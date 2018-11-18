Сообщается об установлении личности террористки в Грозном
В Чеченской Республике, как пишут отдельные СМИ, установлена личность смертницы, устроившей самоподрыв близ одного из контроль-пропускных пунктов в Грозном. В частности, сведения об установлении личности преступницы опубликованы "Фонтанкой.ру".
Напомним, что взрыв прогремел накануне примерно в 75 м от 21-го КПП в Старопромысловском районе. К счастью, никто, кроме самой террористки, не пострадал. Она пыталась подойти ближе, но на неё своевременно обратили снимание сотрудники правоохранительных органов.
В СМИ заявлено, что речь идёт о Карине Спиридоновой. Она родилась в Республике Адыгея в 1993 году. По некоторым данным, проживала на Урале, где окончила школу. В 2016 году она вышла замуж и перебралась в Дагестан.
Сообщается о том, что боевики на используемых каналах мессенджера "Телеграм" опубликовали фотографии российского паспорта Спиридоновой и двух загранпаспортов на её имя. На фото в паспорте, который она получила после замужества, Спиридонова - в платке.
Примечательно, что в Сети сохранились данные от 2015 года об участии будущей смертницы в научной педагогической конференции, посвящённой межнациональным отношениям. Когда именно Спиридонова могла проникнуться радикальными взглядами, устанавливает следствие.
В "Телеграм" опубликовано фото, пояснение к которому говорит, что это фотография предсмертной записки Спиридоновой. На ней она обращается к Аллаху и более двух десятков раз использует слово "прости".
Напомним, что, по одной из версий, привела в действие взрывное устройство смертница после того, как с КПП раздался предупредительный выстрел в воздух. Характер использованного террористкой СВУ изучают специалисты-взрывотехники. На фоне взрыва прозвучало несколько автоматных очередей в направлении террористки.
Официального подтверждения того, что террористкой является именно Спиридонова, на сайтах правоохранительных структур Чечни пока нет.
Напомним, что взрыв прогремел накануне примерно в 75 м от 21-го КПП в Старопромысловском районе. К счастью, никто, кроме самой террористки, не пострадал. Она пыталась подойти ближе, но на неё своевременно обратили снимание сотрудники правоохранительных органов.
В СМИ заявлено, что речь идёт о Карине Спиридоновой. Она родилась в Республике Адыгея в 1993 году. По некоторым данным, проживала на Урале, где окончила школу. В 2016 году она вышла замуж и перебралась в Дагестан.
Сообщается о том, что боевики на используемых каналах мессенджера "Телеграм" опубликовали фотографии российского паспорта Спиридоновой и двух загранпаспортов на её имя. На фото в паспорте, который она получила после замужества, Спиридонова - в платке.
Примечательно, что в Сети сохранились данные от 2015 года об участии будущей смертницы в научной педагогической конференции, посвящённой межнациональным отношениям. Когда именно Спиридонова могла проникнуться радикальными взглядами, устанавливает следствие.
В "Телеграм" опубликовано фото, пояснение к которому говорит, что это фотография предсмертной записки Спиридоновой. На ней она обращается к Аллаху и более двух десятков раз использует слово "прости".
Напомним, что, по одной из версий, привела в действие взрывное устройство смертница после того, как с КПП раздался предупредительный выстрел в воздух. Характер использованного террористкой СВУ изучают специалисты-взрывотехники. На фоне взрыва прозвучало несколько автоматных очередей в направлении террористки.
Официального подтверждения того, что террористкой является именно Спиридонова, на сайтах правоохранительных структур Чечни пока нет.
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