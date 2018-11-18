В Ульяновске планируют ускорить сборку Ил-76МД-90А

Пресс-служба Авиакомплекса Ильюшина, являющегося головной компанией дивизиона транспортной авиации ОАК, сообщает о работе по увеличению темпов производства самолётов Ил-76МД-90А. В частности, речь идёт о том, что уже в текущем году в опытную эксплуатацию будет введена поточная линия бесстапельной сборки самолётов. Серийный запуск должен состояться в 2019 году.Монтаж самой крупной в нашей стране поточной линии начат на предприятии "Авиастар-СП", находящемся в Ульяновске. На таких роботизированных станциях стыковка отсеков фюзеляжа самолёта, крыла, а также хвостового оперения осуществляется в автоматическом режиме. Преимущество использования таких технологий состоит в том, что существенно сокращается время операций на отдельных участках линии. Соответственно, сокращается и время, необходимое на сборку самолёта.По аналогичной технологии, по некоторым данным, будет осуществляться и сборка воздушных танкеров Ил-78М-90А.Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Помимо транспортировки людей и грузов самолёт ВТА может применяться для тушения пожаров. Максимальная взлётная масса самолёта составляет 210 тонн.Ранее сообщалось, что Россия намерена создать совместное с Казахстаном предприятие по производству модернизированного варианта лёгкого самолёта Ил-103. Планируется, что производство будет создано на казахстанской территории. Речь идёт о четырёхместном одномоторном поршневом пассажирском самолёте.