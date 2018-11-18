Кадыров посетил военную базу в Бахрейне
Глава Чечни и принц Королевства Бахрейн Насер бин Хамад аль Халифа посетили военную базу Королевской гвардии, где им продемонстрировали элементы подготовки бойцов, современное вооружение и экипировку, сообщает ресурс Чечня сегодня.
Кадыров рассказал в социальной сети, что офицеры Королевской гвардии ежегодно участвуют в соревнованиях, цель которых – совершенствование военных навыков и укрепление боевого духа военнослужащих.
В беседе с принцем глава Чечни отметил, что для достижения намеченных целей всегда необходима идея, подкрепленная силой духа, ради которой человек посвящает себя беззаветному служению государству и своему народу.
По словам Кадырова, у гвардейцев есть на кого равняться – это шейх Насер, являющийся примером для всех мусульман.
В завершении визита он пожелал жителям Бахрейна мира и благополучия, а также поблагодарил за теплый прием короля Хамада ибн Иса Аль Халифа.
Кадыров подчеркнул, что столь благоприятное отношение руководства страны к России и, в том числе к Чеченской Республике, способствует укреплению дружбы между двумя государствами.
Напомним, руководство Бахрейна и Чечни уже не раз обменивались визитами. Предыдущий визит Кадырова, возглавившего чеченскую делегацию, состоялся в апреле прошлого года. В ходе переговоров стороны заявили о намерении тесно сотрудничать в сфере экономики, культуры и других сферах.
Как отметил глава Чечни, складывающиеся между странами отношения полностью отвечают внешнеполитическому курсу, проводимому президентом РФ на Ближнем Востоке.
Кадыров рассказал в социальной сети, что офицеры Королевской гвардии ежегодно участвуют в соревнованиях, цель которых – совершенствование военных навыков и укрепление боевого духа военнослужащих.
В беседе с принцем глава Чечни отметил, что для достижения намеченных целей всегда необходима идея, подкрепленная силой духа, ради которой человек посвящает себя беззаветному служению государству и своему народу.
По словам Кадырова, у гвардейцев есть на кого равняться – это шейх Насер, являющийся примером для всех мусульман.
Я очень его уважаю, ценю нашу дружбу и братство,сказал глава Чечни.
В завершении визита он пожелал жителям Бахрейна мира и благополучия, а также поблагодарил за теплый прием короля Хамада ибн Иса Аль Халифа.
Кадыров подчеркнул, что столь благоприятное отношение руководства страны к России и, в том числе к Чеченской Республике, способствует укреплению дружбы между двумя государствами.
Исламский мир всё больше убеждается в том, что Российская Федерация является лучшим другом и союзником мусульман,заключил он.
Напомним, руководство Бахрейна и Чечни уже не раз обменивались визитами. Предыдущий визит Кадырова, возглавившего чеченскую делегацию, состоялся в апреле прошлого года. В ходе переговоров стороны заявили о намерении тесно сотрудничать в сфере экономики, культуры и других сферах.
Как отметил глава Чечни, складывающиеся между странами отношения полностью отвечают внешнеполитическому курсу, проводимому президентом РФ на Ближнем Востоке.
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