Рамзан Кадыров и Юнус-бек Евкуров встретятся в суде?
События минувшей недели показали, что пограничный спор между Чеченской и Ингушской республиками ещё далёк от завершения.
Напомним, что современный конфликт между этими двумя субъектами Российской Федерации возник по поводу взаимных территориальных претензий и периодически обострялся несколько последних лет.
26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-беком Евкуровым (главами Чечни и Ингушетии соответственно) был подписан договор о закреплении совместной административной границы, которая не была должным образом демаркирована ранее, однако это вызвало массовые протесты в городах и сёлах Ингушетии. Часть ингушского народа посчитала неправомерным данное соглашение, якобы отдающее приоритет территориальным претензиям Чечни «на исконные ингушские земли».
Местная власть достаточно благоразумно отказалась разгонять силовым путём протестные манифестации, хотя доходило и до стрельбы в воздух со стороны правоохранительных сил, и, по некоторым данным, даже до выхода из подчинения республиканской власти отдельных подразделений местной полиции. Однако, несмотря на очень либеральный подход со стороны властей к заявлениям протестующих, успокоить выходивших на митинги так и не удалось.
В конце октября в Назрани открылся Первый Всемирный конгресс ингушского народа, на который прибыло порядка 700 делегатов из 15 регионов России и из 7 других стран. Также по всей Ингушетии прошли сходы местных общин и тейпов, на которых также были избраны «депутаты ингушского народа».
В итоге 30 октября глава Ингушетии отказался признать законным решение местного суда о границах с Чечнёй (Конституционный суд Ингушетии ранне признал ряд положений приятного закона противоречащим Конституции республики) и 8 ноября обратился в Конституционный суд Российской Федерации с просьбой оценить как само соглашение о пограничном размежевании, так и закон о его ратификации (одобренный парламентом республики).
Мотивацией для такого решения стало то, что данный закон подпадает под федеральную юрисдикцию, т.к. затрагивает интересы не одного, а двух субъектов Российской Федерации.
И в конце минувшей недели стало известно, что открытое заседание Конституционного суда РФ состоится 27 ноября 2018 года в Петербурге. На него приглашены Юнус-бек Евкуров как глава Ингушетии, Рамзан Кадыров как глава Чечни, а также представители парламентов обеих республик и даже делегаты Всемирного Конгресса ингушского народа. Кроме того, в заседании планируется участие представителей федерального правительства, Совета федерации, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции РФ и Конституционного суда Ингушетии.
Таким образом, можно сказать, что современная северокавказская версия бессмертного произведения Н.В. Гоголя «Как поспорили Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» явно будет продолжена в ближайшее время. Остаётся только порадоваться, что пока это не послужило основой для нового вооружённого противостояния на Северном Кавказе, чего ждут не дождутся наши давние североатлантические «партнёры».
Напомним, что современный конфликт между этими двумя субъектами Российской Федерации возник по поводу взаимных территориальных претензий и периодически обострялся несколько последних лет.
26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-беком Евкуровым (главами Чечни и Ингушетии соответственно) был подписан договор о закреплении совместной административной границы, которая не была должным образом демаркирована ранее, однако это вызвало массовые протесты в городах и сёлах Ингушетии. Часть ингушского народа посчитала неправомерным данное соглашение, якобы отдающее приоритет территориальным претензиям Чечни «на исконные ингушские земли».
Карта, показывающая развитие текущей ситуации в территориальном споре между Чечнёй и Ингушетией
Местная власть достаточно благоразумно отказалась разгонять силовым путём протестные манифестации, хотя доходило и до стрельбы в воздух со стороны правоохранительных сил, и, по некоторым данным, даже до выхода из подчинения республиканской власти отдельных подразделений местной полиции. Однако, несмотря на очень либеральный подход со стороны властей к заявлениям протестующих, успокоить выходивших на митинги так и не удалось.
В конце октября в Назрани открылся Первый Всемирный конгресс ингушского народа, на который прибыло порядка 700 делегатов из 15 регионов России и из 7 других стран. Также по всей Ингушетии прошли сходы местных общин и тейпов, на которых также были избраны «депутаты ингушского народа».
В итоге 30 октября глава Ингушетии отказался признать законным решение местного суда о границах с Чечнёй (Конституционный суд Ингушетии ранне признал ряд положений приятного закона противоречащим Конституции республики) и 8 ноября обратился в Конституционный суд Российской Федерации с просьбой оценить как само соглашение о пограничном размежевании, так и закон о его ратификации (одобренный парламентом республики).
Мотивацией для такого решения стало то, что данный закон подпадает под федеральную юрисдикцию, т.к. затрагивает интересы не одного, а двух субъектов Российской Федерации.
Зал заседаний Конституционного суда РФ
И в конце минувшей недели стало известно, что открытое заседание Конституционного суда РФ состоится 27 ноября 2018 года в Петербурге. На него приглашены Юнус-бек Евкуров как глава Ингушетии, Рамзан Кадыров как глава Чечни, а также представители парламентов обеих республик и даже делегаты Всемирного Конгресса ингушского народа. Кроме того, в заседании планируется участие представителей федерального правительства, Совета федерации, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции РФ и Конституционного суда Ингушетии.
Таким образом, можно сказать, что современная северокавказская версия бессмертного произведения Н.В. Гоголя «Как поспорили Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» явно будет продолжена в ближайшее время. Остаётся только порадоваться, что пока это не послужило основой для нового вооружённого противостояния на Северном Кавказе, чего ждут не дождутся наши давние североатлантические «партнёры».
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