мультфильма по имени Маша имеет напористый и неприятный характер, но при этом она решительна и много на себя берет. По мнению Глиса, Маша "ведет себя по-путински". В отношении Медведя профессор заявил, что этим персонажем Россия "пытается изменить свой образ в детском сознании с негативного на позитивный".
Ранее угрозу национальной безопасности Эстонии в образе Медведя разглядел преподаватель Таллинского университета Приита Хыбемяги, который также заявлял о попытке России "этим персонажем изменить негативный образ на позитивный". Литовских критиков смутила надетая на голову Маши в одной из серий фуражка пограничника СССР. По их мнению этим "Москва продемонстрировала защиту своих границ". Литовский политолог Лауринас Касчюнас назвал мультсериал "Маша и Медведь" новым оружием Кремля и заявил, что в нем зашифрованы некие послания, которые якобы влияют на аудиторию и заставляют её мыслить в определенном направлении. А итальянская газета La Stampa в своем материале написала, что "под юбкой Маша прячет путинские танки. Она — троянский конь, призванный загипнотизировать детей противника".
Несмотря на заявления различных "борцов с российской пропагандой", среди англоязычной детской аудитории российский мультфильм является очень популярным. Общее число просмотров "Маши и Медведя" составляет более сорока миллиардов.
- Использованы фотографии:
- «Анимаккорд»
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter