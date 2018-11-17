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В Грозном смертница попыталась подорвать КПП

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В Старопромысловском районе Грозного прогремел взрыв. В районе контрольно-пропускного пункта взрывное устройство в действие привела женщина, сообщают СМИ.

В Грозном смертница попыталась подорвать КПП



По предварительной информации, женщина, приведшая взрывное устройство в действие, является смертницей. В результате взрыва никто, кроме самой террористки не пострадал, жертв удалось избежать.

Как пояснил врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов, 17 ноября около 16 часов к федеральному посту полиции номер 21, расположенному в Старопромысловском районе Грозного, приблизилась девушка, которая вела себя неадекватно. Сотрудники полиции заметив это попросили ее остановиться и предъявить документы. Вместо выполнения требования правоохранителей девушка побежала к посту полиции. В это время сотрудники заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после которого девушка не добежав до полицейских совершила самоподрыв.

Жертв и разрушений удалось избежать, так как смертница не успела подойти к посту полиции.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности террористки, а также возможных сообщников.
Использованы фотографии:
https://theins.ru/
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