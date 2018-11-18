В Техасе разбился самолёт P-51D времён Второй мировой
В городе Фредериксберг (штат Техас, США) разбился истребитель North American P-51D Mustang времен Второй мировой войны. Два человека, находившиеся на борту, погибли, сообщает издание KXAN.
Самолет упал на стоянку рядом с жилым комплексом. Несколько автомобилей повреждены. Происшествие произошло в субботу около трех часов дня.
По словам очевидицы крушения Робин Уолпер, было очевидно, что с самолетом что-то не так. Он пытался планировать, но потов свалился в штопор и понесся к земле. При этом двигатель не работал. По крайней мере, его не было слышно.
Самолет упал на территорию парковки. На место происшествия быстро прибыли полиция, медики и пожарные. Однако спасти людей, находившихся на борту истребителя, не удалось.
Национальный музей сообщил изданию, что самолет принимал участие в мероприятии, посвященному Тихоокеанскому театру военных действий Второй мировой войны.
Один из погибших был ветераном войны.
По словам представителя музея, истребители P-51 сыграли большую роль во Второй мировой войне: они сопровождали бомбардировщики во время боевых вылетов, сражались с вражескими самолетами, проводили разведывательные операции. В общем и целом они проделали колоссальную работу, добавил он.
P-51 – истребитель дальнего радиуса действия. Впервые поднялся в воздух в октябре 1940 года. Разработан компанией North American по заказу британского правительства. Серийные самолеты начали эксплуатироваться в 1942 году. С2остояли на вооружении ВВС США, Великобритании и Польши. Годы производства – 1941-1951. Всего было выпущено около 17 тыс. единиц. Последние образцы сняты с вооружения в 1984 году.
Самолет упал на стоянку рядом с жилым комплексом. Несколько автомобилей повреждены. Происшествие произошло в субботу около трех часов дня.
По словам очевидицы крушения Робин Уолпер, было очевидно, что с самолетом что-то не так. Он пытался планировать, но потов свалился в штопор и понесся к земле. При этом двигатель не работал. По крайней мере, его не было слышно.
Самолет упал на территорию парковки. На место происшествия быстро прибыли полиция, медики и пожарные. Однако спасти людей, находившихся на борту истребителя, не удалось.
Национальный музей сообщил изданию, что самолет принимал участие в мероприятии, посвященному Тихоокеанскому театру военных действий Второй мировой войны.
Один из погибших был ветераном войны.
По словам представителя музея, истребители P-51 сыграли большую роль во Второй мировой войне: они сопровождали бомбардировщики во время боевых вылетов, сражались с вражескими самолетами, проводили разведывательные операции. В общем и целом они проделали колоссальную работу, добавил он.
P-51 – истребитель дальнего радиуса действия. Впервые поднялся в воздух в октябре 1940 года. Разработан компанией North American по заказу британского правительства. Серийные самолеты начали эксплуатироваться в 1942 году. С2остояли на вооружении ВВС США, Великобритании и Польши. Годы производства – 1941-1951. Всего было выпущено около 17 тыс. единиц. Последние образцы сняты с вооружения в 1984 году.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/ravenambers
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