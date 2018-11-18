Шрёдер: американцы ведут себя в Германии как оккупанты
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг резкой критике торговую политику Соединенных Штатов и призвал искать новых деловых партнеров, передает немецкий канал NTV.
По его словам, в данной ситуации Берлин должен искать других союзников, которые бы разделяли интересы Германии. В роли одного из них может выступить Китай.
Германия не может себе позволить быть втянутой в развязанную американцами торговую войну с Китаем. Страна должна твердо осознать свои экспортные интересы на китайском рынке, сказал экс-канцлер.
Он отметил, что торговый спор Вашингтона с Пекином также «обременяет» и немецкие компании.
Издание напоминает, что президент Трамп обвиняет КНР в недобросовестной торговой политике, создающей большой дефицит в обмене товарами. Пекин отвергает эти притязания и в свою очередь обвиняет Вашингтон в «коммерческой тирании».
Торговая война между США и Китаем началась в июле текущего года, когда в силу вступили повышенные обеими сторонами таможенные пошлины. Американцы ввели 25-процентные пошлины не 818 наименований продукции из КНР. Пекин ответил тем же.
Кроме того, обострились отношения между США и Евросоюзом. Это произошло после выхода страны из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на алюминий и сталь. ЕС ответил принятием закона, отменяющего на своей территории действие американских санкций в отношении Тегерана, а также введением дополнительных пошлин в 25% на ввоз целого ряда американских изделий.
Нам не нравится, что с нами обращаются как с оккупированной страной. Когда я смотрю на американского посла, то у меня такое впечатление, что это, скорее, офицер оккупационных войск, нежели дипломат, находящийся в суверенной стране,заявил Шредер.
По его словам, в данной ситуации Берлин должен искать других союзников, которые бы разделяли интересы Германии. В роли одного из них может выступить Китай.
Германия не может себе позволить быть втянутой в развязанную американцами торговую войну с Китаем. Страна должна твердо осознать свои экспортные интересы на китайском рынке, сказал экс-канцлер.
Он отметил, что торговый спор Вашингтона с Пекином также «обременяет» и немецкие компании.
Издание напоминает, что президент Трамп обвиняет КНР в недобросовестной торговой политике, создающей большой дефицит в обмене товарами. Пекин отвергает эти притязания и в свою очередь обвиняет Вашингтон в «коммерческой тирании».
Торговая война между США и Китаем началась в июле текущего года, когда в силу вступили повышенные обеими сторонами таможенные пошлины. Американцы ввели 25-процентные пошлины не 818 наименований продукции из КНР. Пекин ответил тем же.
Кроме того, обострились отношения между США и Евросоюзом. Это произошло после выхода страны из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на алюминий и сталь. ЕС ответил принятием закона, отменяющего на своей территории действие американских санкций в отношении Тегерана, а также введением дополнительных пошлин в 25% на ввоз целого ряда американских изделий.
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