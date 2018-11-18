Мир возвращается к делению на три лагеря, как в эпоху холодной войны
Последние дни оказались весьма богаты на различные резолюции ООН. И в минувший четверг 15 ноября 2018 года Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН представил на голосование проект резолюции, по которому Иран объявляется страной, «где явно не соблюдаются важнейшие права человека», «грубо попираются важнейшие принципы демократии и свободы» и т.п.
Де-юре инициатор этой резолюции – Канада, однако всем вполне ясно, что главный инициатор де-факто – южный канадский сосед.
Общие результаты голосования: 85 стран всё-таки одобрили принятие данного документа, а 98 в той или иной степени не поддержали эту резолюцию (из них 68 государств «воздержались» и 30 проголосовали «против»).
Данное голосование в очередной раз выявило среди стран-членов ООН трёх, вполне чётко оформленных лагерей, весьма ясно напомнившие ситуацию в период холодной войны.
Против инициативы «североатлантических гегемонов» выступило два лагеря. Во-первых, традиционно пророссийский, во многом состоящий из государств, ранее поддерживавших СССР: собственно РФ, Индия, Китай, Беларусь, Северная Корея, Куба, Армения, Сербия, Боливия, Камбоджа, Бурунди, ЮАР, Зимбабве, Венесуэла, Никарагуа и Вьетнам.
Во-вторых, это происламский и антиамериканский (Иран, Пакистан, Оман, Ливан, Индонезия, Ирак, Эритрея, Сирия, Афганистан, Бруней). В ряде случаев второй лагерь смыкается с первым (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан; при этом Таджикистан скромно воздержался, видимо надеясь на заатлантическую финансовую помощь).
Особенно удивляет присутствие в списке в составе исламского лагеря среди стран, голосовавших «против», таких, казалось бы, вполне проамериканских марионеточных режимов, как Афганистан, Ирак и Пакистан. И, конечно, чтобы Индия и Пакистан проголосовали одинаково, – это тоже редкость, что явно говорит в пользу нового правительства Пакистана (которое, как мы помним, достаточно активно начало выстраивать фактически союзнические отношения с Ираном).
Группа «воздержавшихся» стран, т.е., по сути, государств не принявших резолюцию, тоже состоит из нескольких блоков. Во-первых, это исламские страны Северной Африки, Персидского залива и других регионов (Алжир, Бангладеш, Бутан, Египет, Кувейт, Малайзия, Мавритания, Катар, Тунис). При этом многие из них имеют весьма плотные и дружеские связи с ЕС и США, однако в данном вопросе пошли против мнения своих атлантических партнёров.
Во-вторых, большую часть «воздержавшихся» составляют страны «чёрной Африки» (от Анголы до Замбии). И в-третьих, воздержалось от голосования большое число стран Латинской Америки с отдельными неисламскими государствами Азии и Океании. Таким образом, по большому счёту, контуры этого лагеря напоминают блок «неприсоединившихся» стран эпохи холодной войны.
И, наконец, инициаторы резолюции – современные «североатлантические гегемоны» со значительным блоком европейских союзников (б.ч. из стран НАТО), союзников из Азии (Бахрейн, ОАЭ, Катар и др.), и с отдельными государствами Латинской Америки (Аргентина, Чили, Перу) с традиционно сильной проамериканской ориентацией.
Кроме того, к ним примыкает большой блок мелких сателлитов широкого спектра и протекторатов на дотации, от Багамских островов до Украины.
Отметим, что в ходе обсуждения данной резолюции Башар Аль-Джафари, постпред Сирии при ООН, заявил, что данная резолюция политически мотивирована и составлена с противоречиями Уставу ООН.
Также постпред России при ООН Василий Небензя среди прочего заявил, что такие ангажированные резолюции далеко не всегда являются полезными инструментами для защиты прав человека.
Постпред Кубы при ООН также отметил, что принимаемая антииранская резолюция – всего лишь очередной факт, демонстрирующий двойные стандарты, используемые Западом во главе с США при учёте прав человека в той или иной стране.
Де-юре инициатор этой резолюции – Канада, однако всем вполне ясно, что главный инициатор де-факто – южный канадский сосед.
Общие результаты голосования: 85 стран всё-таки одобрили принятие данного документа, а 98 в той или иной степени не поддержали эту резолюцию (из них 68 государств «воздержались» и 30 проголосовали «против»).
Данное голосование в очередной раз выявило среди стран-членов ООН трёх, вполне чётко оформленных лагерей, весьма ясно напомнившие ситуацию в период холодной войны.
Против инициативы «североатлантических гегемонов» выступило два лагеря. Во-первых, традиционно пророссийский, во многом состоящий из государств, ранее поддерживавших СССР: собственно РФ, Индия, Китай, Беларусь, Северная Корея, Куба, Армения, Сербия, Боливия, Камбоджа, Бурунди, ЮАР, Зимбабве, Венесуэла, Никарагуа и Вьетнам.
Во-вторых, это происламский и антиамериканский (Иран, Пакистан, Оман, Ливан, Индонезия, Ирак, Эритрея, Сирия, Афганистан, Бруней). В ряде случаев второй лагерь смыкается с первым (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан; при этом Таджикистан скромно воздержался, видимо надеясь на заатлантическую финансовую помощь).
Особенно удивляет присутствие в списке в составе исламского лагеря среди стран, голосовавших «против», таких, казалось бы, вполне проамериканских марионеточных режимов, как Афганистан, Ирак и Пакистан. И, конечно, чтобы Индия и Пакистан проголосовали одинаково, – это тоже редкость, что явно говорит в пользу нового правительства Пакистана (которое, как мы помним, достаточно активно начало выстраивать фактически союзнические отношения с Ираном).
Группа «воздержавшихся» стран, т.е., по сути, государств не принявших резолюцию, тоже состоит из нескольких блоков. Во-первых, это исламские страны Северной Африки, Персидского залива и других регионов (Алжир, Бангладеш, Бутан, Египет, Кувейт, Малайзия, Мавритания, Катар, Тунис). При этом многие из них имеют весьма плотные и дружеские связи с ЕС и США, однако в данном вопросе пошли против мнения своих атлантических партнёров.
Во-вторых, большую часть «воздержавшихся» составляют страны «чёрной Африки» (от Анголы до Замбии). И в-третьих, воздержалось от голосования большое число стран Латинской Америки с отдельными неисламскими государствами Азии и Океании. Таким образом, по большому счёту, контуры этого лагеря напоминают блок «неприсоединившихся» стран эпохи холодной войны.
И, наконец, инициаторы резолюции – современные «североатлантические гегемоны» со значительным блоком европейских союзников (б.ч. из стран НАТО), союзников из Азии (Бахрейн, ОАЭ, Катар и др.), и с отдельными государствами Латинской Америки (Аргентина, Чили, Перу) с традиционно сильной проамериканской ориентацией.
Кроме того, к ним примыкает большой блок мелких сателлитов широкого спектра и протекторатов на дотации, от Багамских островов до Украины.
Отметим, что в ходе обсуждения данной резолюции Башар Аль-Джафари, постпред Сирии при ООН, заявил, что данная резолюция политически мотивирована и составлена с противоречиями Уставу ООН.
Также постпред России при ООН Василий Небензя среди прочего заявил, что такие ангажированные резолюции далеко не всегда являются полезными инструментами для защиты прав человека.
Постпред Кубы при ООН также отметил, что принимаемая антииранская резолюция – всего лишь очередной факт, демонстрирующий двойные стандарты, используемые Западом во главе с США при учёте прав человека в той или иной стране.
- Использованы фотографии:
- IRNA
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