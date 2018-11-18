Основатель ЧВК «Blackwater» обещает переломить ситуацию в Афганистане
Небезызвестный Эрик Принс, один из основателей ЧВК «Academi» (более известной под своими прошлыми брендами «Blackwater» и «Xe Services»), недавно выступил с заявлением о том, что вполне может помочь властям США в оперативном решении афганской проблемы.
По мнению этого персонажа, план, предлагаемый его штабом, позволит правительству США одновременно и дистанцироваться от афганской войны, и полностью переломить ситуацию в пользу Вашингтона и Кабула.
Эрик Принс заявил, что ещё в конце лета 2018 года предложил властям США план по «приватизации» войны в Афганистане, что позволило бы не только сократить государственные расходы, а также вывести последние федеральные подразделения из этой «горячей точки», но и одновременно «рационализировать подход на местах».
Под «приватизацией» войны он понимает практически полную передачу военной ситуации в Афганистане в руки частных военных корпораций, в первую очередь его «Academi».
План Принса заключается в одномоментном развёртывании на территории этой страны примерно 3600 нанятых в качестве профессиональных инструкторов ветеранов-отставников (преимущественно из США и стран НАТО). Предполагается, за редким исключением, не соединять их в обособленные, относительно крупные «европейские» подразделения, а разделить примерно по 30-50 человек между всеми местными проправительственными силами (при среднем сменном контракте в 2-4 года).
Фактически эти люди станут боевыми ядрами локальных афганских частей и их тактическим резервом, «что позволит оперативнее и эффективнее производить рейдовые миссии». А пока, по его мнению, крупные подразделения из состава группировки НАТО предпочитают отсиживаться по базам и вступать в бой только в крайние моменты, часто по прямому указанию чуть ли не из Вашингтона, тогда как предоставленные сами себе местные части, несмотря на западное обучение и вооружение, действуют не особо эффективнее талибов и иных боевиков.
Со стороны официальных сил США потребуется, по мнению Принса, только поддержка поставками всего необходимого вооружения и нужной амуниции, а также обеспечение плотной координации с силами стратегической разведки и ударной авиацией.
По большому счёту, основная разведка на местности, медицина, логистика и обеспечение провиантом будут возложены на местные силы. Однако при этом дисперсно распределённые военные профессионалы будут выполнять наряду с боевыми и контролирующие задачи в афганских частях, дабы следить за поступлением зарплат полностью и в срок, исполнением достаточности пищевого рациона и контроль за всем, что влияет на боевой потенциал конкретного подразделения. Это позволит, по мнению Принса и его коллег, в короткий срок повысить боеспособность афганской армии, в значительной мере очистив её подразделения от коррупции.
Однако пока официальные кабульские власти не считают возможным принять предложение Принса. В частности, они считают: «Силы «Blackwater» уже однажды некоторое время были здесь, и их служба не была особенно эффективной. И они снова не будут эффективными, если придут в Афганистан, так как они не будут подчиняться нашим законам».
Относительно сходной позиции пока придерживается и министр обороны США Джеймс Мэттис, заявивший: «Военнослужащие США, находящиеся в Афганистане, являются в первую очередь лицом своей страны, и тем самым поддерживают в равной степени как честь своего мундира, так и авторитет нашего государства. В то же время частные военные корпорации, при своих действиях на территории иных стран, даже если соблюдают все нормы закона, то не думают ни о чём ином, кроме извлечения прибыли».
По мнению этого персонажа, план, предлагаемый его штабом, позволит правительству США одновременно и дистанцироваться от афганской войны, и полностью переломить ситуацию в пользу Вашингтона и Кабула.
Эрик Принс, один из основателей частной военной компании "Blackwater" (теперь — "Academi")
Эрик Принс заявил, что ещё в конце лета 2018 года предложил властям США план по «приватизации» войны в Афганистане, что позволило бы не только сократить государственные расходы, а также вывести последние федеральные подразделения из этой «горячей точки», но и одновременно «рационализировать подход на местах».
Под «приватизацией» войны он понимает практически полную передачу военной ситуации в Афганистане в руки частных военных корпораций, в первую очередь его «Academi».
План Принса заключается в одномоментном развёртывании на территории этой страны примерно 3600 нанятых в качестве профессиональных инструкторов ветеранов-отставников (преимущественно из США и стран НАТО). Предполагается, за редким исключением, не соединять их в обособленные, относительно крупные «европейские» подразделения, а разделить примерно по 30-50 человек между всеми местными проправительственными силами (при среднем сменном контракте в 2-4 года).
Фактически эти люди станут боевыми ядрами локальных афганских частей и их тактическим резервом, «что позволит оперативнее и эффективнее производить рейдовые миссии». А пока, по его мнению, крупные подразделения из состава группировки НАТО предпочитают отсиживаться по базам и вступать в бой только в крайние моменты, часто по прямому указанию чуть ли не из Вашингтона, тогда как предоставленные сами себе местные части, несмотря на западное обучение и вооружение, действуют не особо эффективнее талибов и иных боевиков.
Со стороны официальных сил США потребуется, по мнению Принса, только поддержка поставками всего необходимого вооружения и нужной амуниции, а также обеспечение плотной координации с силами стратегической разведки и ударной авиацией.
Группа сотрудников ЧВК "Academi" — "Backwater" в тренировочном лагере
По большому счёту, основная разведка на местности, медицина, логистика и обеспечение провиантом будут возложены на местные силы. Однако при этом дисперсно распределённые военные профессионалы будут выполнять наряду с боевыми и контролирующие задачи в афганских частях, дабы следить за поступлением зарплат полностью и в срок, исполнением достаточности пищевого рациона и контроль за всем, что влияет на боевой потенциал конкретного подразделения. Это позволит, по мнению Принса и его коллег, в короткий срок повысить боеспособность афганской армии, в значительной мере очистив её подразделения от коррупции.
Однако пока официальные кабульские власти не считают возможным принять предложение Принса. В частности, они считают: «Силы «Blackwater» уже однажды некоторое время были здесь, и их служба не была особенно эффективной. И они снова не будут эффективными, если придут в Афганистан, так как они не будут подчиняться нашим законам».
Относительно сходной позиции пока придерживается и министр обороны США Джеймс Мэттис, заявивший: «Военнослужащие США, находящиеся в Афганистане, являются в первую очередь лицом своей страны, и тем самым поддерживают в равной степени как честь своего мундира, так и авторитет нашего государства. В то же время частные военные корпорации, при своих действиях на территории иных стран, даже если соблюдают все нормы закона, то не думают ни о чём ином, кроме извлечения прибыли».
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