В Грозном смертница попыталась подорвать КПП

В Старопромысловском районе Грозного прогремел взрыв. В районе контрольно-пропускного пункта взрывное устройство в действие привела женщина, сообщают СМИ.По предварительной информации, женщина, приведшая взрывное устройство в действие, является смертницей. В результате взрыва никто, кроме самой террористки не пострадал, жертв удалось избежать.Как пояснил врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов, 17 ноября около 16 часов к федеральному посту полиции номер 21, расположенному в Старопромысловском районе Грозного, приблизилась девушка, которая вела себя неадекватно. Сотрудники полиции заметив это попросили ее остановиться и предъявить документы. Вместо выполнения требования правоохранителей девушка побежала к посту полиции. В это время сотрудники заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после которого девушка не добежав до полицейских совершила самоподрыв.Жертв и разрушений удалось избежать, так как смертница не успела подойти к посту полиции.В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности террористки, а также возможных сообщников.