В Вашингтоне рассказали о «серьёзных проблемах» американской армии
Соединенные Штаты, сталкиваясь в настоящее время с пятью растущими угрозами – Китаем, Россией, Ираном, КНДР и транснациональным терроризмом, тем не менее, имеют военных сил и ресурсов гораздо меньше, чем в любое другое время после окончания Второй мировой войны, пишет National Interest со ссылкой на доклад комиссии Конгресса по стратегии национальной обороны.
По данным журнала, опубликованный в среду доклад на 64 страницах рисует тревожную картину, названной авторами «серьезным кризисом».
В докладе подчеркивается, что если США хотят победить в противостоянии указанным угрозам, то им срочно нужно наращивать военную мощь, которая сегодня находится на самом низком уровне за последние 70 лет.
Многочисленные эксперты уже длительное время говорят об этом, отмечает издание. Так, ВМС заявляют, что им необходимо 355 кораблей – в настоящее время их 286; ВВС необходимы 386 эскадрилий, но по факту они имеют лишь 312; в сухопутных войсках считают, что им нужно 500 тыс. солдат против нынешних 476 тысяч.
Авторы доклады указывают на разрушительное воздействие на национальную оборону Закона о бюджетном контроле от 2011 года, который фактически удалил $539 млрд. из бюджета Пентагона. Его принятие повлекло за собой целую серию негативных последствий, связанных с модернизацией вооруженных сил, их размером и боеготовностью.
Ранее глава Пентагона уже указывал на эту проблему, отмечая, что для преобразования ВС США необходимо ежегодно увеличивать военный бюджет на 3-5%. Однако эта цель так и не будет достигнута, поскольку недавно Дональд Трамп заявил о сокращении военных расходов в 2020 году на 4,5%.
Эксперты комиссии также считают, что в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе находится недостаточное количество американских военнослужащих и военной техники. Кроме того, у Пентагона отсутствует стратегия противодействия России и Китаю, говорится в документе.
Доклад комиссии приносит мало хороших новостей. Скорее, он рисует отрезвляющую картину состояния национальной обороны США и способности военных выполнять поставленные задачи. И следует воздать должное авторам за подготовку точной и очень откровенной оценки, заключает издание.
По данным журнала, опубликованный в среду доклад на 64 страницах рисует тревожную картину, названной авторами «серьезным кризисом».
В докладе подчеркивается, что если США хотят победить в противостоянии указанным угрозам, то им срочно нужно наращивать военную мощь, которая сегодня находится на самом низком уровне за последние 70 лет.
Многочисленные эксперты уже длительное время говорят об этом, отмечает издание. Так, ВМС заявляют, что им необходимо 355 кораблей – в настоящее время их 286; ВВС необходимы 386 эскадрилий, но по факту они имеют лишь 312; в сухопутных войсках считают, что им нужно 500 тыс. солдат против нынешних 476 тысяч.
Авторы доклады указывают на разрушительное воздействие на национальную оборону Закона о бюджетном контроле от 2011 года, который фактически удалил $539 млрд. из бюджета Пентагона. Его принятие повлекло за собой целую серию негативных последствий, связанных с модернизацией вооруженных сил, их размером и боеготовностью.
Ранее глава Пентагона уже указывал на эту проблему, отмечая, что для преобразования ВС США необходимо ежегодно увеличивать военный бюджет на 3-5%. Однако эта цель так и не будет достигнута, поскольку недавно Дональд Трамп заявил о сокращении военных расходов в 2020 году на 4,5%.
Эксперты комиссии также считают, что в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе находится недостаточное количество американских военнослужащих и военной техники. Кроме того, у Пентагона отсутствует стратегия противодействия России и Китаю, говорится в документе.
Доклад комиссии приносит мало хороших новостей. Скорее, он рисует отрезвляющую картину состояния национальной обороны США и способности военных выполнять поставленные задачи. И следует воздать должное авторам за подготовку точной и очень откровенной оценки, заключает издание.
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