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Кадыров посетил военную базу в Бахрейне

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Глава Чечни и принц Королевства Бахрейн Насер бин Хамад аль Халифа посетили военную базу Королевской гвардии, где им продемонстрировали элементы подготовки бойцов, современное вооружение и экипировку, сообщает ресурс Чечня сегодня.




Кадыров рассказал в социальной сети, что офицеры Королевской гвардии ежегодно участвуют в соревнованиях, цель которых – совершенствование военных навыков и укрепление боевого духа военнослужащих.

В беседе с принцем глава Чечни отметил, что для достижения намеченных целей всегда необходима идея, подкрепленная силой духа, ради которой человек посвящает себя беззаветному служению государству и своему народу.

По словам Кадырова, у гвардейцев есть на кого равняться – это шейх Насер, являющийся примером для всех мусульман.

Я очень его уважаю, ценю нашу дружбу и братство,
сказал глава Чечни.

В завершении визита он пожелал жителям Бахрейна мира и благополучия, а также поблагодарил за теплый прием короля Хамада ибн Иса Аль Халифа.

Кадыров подчеркнул, что столь благоприятное отношение руководства страны к России и, в том числе к Чеченской Республике, способствует укреплению дружбы между двумя государствами.

Исламский мир всё больше убеждается в том, что Российская Федерация является лучшим другом и союзником мусульман,
заключил он.

Напомним, руководство Бахрейна и Чечни уже не раз обменивались визитами. Предыдущий визит Кадырова, возглавившего чеченскую делегацию, состоялся в апреле прошлого года. В ходе переговоров стороны заявили о намерении тесно сотрудничать в сфере экономики, культуры и других сферах.

Как отметил глава Чечни, складывающиеся между странами отношения полностью отвечают внешнеполитическому курсу, проводимому президентом РФ на Ближнем Востоке.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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