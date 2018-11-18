Шрёдер: американцы ведут себя в Германии как оккупанты

Нам не нравится, что с нами обращаются как с оккупированной страной. Когда я смотрю на американского посла, то у меня такое впечатление, что это, скорее, офицер оккупационных войск, нежели дипломат, находящийся в суверенной стране,

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг резкой критике торговую политику Соединенных Штатов и призвал искать новых деловых партнеров, передает немецкий канал NTV заявил Шредер.По его словам, в данной ситуации Берлин должен искать других союзников, которые бы разделяли интересы Германии. В роли одного из них может выступить Китай.Германия не может себе позволить быть втянутой в развязанную американцами торговую войну с Китаем. Страна должна твердо осознать свои экспортные интересы на китайском рынке, сказал экс-канцлер.Он отметил, что торговый спор Вашингтона с Пекином также «обременяет» и немецкие компании.Издание напоминает, что президент Трамп обвиняет КНР в недобросовестной торговой политике, создающей большой дефицит в обмене товарами. Пекин отвергает эти притязания и в свою очередь обвиняет Вашингтон в «коммерческой тирании».Торговая война между США и Китаем началась в июле текущего года, когда в силу вступили повышенные обеими сторонами таможенные пошлины. Американцы ввели 25-процентные пошлины не 818 наименований продукции из КНР. Пекин ответил тем же.Кроме того, обострились отношения между США и Евросоюзом. Это произошло после выхода страны из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на алюминий и сталь. ЕС ответил принятием закона, отменяющего на своей территории действие американских санкций в отношении Тегерана, а также введением дополнительных пошлин в 25% на ввоз целого ряда американских изделий.