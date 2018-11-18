В Кривом Роге радикалы штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП

Как признался один из участников акции протеста, который представился членом «Правого сектора»*, он не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания т.н. «Единой поместной автокефальной церкви». Другой участник признался, что «в теме», но - «за свободную Украину». Третий - требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции.

За автокефалию как раз таки больше всего агитируют те, кто не ходил в церковь и ходить не будет. Этим нужна национальная идея, а не Христос.

Что это за новая вера такая, что они согласны убивать и грабить, бить и заставлять?!

Днепропетровская полиция фактически никак не отреагировала на попытки радикалов устроить штурм резиденции Криворожского и Никопольского Ефрема. Речь идёт о резиденции митрополита, представляющего Украинскую православную церковь Московского патриархата - единственную каноническую православную церковь Украины. Радикалы, которые явно выполняли заказ главных кураторов церковного раскола на Украине, попытались выломать дверь и выкрикивали угрозы и оскорбления в адрес Ефрема, который отказался поддержать автокефалию церкви раскольника Филарета.Радикалы развесили на дверях резиденции священника агитацию за автокефалию так называемой УПЦ Киевского патриархата, предприняли действия, чтобы сломать ворота и проникнуть внутрь резиденции. Полиция к месту происшествия прибыла, но никаких мер противодействия радикалам не предприняла.В пресс-службе УПЦ МП отметили, что среди участников акции были и представители организации "Правый сектор" (*экстремистская группировка, запрещённая в России). При этом отдельные представители "ПС"* сами заявили, что они не являются прихожанами ни одной из церквей, "но выступают за автокефалию". Это является лишним подтверждением того факта, что подобного рода акции никакого отношения не имеют к вере, а являются типичным политическим заказом.Из сообщения пресс-службы УПЦ:На странице УПЦ МП в социальной сети подписчики страницы прокомментировали действия радикалов в Днепропетровской области так: